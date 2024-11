Bitcoin-ETF-Optionen signalisieren optimistische Aussichten

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Bitcoin schloss die Woche in unmittelbarer Nähe der symbolträchtigen Marke von 100'000 USD. In der Zwischenzeit reichte die Cboe BZX Exchange vier Vorschläge für Solana-Spot-ETFs ein, der SEC-Vorsitzende Gary Gensler kündigte an, im Januar zurückzutreten, und ein Gericht in Shanghai entschied, dass der individuelle Besitz von Kryptowährungen in China nicht illegal ist. Diese Woche werden wir erkunden:

Einführung von Bitcoin-ETF-Optionen

Altcoins heben ab

ETH-ETFs verzeichnen positive Zuflüsse

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

ETF-Optionen als jüngstes bullisches Signal für BTC

Zehn Monate nach der Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs wurden letzte Woche Optionen auf mehrere BTC-ETFs eingeführt. Die IBIT-Optionen von BlackRock erreichten am ersten Tag ein Nominalvolumen von 1.9 Mrd. USD bei 354'000 Kontrakten. Zum Vergleich: BITO-Optionen erreichten bei ihrer Einführung im Jahr 2021 ein Volumen von 360 Mio. USD. Diese starke Nachfrage unterstreicht die robuste Nachfrage nach BTC-gebundenen Derivaten und die positive Marktstimmung.

Bemerkenswert ist, dass über 80% des IBIT-Optionsvolumens am ersten Tag aus Call-Optionen bestand, was die starke Überzeugung des Marktes widerspiegelt, dass die Bitcoin-Preise steigen werden. Die Handelsaktivität konzentrierte sich stark auf kurzfristige Verfallstermine, wobei die Dezember 2024-Kontrakte dominierten. Der Anteil der IBIT-Kaufoptionen übertraf den von Deribit, dem grössten Markt für Krypto-Optionen, auf dem 64% der Abschlüsse auf Kaufoptionen entfielen, deutlich.

Die Einführung von BTC-Spot-ETF-Optionen könnte die institutionelle Akzeptanz weiter beschleunigen. Diese Instrumente ermöglichen es Anlegern, Risiken abzusichern und ausgeklügelte Strategien zu entwickeln, um von der Volatilität von Bitcoin zu profitieren. Während kryptonative Optionsmärkte wie Deribit und regulierte Angebote wie die BITO-Futures von ProShares und die BTC-Futures-Optionen der CME bereits etabliert sind, werden BTC-ETF-Optionen die Liquidität erheblich steigern.

Darüber hinaus könnten sie die Entwicklung strukturierter Produkte vorantreiben, d.h. massgeschneiderter Anlagen mit spezifischen Risiko-Rendite-Profilen, die in der Regel von grossen Finanzinstituten entwickelt werden. Dies wird wahrscheinlich frisches Kapital und eine neue Welle anspruchsvoller institutioneller Händler anziehen.

Schliesslich könnte eine verstärkte Arbitrageaktivität institutioneller Akteure auf verschiedenen Märkten das Volumen kryptonativer Optionen weiter erhöhen. Deribit, das bereits von dem steigenden Interesse institutioneller Anleger profitiert, verzeichnete in der vergangenen Woche ein Rekordvolumen von 36 Mrd. USD an offenen Bitcoin-Optionen. Die Kontraktvolumina bleiben zwar unter dem Höchststand von 320'000 Kontrakten aus dem Jahr 2023 (in Bezug auf die Anzahl der Kontrakte), aber sie steigen weiter an.

Die wachsende institutionelle Dynamik zeigt sich auch bei anderen regulierten Derivaten, wobei das Open Interest an Bitcoin-Futures an der CME-Börse in den letzten Wochen mehrere aufeinanderfolgende Rekordhöhen erreicht hat. Wie wir unten sehen können, hat das ursprüngliche Bitcoin-Futures-Instrument etwas mehr als 42'000 offene Kontrakte, was bei 5 BTC pro Kontrakt ein Open Interest von rund 22 Mrd. USD zu aktuellen Preisen am Montag bedeutet.

Das meiste Volumen entfiel in der vergangenen Woche auf den November-Kontrakt, der als Frontmonat bezeichnet wird, da er dem Verfallstermin am nächsten ist. Der nächste aktive Monat ist der Dezember. Es ist wahrscheinlich, dass Händler weiterhin den BTC-Basishandel nutzen, basierend auf dieser Aktivität, und wir sollten sehen, dass der Dezember-Kontrakt in dieser Woche an Popularität gewinnt, da Händler ihre Positionen in den nächsten Monat rollen.

Aufschlüsselung der Altcoin-Rallye

Während die derzeitige Marktrallye immer noch von Bitcoin angetrieben wird, ist das Altcoin-Volumen seit Anfang November deutlich angestiegen, was auf eine wachsende Risikobereitschaft hindeutet. Das wöchentliche Handelsvolumen für die 50 wichtigsten Altcoins nach Marktkapitalisierung erreichte Anfang November 305 Mrd. USD und damit den höchsten Stand seit Oktober 2021. Darüber hinaus ist die Dominanz des Altcoin-Volumens im Vergleich zu Bitcoin (nicht im Diagramm dargestellt) auf ein Dreijahreshoch von 74% gestiegen.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass Altcoins an Dynamik gewinnen, ist, dass DOGE und XRP im November zum ersten Mal in diesem Jahr Bitcoin beim Handelsvolumen an der grössten koreanischen Börse, Upbit, überholt haben. Die koreanischen Börsen, die von spekulativen Einzelhändlern angeheizt werden, gelten oft als Schlüsselindikator für die Risikobereitschaft auf dem Markt.

