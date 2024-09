Bitcoin-Dominanz gegenüber Altcoins steigt

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Bitcoin schloss die Woche höher, da die Hoffnung auf eine grosse Zinssenkung bei der Fed-Sitzung in dieser Woche stieg. Unterdessen kündigte Donald Trump den Start einer DeFi-Plattform an. Grayscale gab die Gründung seines ersten geschlossenen XRP-Trusts in den USA bekannt, und die Handelsplattform eToro erzielte einen SEC-Vergleich in Höhe von 1.5 Mio. USD. Diese Woche erkunden wir:

Die wachsende Dominanz von Bitcoin gegenüber Altcoins

Die abnehmende Nachfrage nach ETH-ETFs

Die wachsende Akzeptanz von Stablecoins

Die Dominanz von Bitcoin über Altcoins

Die Dominanz des Bitcoin-Volumens stieg in diesem Quartal stetig an, während die Preise fielen und die Volatilität in die Höhe schnellte. Die Dominanz von Bitcoin gegenüber den fünfzig wichtigsten Altcoins nach Marktkapitalisierung ist nun so hoch wie seit dem letzten Mal, als sich die Preise Allzeithochs näherten. Dieser Trend ist nicht ungewöhnlich, da Händler oft aus Altcoins zurück in Bitcoin rotieren, welcher in Zeiten der Unsicherheit als "sicherer Hafen" für Kryptowährungen gilt.

Die Anziehungskraft von Bitcoin als sichere Wette wurde während des jüngsten Ausverkaufs besonders deutlich. Vom 4. bis 6. August, inmitten eines der schlimmsten Krypto-Ausverkäufe der letzten Jahre, blieb das kumulative Volumen-Delta (CVD) von Bitcoin - ein Schlüsselindikator für Kauf- und Verkaufsdruck - an den US-Börsen stark positiv. Im Gegensatz dazu hatten die Altcoins erheblich zu kämpfen, wobei die fünf Spitzenreiter an den meisten Börsen umfangreiche Verkäufe verzeichneten.

Insgesamt blieben im dritten Quartal die wichtigsten Large-Cap-Altcoins, einschliesslich Ethereum (ETH), hinter der Kursentwicklung von Bitcoin zurück. Vor allem der ETH-Kurs hat sich seit dem Merge durchweg schlechter entwickelt als der von BTC, auch die jüngste Einführung von ETFs auf Spot-ETHs hat diesen Trend nicht umgekehrt. Auch die meisten Altcoins blieben im ersten Quartal trotz günstigerer Marktbedingungen deutlich unter ihren Allzeithochs.

Ein weiteres Zeichen für die schwindende Nachfrage nach Altcoins ist der Rückgang des Open Interest an den Märkten für ewige Futures auf Altcoins. Zum Beispiel ist das Open Interest an SOL auf Binance von über 1.2 Mrd. USD im März auf heute weniger als 680 Mio. USD gefallen.

Perpetual Futures sind eine Art von Derivatkontrakten, welche auf unbestimmte Zeit gehandelt werden, d.h. sie haben kein bestimmtes Verfallsdatum. Sie bieten Händlern in der Regel die Möglichkeit, eine beträchtliche Hebelwirkung zu erzielen, so dass sie mit einem geringen Betrag an Sicherheiten eine grosse Position halten können. Infolgedessen findet ein Grossteil der Preisfindung bei Kryptowährungen an den Perps-Märkten statt.

Was sind die Gründe für diese schwache Performance und die schwindende Risikobereitschaft? Während die Einführung von Spot-Bitcoin-ETFs in den USA den Status von Bitcoin als investierbarer Vermögenswert gefestigt hat, der "hier und jetzt" ist, sind Altcoins weiterhin mit höheren Risikoprämien konfrontiert. Eine weitere Erklärung ist die derzeitige globale Risikoabwehrstimmung und das Fehlen von Krypto-Narrativen, während die divergierende Politik der Zentralbanken das globale Makroumfeld herausfordernd macht. Die Marktstimmung hat sich nach dem Ausverkauf am 5. August deutlich verändert, wobei die Finanzierungssätze seitdem neutral bis negativ geblieben sind, was auf eine insgesamt geringe bullische Nachfrage hindeutet.

Altcoins werden es schwer haben, mit Bitcoin zu konkurrieren, bis sich die Vorschriften und die globale Risikostimmung verbessern.

