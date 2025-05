Altcoin Season: ETH, XRP, ADA & Co. holen auf

Die komplette Übersicht zum Geschehen des Tages an den (Krypto-)Märkten. Kompakt zusammengefasst im Marktkommentar der CVJ.CH Redaktion. Marktkommentar

Über die vergangenen Wochen hat Bitcoin die gesamten Verluste des "Liberation Day" wettgemacht. Die grösste Kryptowährung handelt erneut über der psychologisch wichtigen Marke von 100'000 USD und liebäugelt mit dem Allzeithoch. Diese Erholung gab insbesondere auch alternativen Kryptowährungen ("Altcoins") Auftrieb.

Anfänge einer "Altcoin Season"?

Der Begriff Altcoin Season beschreibt ein Szenario nach einer anfänglichen Bitcoin-Hausse, in der Profite in die kleineren Kryptowährungen fliessen. In dieser Zeit entwickeln sich Altcoins besser als Bitcoin, da Anleger höhere Renditen in kleineren, weniger etablierten Assets suchen. Nach Theorie beginnt eine solche Phase mit einem erheblichen Anstieg des zweitgrössten digitalen Assets, Ethereum (ETH).

Tatsächlich lassen sich erste Impulse dieser Entwicklung beobachten. Ethereum verzeichnete am Donnerstag mit +21.7% den höchsten Tagesgewinn seit 2021. Ob es sich um eine kurzfristige Gegenbewegung oder nachhaltige Trendwende handelt, bleibt abzuwarten. Seit 2022 hat sich Ethereum weitaus schlechter als Bitcoin entwickelt. Gemessen am Verhältnis der beiden Kryptowährungen ("ETH/BTC") handelt die Nummer zwei noch immer auf Mehrjahrestiefstständen.

Ethereum, Dogecoin und Avalanche übernehmen die Führung

ETH führte die Top 20 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung diese Woche mit +35.82% an. Kurz darauf folgten Dogecoin DOGE (+31.69%) und Avalanche AVAX (+22.75%). Allgemein schlossen Altcoins die Woche im grünen zweistelligen Prozentbereich. Die Retail-Lieblinge XRP (+19.02%) und Cardano ADA (+19.44%) blieben leicht hinter der Konkurrenz zurück.

Nur drei Kryptowährungen knackten über die letzten sieben Tage nicht die +10%-Marke: Bitcoin BTC (+8.62%), BNB (+8.30%) und Tron TRX (+6.54%). Das Trio musste während der vorherigen Korrekturphase dafür weniger einbüssen. Auf Sektorebene schnitten die volatilen Narrative rund um KI-Kryptowährungen, Memecoins und Gaming besonders gut ab.

