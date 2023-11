Kryptowährungen des Monats – Oktober 2023

Die monatlichen fundamentalen und preistechnischen Entwicklungen selektierter Kryptowährungen, einschliesslich Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL) und Polygon (MATIC) in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Digital-Asset-Spezialisten 21Shares AG.

Jeden Monat stellt das Research-Team die Kryptowährungen des Monats vor, die um mehr als 15% im Wert gestiegen oder gefallen sind. Mit einem datengesteuerten Ansatz werden die wichtigsten Entwicklungen und Ereignisse hervorgehoben, die zu den Preisbewegungen führten.

Solana (SOL)

Solana (SOL) legte im Oktober um 79.90% zu und übertraf damit den breiteren Markt. SOL hat sich fast zwei Jahre lang unterdurchschnittlich entwickelt, da es wegen Chain-Problemen und Zwangsverkäufen nach dem Zusammenbruch von FTX im November 2022 belächelt wurde. SOL holt aber seine relativen Gewinne gegenüber BTC und ETH auf. Was die Fundamentaldaten betrifft, so bleibt Solana eines der dynamischsten Ökosysteme neben Ethereum, mit fast 1'000 monatlich aktiven Entwicklern. Dies beweist, dass es eine treue Community behalten hat. Entscheidend ist, dass es auch die Aufmerksamkeit von nicht-krypto-basierten Akteuren wie den Fintech-Giganten Visa und Shopify auf sich gezogen hat. Schliesslich fand vom 30. Oktober bis zum 3. November der Breakpoint statt - das jährliche Treffen der Solana-Community. Zu den geplanten Programmpunkten gehören Keynotes von Branchenführern wie Circle, Google Cloud, Visa und Greenpeace.

Chainlink (LINK)

Chainlink (LINK) ist im vergangenen Monat um 39.17% gestiegen, da sein Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) weiterhin an institutioneller Traktion gewinnt. Am 24. Oktober gab der Digital Asset Broker (DAB) von Vodafone die Ergebnisse eines Proof-of-Concept bekannt, bei dem CCIP eingesetzt wurde, um "seit langem bestehende Herausforderungen im 32-Billionen-Dollar-Ökosystem des globalen Handels" zu lösen. Das Experiment konzentrierte sich auf den nahtlosen Austausch von wichtigen Handelsdokumenten über verschiedene Blockchains und Internet of Things (IoT)-Netzwerke. So könnte beispielsweise ein Schiff, das einen Frachtschaden feststellt, automatisch Daten über die DAB-Plattform und CCIP an Smart Contracts weiterleiten und so einen Versicherungsprozess auslösen. Eine verstärkte Adoption von CCIP würde der Rentabilität von Chainlink zugutekommen, da das Protokoll für jede Transaktion eine Gebühr zusätzlich zu den Gaskosten erhebt. Seit dem Launch im Juli 2023 hat Chainlink über 100'000 Dollar mit CCIP eingenommen.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin wurde im vergangenen Monat um 28.56% höher gehandelt. Die Bitcoin-Dominanz (d.h. die Marktkapitalisierung von Bitcoin als Prozentsatz der gesamten Marktkapitalisierung von Kryptowährungen) liegt bei über 50%. Ein solcher Wert wurde seit April 2021 nicht mehr erreicht. Der Anstieg der Bitcoin-Dominanz korreliert historisch mit einem risikoarmen Umfeld während Bärenmärkten. Das Besondere an der heutigen Situation ist, dass wir eine "Flucht in die Qualität" nicht nur innerhalb der Kryptowährungen, sondern im Kontext der globalen Märkte beobachten. Aufgrund seiner Eigenschaften als neutraler, internationaler und zensurresistenter Vermögenswert schneidet BTC in einer Zeit besser ab, in der sowohl Aktien als auch Anleihen unter Druck stehen. Es wird ersichtlich, dass die rollierende 30-Tage-Korrelation zwischen BTC und US-Aktien seit Anfang des Jahres erheblich gesunken ist und zwar von ~0.60 auf ~0.20. Darüber hinaus hat sich die Korrelation zu Anleihen und Gold ins Negative gedreht. Dadurch wird deutlich, dass BTC seine eigenen Werttreiber hat, der es zu einem effektiv diversifizierten Portfolio machen können.

Ethereum (ETH)

Ethereum stieg im Oktober um 8.73% und entwickelte sich damit schlechter als der breitere Kryptomarkt. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, einen klaren Unterschied zwischen Wert und Preis zu machen. Der Wert wird von den Fundamentaldaten bestimmt, einschliesslich Cashflow, Wachstum und Risiko. Auf der anderen Seite wird der Preis durch die Marktstimmung, Narrative über "Fundamentaldaten" und Liquidität bestimmt. In den letzten Monaten konzentrierte sich der grösste Teil der Diskussion auf Bitcoin als Absicherung gegen Währungsabwertung und Kontrahentenrisiko inmitten des unsicheren makro- und geopolitischen Umfelds. Wir haben zudem beobachtet, dass viele Nutzer von Ethereum L1 zu Skalierungslösungen mit ihrem eigenen Token (mit Ausnahme von Base) übergegangen sind. Das kann ein zweischneidiges Schwert sein, selbst wenn sie ETH als Börsenmedium verwenden. Unabhängig von der Preisentwicklung sind die Ethereum-Fundamentaldaten mit über 860'000 Validatoren und 40 Mrd. US-Dollar, die das Netzwerk sichern, robuster denn je.