Abflüsse belasten ETH-ETFs

Die wachsende Dominanz von BTC ist auch in der traditionellen Finanzwelt zu beobachten. Die sinkende Nachfrage nach ETH-ETFs erzählt eine ähnliche Geschichte, wobei ETH seit seiner Einführung Ende Juli keine institutionelle Nachfrage anziehen konnte. Betrachtet man die von ETH-ETF-Wallets registrierten On-Chain-Ströme, so ist es den meisten Fonds nicht gelungen, eine positive Nettonachfrage von Anlegern anzuziehen.

Ähnlich wie bei den BTC-ETFs war der Exodus grösstenteils mit dem ETHE von Grayscale verbunden, der von einem geschlossenen Trust zu einem Spot-ETF umgewandelt wurde. Eine Sache war dieses Mal jedoch anders: Grayscale legte zeitgleich einen Mini-Trust mit der niedrigsten Gebühr auf dem Markt auf. Der Mini-Trust richtet sich an langfristige Anleger und erhebt nur 0.15%, während der ETHE bei 1.5% belassen wurde - in der Hoffnung, dass Händler den hochliquiden Fonds als Handelsinstrument nutzen würden.

Der Grayscale Mini-Trust wurde mit 10% des Vermögens aus seinem ETHE-Fonds ausgestattet. Diese beliefen sich auf 292'262.99 ETH, wie in der untenstehenden Grafik zu sehen ist. Der Mini-Trust zog zwar nach seiner Auflegung Zuflüsse an, konnte aber die massive Abwanderung aus dem ETHE-Fonds nicht ausgleichen.

Seit Juli gab es organische Abflüsse von 893'696 ETH aus dem ETHE-Fonds von Grayscale sowie 292'263 ETH, welche in den neuen Mini-Trust des Unternehmens flossen. Das bedeutet, dass in knapp zwei Monaten insgesamt 1.18 Mio. Ether den ETHE von Grayscale verlassen haben. In der Zwischenzeit konnte der Mini-Trust nur organische Zuflüsse von 81'000 ETH verzeichnen.

Auch die BTC-ETFs hatten es nicht leicht. Allerdings sind die Fonds in der Regel beständiger, da sich die Zuflüsse nach Abflussphasen oft wieder erholen. So verzeichneten die BTC-ETFs zwischen dem 27. August und dem 6. September Abflüsse in Höhe von 1.2 Mrd. USD - die längste Serie aufeinander folgender Abflüsse seit ihrer Auflegung im Januar. Die BTC-Fonds stemmten sich jedoch schnell gegen den Trend und verzeichneten Nettozuflüsse von knapp über 400 Mio. USD.

Altcoins und Kleinanleger treiben das Wachstum von Bitget an

Die Beteiligung am Kryptomarkt ist im Sommer zurückgegangen, was den Wettbewerb zwischen den Börsen weiter verschärft hat. Diese Woche untersuchen wir BitGet, eine schnell wachsende Plattform, deren Marktanteil im Vergleich zu Binance im August von 7% auf 9% gestiegen ist. Die Börse ermöglicht derzeit ein tägliches Handelsvolumen von 2.5 Mrd. USD, vergleichbar mit Bullish und Bithumb. Was hat ihr Wachstum angetrieben?

Obwohl die Handelsdaten anonym sind, kann die Analyse der Handelszeiten und der Wochenendaktivitäten Aufschluss über die Präferenzen der Nutzer und die geografische Verteilung geben. BitGet verzeichnet die meiste Aktivität während der APAC-Handelszeiten (1 Uhr morgens bis 8 Uhr morgens UTC), mit 31% des Volumens, verglichen mit 28% bei Bybit und 26% bei Binance.

BitGet ist auch führend im Wochenendhandel, mit über 26% des Volumens, welches an Wochenenden stattfindet, und übertrifft damit andere Offshore-Plattformen wie OKX und HTX. Ausserdem stammt fast die Hälfte des BitGet-Volumens aus Altcoins, während Bitcoin und Ethereum 25% bzw. 26% beitragen. Zum Vergleich: Das Altcoin-Handelsvolumen von Binance lag im letzten Monat bei durchschnittlich 30%. Solch hohe Altcoin-Volumina deuten auf ein höheres Mass an Privatkundenbeteiligung hin, was wir auch durch einen Blick auf die relative Handelsaktivität an Wochenenden im Vergleich zu Wochentagen verifizieren können.