Ein genauerer Blick auf die Treiber der Rallye zeigt jedoch, dass das Altcoin-Volumen weiterhin stark konzentriert ist, wobei die fünf wichtigsten Token nach Volumen 64% des Gesamtvolumens im November ausmachen. Im Gegensatz dazu trugen die fünf wichtigsten Token während der März-Rallye weniger als die Hälfte des monatlichen Volumens bei.

Die meisten Altcoins bleiben unter ihren Allzeithochs. Eine Ausnahme bildet SOL, das in der vergangenen Woche mit 258 USD ein neues Allzeithoch erreichte, bevor es wieder leicht nachgab. Dieser Anstieg wurde durch die wachsende Begeisterung für börsengehandelte Fonds (ETFs) angeheizt, nachdem Cboe mehrere SOL-ETF-Anträge vor dem Hintergrund der sich ändernden regulatorischen Rahmenbedingungen in den USA neu eingereicht hatte.

Der Rücktritt des SEC-Vorsitzenden Gary Gensler war vielleicht das wichtigste Signal für den bevorstehenden regulatorischen Wandel. Gensler gab bekannt, dass er am 20. Januar, dem Tag der Amtseinführung von Präsident Trump, von der Kommission zurücktreten wird. Unter Genslers Führung hat die Kommission SOL und andere Altcoins als „Krypto-Wertpapiere“ gebrandmarkt. Obwohl es üblich ist, dass der Vorsitzende nach einem Regimewechsel im Weißen Haus zurücktritt, war er berechtigt, bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 2026 in der Kommission zu bleiben. Ihm wird der Demokrat Jaime Lizarraga folgen, dessen fünfjährige Amtszeit gerade einmal zwei Jahre gedauert hat.

Die „Alameda-Lücke“ gibt es nicht mehr

Die „Alameda-Lücke“ - die Liquiditätslücke, die nach dem Zusammenbruch von FTX und seiner Schwesterfirma Alameda entstanden war - hat sich an den US-Börsen geschlossen. Die Markttiefe von Bitcoin 1% liegt in diesem Jahr über dem Niveau vor dem Zusammenbruch von FTX (ca. 120 Mio. USD), was sowohl auf steigende Preise als auch auf eine wachsende Marktbeteiligung zurückzuführen ist.

Kraken, Coinbase und LMAX Digital haben den stärksten Anstieg der Liquidität zu verzeichnen. Insbesondere die Bitcoin-Markttiefe auf dem institutionell ausgerichteten LMAX erreichte letzte Woche einen Rekordwert von 24 Mio. USD und überholte damit kurzzeitig Bitstamp als drittliquidesten Bitcoin-Markt.

Köpfe Paul Tudor Jones empfiehlt Bitcoin als Absicherung gegen drohende Inflation Hintergrund Memecoins konkurrieren mit etablierten Krypto-Sektoren Finanzprodukte Optionen auf BlackRocks Bitcoin-ETF IBIT erhalten grünes Licht Basiswissen Uniswap plant eigene Layer-2-Blockchain „Unichain“ Köpfe Paul Tudor Jones empfiehlt Bitcoin als Absicherung gegen drohende Inflation Hintergrund Memecoins konkurrieren mit etablierten Krypto-Sektoren

Zuflüsse in ETH-ETFs drehen ins Plus

Die Nettozuflüsse in ETFs auf Spot-ETHs haben sich in diesem Monat positiv entwickelt, was auf die steigenden Preise auf breiter Front zurückzuführen ist. Während ETH in Bezug auf die bisherigen Jahresgewinne immer noch hinter BTC zurückliegt, übertraf sie Anfang des Monats kurzzeitig BTC und ist seit Ende Oktober um fast 40% gestiegen.

Im November werden auch die neuesten 13F-Berichte von grossen Investmentmanagern veröffentlicht, in denen die Bestände zum 30. September, dem Ende des dritten Quartals, aufgeführt sind. Aus diesen Berichten gehen einige interessante Trends hervor, darunter die Beteiligung des staatlichen Pensionsfonds von Michigan an ETHE von Grayscale. Die Muttergesellschaft des Vermögensverwalters, Digital Currency Group, ist nach wie vor der grösste Inhaber von ETHE.

Ein interessanter Kontrast besteht in der Zusammensetzung der Anteilseigner des Grayscale-Fonds im Vergleich zu denen, die in BlackRocks ETHA investiert sind. Im Fonds von BlackRock sind einige der grössten Namen der Finanzwelt vertreten, wie der 70 Mrd. USD schwere Hedgefonds Millennium.

Dies spiegelt die Trends wider, die wir auf den BTC-Märkten gesehen haben, wo Händler Produkte etablierter Finanzunternehmen nutzen, um sich in BTC zu engagieren, wie z.B. IBIT von BlackRock oder die Futures-Produkte der CME. Während die ETH-Futures-Aktivität an der CME derzeit noch gedämpft ist, könnte sie einen ähnlichen Aufschwung erleben wie die BTC-Märkte, wenn das Interesse dieser Firmen anhält.