Cardano (ADA)

Cardanos nativer Token ADA ist im vergangenen Monat um 15.55% gestiegen. Trotz seiner 10 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung hatte Cardano bis zum 31. Oktober 2023 nur 40.5k täglich aktive Nutzer, ein Bruchteil von Ethereum-kompatiblen Netzwerken wie Arbitrum (~106k) und Polygon (~359k). Um neue Nutzer anzuziehen, muss Cardano differenzierte Anwendungen anbieten und die Bildungslücke überbrücken, um mit seinem Ökosystem zu interagieren. In dieser Hinsicht wird das Engagement der Entwickler entscheidend sein, da es ein führender Indikator für die Wertschöpfung ist. Laut dem Developer Report von Electric Capital hatte Cardano im Oktober 2023 rund 415 monatlich aktive Entwickler, ein Rückgang von 24% gegenüber Oktober 2022. Unabhängig davon fand vom 2. bis 4. November die jährliche Flaggschiff-Konferenz der Cardano-Community, der Cardano Summit 2023, statt.

XRP Ledger (XRP)

XRP wurde im vergangenen Monat um 16.49% höher gehandelt. Am 19. Oktober verzeichnete XRP den höchsten täglichen Kursanstieg seit drei Monaten. Die US-amerikanische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) liess die Anklagen gegen die Top-Führungskräfte von Ripple, Brad Garlinghouse und Chris Larsen, wegen Verletzung der Wertpapiervorschriften fallen. Die Entscheidung kam drei Monate, nachdem ein US-Bezirksgericht entschieden hatte, dass der XRP-Token an sich kein Wertpapier nach US-Recht ist und dass "programmatische Verkäufe" (z. B. der Verkauf von XRP an Börsen) kein Wertpapierangebot darstellen.

Polygon (MATIC)

Polygons nativer Token MATIC ist im vergangenen Monat um 19.38% gestiegen. Club Mahindra, eine nur für Mitglieder zugängliche Hotelkette mit über 125 Resorts in Indien und im Ausland, lancierte seine erste NFT-Kollektion auf der Polygon Blockchain ("Discover India"). Die Kollektion umfasst 25 KI-generierte Kunstwerke, die die Schönheit Indiens zeigen. Jedes NFT ist für jeden mit einem indischen Konto oder einer Kreditkarte erhältlich und gibt dem Käufer das Recht auf einen kostenlosen Gutschein für zwei Übernachtungen in einem Club Mahindra-Resort. Ausserdem veranstalteten Polygon Labs und die Solana Foundation am 26. Oktober in Washington D.C., ein Bootcamp für Kryptopolitik. Gründer, CEOs, Investoren und andere Stakeholder in diesem Bereich nahmen an dem Bootcamp teil. Sie erfuhren von Politikexperten mehr über den aktuellen Stand der Krypto-Gesetzgebung in den USA, verschiedene Arten der Interessenvertretung und wie man den Wert von Blockchain effektiv vermitteln kann.

Fantom (FTM)

Fantoms nativer Token FTM stieg im vergangenen Monat um 20.90%. Am 24. Oktober lancierte die Fantom Foundation den Testnet Launch von Fantom Sonic, dem neuesten Upgrade des Netzwerks. Die Veröffentlichung im Mainnet ist für 2024 geplant. Sonic soll den Durchsatz von Fantom auf 2'000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) bei einer durchschnittlichen Abwicklungszeit von einer Sekunde erhöhen. Dieser technologische Durchbruch ist zwar beeindruckend, löst aber nicht das Hauptproblem von Fantom - den Mangel an organischer Nachfrage. Laut Artemis-Daten hatte Fantom am 30. Oktober etwa 25k täglich aktive Nutzer, ein Bruchteil von konkurrierenden Plattformen wie Arbitrum (106k), Solana (229k) und Polygon (359k). Um langfristig erfolgreich zu sein, muss Fantom seinen Schwerpunkt von der Verbesserung des Infrastruktur Layers auf die Gewinnung von Entwicklern verlagern, die Anwendungen entwickeln, die von den Nutzern gewünscht werden.

Avalanche (AVAX)

Der native Token von Avalanche (AVAX) stieg im vergangenen Monat um 22.51% inmitten spannender Entwicklungen im Ökosystem. Das Tochterunternehmen von SK Planet und der koreanische Unterhaltungsriese Dreamus haben ihre Ticketing-Plattform mit Avalanche und dem UPTN Subnet von SK Planet integriert. Die angeblich 21 Millionen Nutzer der Ticketing-App "OK Cashbag" können Tickets auf Basis von Avalanche kaufen, was den Authentifizierungsprozess vor Ort vereinfacht und Probleme wie Ticketfälschungen löst. Weniger optimistisch stimmt die Tatsache, dass bei Stars Arena - einer auf Avalanche basierenden sozialen Plattform - aufgrund eines Reentrancy-Problems 266k AVAX im Wert von ca. 2.9 Millionen Dollar gestohlen wurden. Das Unternehmen konnte die Finanzierung sicherstellen, um die Nutzer zu entschädigen. Es zeigt jedoch, dass Kryptoanwendungen die Nutzererfahrung drastisch verbessern und der Sicherheit Priorität einräumen müssen, um eine breite Adoption zu erreichen.