Ethereum hinkt Bitcoin weiterhin hinterher

Bitcoin legte in der vergangenen Woche um mehr als 5% zu, obwohl Tesla 765 Mio. USD seiner BTC-Bestände in eine unbekannte Wallet verschob. In der Zwischenzeit stoppte das DeFi-Protokoll Radiant Capital die Kreditvergabe nach einem 50-Millionen-Dollar-Exploit, Singapurs grösste Bank führte tokenisierte Bankdienstleistungen ein, und Robinhood kündigte an, den Handel mit BTC- und ETH-Futures zu starten. Diese Woche werden wir erkunden:

Seit der unerwarteten Zinssenkung der US-Notenbank um 50 Basispunkte im letzten Monat ist Bitcoin um 14% gestiegen und nähert sich der Marke von 70'000 USD, wobei starke Zuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETFs) durch die sich verbessernde Risikostimmung angetrieben wurden. Während Ethereum ebenfalls von den positiven makroökonomischen Bedingungen profitiert hat, ist das ETH/BTC-Verhältnis seit dem Zusammenschluss kontinuierlich gesunken. Dieses Verhältnis vergleicht die Performance der beiden Vermögenswerte und sinkt, wenn Ethereum schlechter abschneidet als Bitcoin. Im Oktober fiel es unter 0.04, den tiefsten Stand seit April 2021.

Ein Hauptgrund für diesen anhaltenden Performanceunterschied ist das langsamere Wachstum der institutionellen Nachfrage nach Ethereum im Vergleich zu Bitcoin. Die Einführung von Ethereum-Spot-ETFs im Juli 2024 stiess auf gemischte Reaktionen und konnte diesen Trend im Sommer nicht wesentlich umkehren.

Das Open Interest an Bitcoin-Futures an der CME - ein Indikator für das institutionelle Interesse - erreichte kürzlich ein Allzeithoch, während das Open Interest an Ether-Futures an der CME mit 7'300 Kontrakten (970 Mio. USD) relativ niedrig bleibt. Dies deutet auf einen weniger reifen Markt und ein viel geringeres institutionelles Interesse an ETH-Futures hin.

Der First-Mover-Vorteil von Bitcoin auf grossen Handelsplattformen und in den Netzwerken von Vermögensberatern hat ebenfalls zu seiner relativen Outperformance beigetragen. Viele Berater begannen im August 2023, nach monatelanger Due-Diligence-Prüfung, ihren Kunden BTC-ETFs anzupreisen. Darüber hinaus hat das Fehlen von ETH-Einsatzmöglichkeiten in ETFs die neu aufgelegten ETH-ETFs sowohl für private als auch für institutionelle Händler relativ unattraktiv gemacht.

Das stärkere Interesse der US-Anleger an Bitcoin wird deutlich, wenn man den Anteil der während der US-Handelszeiten gehandelten BTC betrachtet, der zwischen Januar und Anfang Oktober 2023 ein Allzeithoch erreichte. Im Gegensatz dazu ist dieser Anteil bei ETH zurückgegangen.

Auch an den Kassamärkten war die Nachfrage nach ETH eher verhalten. Im Oktober schnitt Ethereum beim Volumen schlechter ab als die meisten Altcoins. Die Volumenlücke zwischen ETH und den 50 wichtigsten Altcoins stieg auf den höchsten Stand seit März.

Händler haben eine Vorliebe für Altcoins mit höherem Beta gezeigt, was zum Teil auf die schwache Performance von ETH seit dem Merge und den verstärkten Wettbewerb durch "ETH-Killer" wie Solana zurückzuführen ist. Darüber hinaus können Anleger über verschiedene Layer-2-Lösungen, welche auf dem Ethereum-Netzwerk aufbauen, in Ethereum investieren. Im Allgemeinen haben sie sich besser entwickelt als ETH selbst.

Es ist erwähnenswert, dass BTC zwar bei der institutionellen Akzeptanz führend ist, die bevorstehenden US-Wahlen jedoch ETH zugute kommen könnten, da sie die regulatorischen Risiken verringern. Auch das Ethereum-Ökosystem entwickelt sich ständig weiter, was sich in Zukunft auf die Akzeptanz und das Wertversprechen von ETH auswirken könnte.