Kleinhändler sind eine wichtige Einnahmequelle für Börsen, da sie höhere Handelsgebühren zahlen. Obwohl sie nur einen kleinen Teil des Gesamtvolumens ausmachen, sind sie beispielsweise für über 80% der Transaktionseinnahmen von Coinbase verantwortlich. Offshore-Börsen konkurrieren hart um Marktanteile, indem sie Anreize wie Gebührenermässigungen, Belohnungsprogramme und schnelle Asset-Listings anbieten.

Die Akzeptanz von Stablecoins wächst

Im Jahr 2024 ist die Umsatzquote von Stablecoins gestiegen, was ein weiterer Beleg für die wachsende Akzeptanz ist. Die Umschlagshäufigkeit, die durch Division des jährlichen Handelsvolumens durch die Marktkapitalisierung am Jahresende berechnet wird, zeigt, wie häufig ein Vermögenswert gehandelt wird. Ein Anstieg dieses Verhältnisses deutet darauf hin, dass das Handelsvolumen schneller wächst als die Marktkapitalisierung, was eine stärkere Nutzung von Stablecoins als Tauschmittel widerspiegelt.

Beim USDT von Tether, dem grössten Stablecoin nach Marktkapitalisierung, stieg die Umsatzquote von 48 auf 56. Auch der USDC von Circle verzeichnete einen Anstieg von 18 auf 25. Während Stablecoins im Vergleich zu anderen Krypto-Assets in der Regel viel höhere Umsatzquoten aufweisen, haben sich diese Quoten im Vergleich zu den ersten Jahren von 2018 und 2019 deutlich abgeschwächt.

Extrem hohe Umsatzquoten können auch auf Marktstress oder De-Risking hinweisen. Im Jahr 2023 stieg die Umsatzquote von BUSD drastisch von weniger als 100 im Jahr 2022 auf über 730 im Jahr 2023. Dieser Anstieg folgte auf einen erheblichen Rückgang der Marktkapitalisierung von BUSD, die bis September 2024 aufgrund von aufsichtsrechtlichen Massnahmen des New York Department of Financial Services (NYDFS) von über 20 Mrd. USD auf nur noch 70 Mio. USD sank.

Auch FDUSD von First Digital Labs hat in diesem Jahr eine vergleichbare Entwicklung gezeigt. Die Umschlagshäufigkeit von FDUSD stieg von 108 im Jahr 2023 auf über 618, was auf ein hohes Handelsvolumen im Verhältnis zu seiner Marktkapitalisierung zurückzuführen ist. Die meisten FDUSD-Handelspaare verzeichneten während der jüngsten Marktverkäufe eine erhöhte Kaufaktivität.

Friend.tech: Protokoll wird geschlossen

Die einstige Sensation Friend.tech gibt es nicht mehr. Letzte Woche widerriefen die Gründer des Protokolls ihre Fähigkeit, Änderungen an den Gebühren und der Funktionalität der Plattform in der Zukunft vorzunehmen, und schlossen damit das Protokoll. Das dezentralisierte soziale Netzwerk startete im August 2023 auf Base. Gegen Ende des Jahres 2023 liess das Interesse jedoch nach. Als es im Mai 2024 in die Luft ging, waren die Nutzerzahlen deutlich zurückgegangen.

Das Friend.tech-Team brachte den FRIEND-Token im Mai auf den Markt, etwa neun Monate nach dem ursprünglichen Start der Plattform und als die Plattform stagnierte. Die Einführung des Tokens konnte das Interesse an der Plattform nicht neu entfachen. Der Preis des Tokens ist seit Mai um 96% gefallen und wird derzeit zu 0.08 USD gehandelt. Das Handelsvolumen auf Uniswap stieg letzte Woche kurzzeitig an, bevor es wieder fiel.

Friend.tech war eine der frühen Erfolgsgeschichten von Base, da es Nutzer auf die Plattform zog und Gebühreneinnahmen generierte. Der Layer-2 hat sich jedoch seither über die Social-Networking-App hinaus verzweigt, und seine lukrativste Periode im vergangenen Jahr war tatsächlich mit dem Memecoin-Handel verbunden. Es ist daher unwahrscheinlich, dass das Schicksal von Friend.tech eine Auswirkung auf das zukünftige Schicksal des Unternehmens haben wird.

Was ist mit dem Friend.tech-Nachahmer? Der Eifer um die App Ende 2023 inspirierte Nachahmer wie Stars Arena auf Avalanche. Auch für diese Plattform lief nicht alles glatt, da sie im Oktober letzten Jahres von einem 3-Millionen-Dollar-Exploit betroffen war.