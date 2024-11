Optionen auf BlackRocks Bitcoin-ETF IBIT erhalten grünes Licht

Nach einem langwierigen Genehmigungsprozess startete der Handel mit Optionen auf BlackRocks Bitcoin-ETF (IBIT) an der Nasdaq. Die Produkte schaffen für Anleger neue Möglichkeiten, auf den Preis Bitcoins zu spekulieren. Am ersten Handelstag erreichten die Bitcoin-ETF-Optionen ein Volumen von 1.9 Mrd. USD.

Optionen sind Finanzderivate, die Anlegern das Recht, aber nicht die Pflicht einräumen, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Sie werden häufig zur Absicherung von Risiken, zur Spekulation auf Preisbewegungen oder zur Verbesserung von Portfoliostrategien eingesetzt. Gerade bei traditionellen Anlegern sind Optionen beliebt. Zum Beispiel hatten Kunden von Interactive Brokers in den letzten fünf Geschäftstagen mehr Optionsaufträge für den Invesco QQQ Trust (QQQ) und den SDPR S&P 500 ETF Trust (SPY) als für die Fonds selbst, wie CNBC berichtete.

Mit Optionen auf den börsengehandelten Bitcoin-Fonds (ETF) von BlackRock, den iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT), wurden an Tag Eins fast 2 Milliarden USD gehandelt. Das Put/Call-Verhältnis am ersten Handelstag von IBIT lag bei 0.225. Über 82% der Händler setzten also Wetten auf einen höheren Bitcoin-Preis. Die Optionen dürften also zum neuen Bitcoin-Allzeithoch beigetragen haben.

UPDATE: Final tally of $IBIT's 1st day of options is just shy of $1.9 billion in notional exposure traded via 354k contracts. 289k were Calls & 65k were Puts. That's a ratio of 4.4:1. These options were almost certainly part of the move to the new #Bitcoin all time highs today pic.twitter.com/IN3s9hajJ2

— James Seyffart (@JSeyff) November 19, 2024