Was treibt die Popularität von Meme-Tokens an?

In diesem Jahr haben Meme-Token ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber der Volatilität des Kryptomarktes bewiesen, mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 16 Mrd. USD, gegenüber nur 3 Mrd. USD im Jahr 2023. Seit Jahresbeginn haben Meme-Token die meisten anderen Altcoins, einschliesslich Ethereum (ETH), übertroffen. Ihr Anteil an den Top 50 Altcoins nach Marktkapitalisierung ist ebenfalls gestiegen, von 7% Anfang 2023 auf 25% bis 30% im Jahr 2024. Dieser Anteil variiert je nach Börse beträchtlich, wobei kleinere, auf den Einzelhandel ausgerichtete Plattformen wie BTCTurk sehen, dass Meme-Token fast 50% des Top-Altcoin-Volumens ausmachen.

Während viele Meme-Token durch spekulative Aktivitäten angetrieben werden und ein deutlich höheres Verhältnis von Open Interest zu Marktkapitalisierung (ein Indikator für die Hebelwirkung) aufweisen als andere Altcoins, zeigt ihre Outperformance eine starke Nutzerbasis.

Was also treibt die Popularität von Meme-Token an? Sie werden oft als fairer wahrgenommen als VC-gestützte oder "Tech"-Token, bei denen in einigen Fällen mehr als die Hälfte des Angebots an Teams und Investoren vergeben wird. Viele dieser VC-finanzierten Token werden an zentralen Börsen mit überhöhten Bewertungen eingeführt, was zu einem starken Preisverfall führt, wenn das Angebot aufgrund von Freigabeplänen steigt. Im Gegensatz dazu haben Meme-Token in der Regel einen vollständig zirkulierenden Vorrat ohne zukünftige Freischaltungen, was eine organischere Preisfindung ermöglicht. Insgesamt haben ihr Wachstumspotenzial und der Hype um sie Einzelhandelsgemeinschaften in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Umfeld angezogen.

Da die Ausgabe neuer Token einen neuen Höchststand erreicht und die Notierungen an zentralen Börsen im Vergleich zur Hausse von 2021 zurückgegangen sind, hat sich der Wettbewerb um die Liquidität der Altcoins verschärft.

Im Jahr 2024 hat sich die Altcoin-Liquidität zunehmend auf eine kleinere Anzahl von Token konzentriert, so dass viele Vermögenswerte in die Illiquidität fallen, die oft als "Zombie-Coins" bezeichnet werden. Während die Gesamtmarkttiefe von Altcoins im Vergleich zu Bitcoin in diesem Jahr im Vergleich zu 2023 zugenommen hat, konzentrierte sich dieses Wachstum hauptsächlich auf die zehn grössten Altcoins nach Marktkapitalisierung. Im Gegensatz dazu haben die Top 30 bis 40 Altcoins einen Rückgang der relativen Liquidität zu verzeichnen. Dieser Trend wird sich wahrscheinlich fortsetzen, denn es wird erwartet, dass der Markt in den nächsten Jahren mit Token-Freischaltungen im Wert von über 155 Mrd. USD überschwemmt wird.

Eintauchen in den NexFundAI-Token-Fall des FBI

Am 9. Oktober 2024 wurden drei Market Maker - ZM Quant, CLS Global und MyTrade - und ihre Mitarbeiter wegen Wash Trading und Verschwörung im Namen von NexFundAI, einem Kryptowährungsunternehmen und Token, angeklagt. Insgesamt werden achtzehn Personen und Unternehmen aufgrund von FBI-geführten Beweisen angeklagt.

In unserem Deep Dive letzte Woche haben wir die On-Chain-Daten von Kaiko für die NexFundAI-Kryptowährung (Kaiko-Ticker NEXF) analysiert, um Wash-Trading-Muster zu identifizieren. Unsere Ergebnisse untermauern die Informationen, welche das FBI im Rahmen seiner verdeckten Operation aufgedeckt hat. Die beschuldigten Unternehmen setzten mehrere Bots und Hunderte von Wallets ein, um Wash-Trading zu betreiben, ohne dabei ahnungslose Investoren zu alarmieren, welche auf der Suche nach frühen Chancen waren. Wir haben auch die Marktdaten des einzigen Sekundärmarktes, der für NEXF auf Uniswap existierte, untersucht.

Bei der Aggregation des täglich auf diesem Uniswap-Markt ausgeführten Volumens und dem Vergleich der gekauften und verkauften Volumina stellten wir eine überraschende Symmetrie zwischen den beiden fest. Diese Symmetrie deutet darauf hin, dass Market-Making-Unternehmen jeden Tag einen Gesamtbetrag über alle Wallets hinweg ausgleichen, die an diesem Markt Wash-Trading betreiben. Weitere Erkenntnisse über Wash-Trading-Taktiken in DeFi und wie man illegale Aktivitäten auf zentralisierten Plattformen erkennt, finden Sie in unserer vollständigen Analyse.

Trumps WLFI-Token-Verkauf floppt

Donald Trumps neuestes Projekt, ein Krypto-Projekt namens World Liberty Financial, hatte letzte Woche einen schleppenden Start. Trotz der Lancierung einer Reihe von hochpreisigen Uhren hatte der Token-Verkauf des Projekts zu kämpfen. Von den 10 Milliarden WLFI-Token, die auf Ethereum erstellt wurden, wurden nur 650 Millionen verkauft, was einem Wert von knapp über 10 Mio. USD entspricht. Damit blieben Token im Wert von etwa 290 Mio. USD unverkauft, was auf eine schwache Resonanz hinweist - trotz Trumps jüngster Bemühungen, sich im Vorfeld seiner Präsidentschaftskandidatur mit der Krypto-Community auseinanderzusetzen.

Während Donald Trump für sein Versprechen, Bitcoin und digitale Vermögenswerte zu unterstützen, einige Unterstützung von Krypto-Nutzern erhalten haben mag, hat die Struktur seines Token-Verkaufs wahrscheinlich viele entmutigt. Einer der Hauptgründe war die Tatsache, dass WLFI-Token nicht übertragbar sind und es möglicherweise auch nie sein werden. Die Entwickler haben erklärt, dass die WLFI-Token letztendlich für die Abstimmung über Vorschläge innerhalb eines noch nicht veröffentlichten Protokolls verwendet werden sollen. Daher werden die Investoren wahrscheinlich abwartend mit dem neuesten Krypto-Projekt des ehemaligen Präsidenten umgehen.

ETF-Anmeldungen nehmen zu, da Grayscale auf die Umwandlung von GDLC drängt

Die Zahl der Anträge für börsengehandelte Krypto-Fonds nimmt weiter zu, da die Vermögensverwalter immer ehrgeizigere Produkte beantragen. Der jüngste Antrag stammt von Grayscale, welcher die Umwandlung seines Digital Large Cap (GDLC) Trusts in einen ETF beantragt hat. Die Bestände von GLDC umfassen fünf Vermögenswerte: BTC, ETH, SOL, XRP und AVAX. Zusammen machen BTC und ETH fast 94% des gesamten verwalteten Vermögens des Trusts aus.

Der Antrag von Grayscale auf Umwandlung folgt auf zwei weitere Anträge in diesem Monat. Bitwise beantragte die Auflegung eines XRP-Spot-ETF, kurz darauf schloss sich Canary Capital aus Nashville an. Das Unternehmen aus Tennessee wurde vom Valkyrie-Mitbegründer und ehemaligen Chief Investment Officer Steven McClurg gegründet. Letzte Woche folgte das Unternehmen seinem XRP-Antrag mit einem Antrag auf Auflegung eines Litecoin-ETF. Bislang haben US-Vermögensverwalter im Jahr 2024 Anträge für SOL-, XRP-, LTC- und gemischte Basket-ETFs gestellt. Die meisten dieser Anträge werden als eine Wette auf die US-Präsidentschaft gesehen, die wahrscheinlich zu einem Führungswechsel bei der US-Börsenaufsichtsbehörde und damit zu einem neuen regulatorischen Ansatz für Krypto-ETFs führen könnte.