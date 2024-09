Wurde der Bitcoin-Preiszyklus gebrochen?

Das Halving ist ein wichtiges Ereignis in Bitcoins Zyklus. Alle vier Jahre werden die Belohnungen, die Miner für das Hinzufügen eines Blocks zur Blockchain erhalten, halbiert. Interessanterweise spielte das Halving historisch eine zentrale Rolle in der mehrjährigen Saisonalität des Bitcoin-Preises.

Üblicherweise markierte das Halving einen positiven "Krypto-Sommer". Im Bitcoin-Universum begann dieser am 19. April 2024, als die Blockbelohnungen zuletzt auf 3.125 BTC pro Block halbiert wurden. Krypto-Sommer sind durch steigende Preise und neue Allzeithochs (ATHs) gekennzeichnet. Derzeit liegt der Bitcoin-Preis bei 56'500 USD, etwa 14% unter dem Preis beim Halving.

Bitcoin-Preiszyklen

Zur Veranschaulichung des Bitcoin Preiszyklus haben wir ein Diagramm aktualisiert, das wir vor einigen Monaten erstmals in einer anderen Publikation vorgestellt haben. Dieses Diagramm zeigt die Preisentwicklung in Bezug auf die Verluste, die um das Halving aufgetreten sind.

Der Drawdown ist eine Statistik, die den prozentualen Preisrückgang seit dem letzten ATH misst. Eine Beobachtung von 0% bedeutet, dass der Preis auf dem ATH liegt. Eine Beobachtung von beispielsweise -60% bedeutet, dass der Bitcoin-Preis gegenüber dem letzten ATH um 60% gefallen ist. Die hellblaue Linie zeigt an, dass der Bitcoin-Preis um 19.5% gesunken ist, da der Bitcoin-Preis 19.5% niedriger ist als das letzte ATH und wir 114 Tage nach dem letzten Halving sind. Obwohl jeder Zyklus um das Halving herum einzigartig ist, gibt es auffällige Ähnlichkeiten. Die violette Linie, die den Durchschnitt der ersten drei Halving-Zyklen darstellt, deutet auf eine typische Saisonalität um das Halving herum hin.

Die vier Jahreszeiten

Zwischen 750 und 400 Tagen vor dem Halving befinden wir uns normalerweise im Krypto-Winter. Die Bitcoin-Preise fallen deutlich und die Drawdowns gegenüber dem vorherigen Allzeithoch werden stärker. Etwa 400 Tage vor dem Halving endet der Krypto-Winter, wenn der Markt seinen Tiefpunkt erreicht, mit einem durchschnittlichen Drawdown von über -80%. Zwischen 400 Tagen vor dem Halving erholen sich die Preise etwa zur Hälfte von dem, was verloren gegangen ist. Dies markiert die Krypto-Frühjahrsphase. Bemerkenswert ist, dass sich die Preise im aktuellen Zyklus robuster erholt haben als im historischen Durchschnitt.

Nach dem Halving und bis zu 350 Tage danach steigen die Preise weiter an und erreichen neue ATH-Niveaus. In dieser Phase des Krypto-Sommers kommt es fast zu keinen Drawdowns mehr. Zwischen 350 und 550 Tagen nach dem Halving treten die Preise in eine Spätsommerphase ein, die als Krypto-Herbst bezeichnet wird. Die Preise bleiben hoch; es werden einige neue ATHs erreicht, aber seltener als im Krypto-Sommer. Schliesslich beginnt 550 Tage nach dem Bitcoin-Halving wieder der Krypto-Winter, der einen neuen Zyklus einleitet.

Ein ungewöhnlicher Sommer

Dieser Krypto-Sommer war ungewöhnlich und begann nach einem heissen Krypto-Frühling. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde im Frühjahr ein ATH erreicht, etwa 40 Tage vor dem Halving (hellblaue Linie). Die Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs in den USA im Januar war der Hauptgrund für den schnellen und stetigen Anstieg des Bitcoin-Preises. Insgesamt verwalten Spot-ETFs in den USA über 900'000 Bitcoins, was mehr als dem Sechsfachen der in diesem Jahr geschürften Bitcoins entspricht!

Auf der anderen Seite gab es auch massive Verkäufe von Bitcoins, da der Treuhänder von Mt. Gox und die deutsche Regierung ihre Bestände verkauften. Zwar wurden nicht alle Bitcoins von Mt. Gox für Dollar verkauft, da einige direkt an die Endinhaber übertragen wurden. Die Menge ist jedoch gross und belastete den Preis. Diese Akteure haben ihre Bitcoin-Bestände in etwa 45 Tagen um mehr als 120'000 reduziert, was 280 Tagen an Mining-Belohnungen entspricht.

Schliesslich ist ein Teil der Preisvolatilität direkt auf die traditionelle Finanzwelt ("TradFi") zurückzuführen. Die Angst vor einer Rezession in Verbindung mit der geringen Liquidität im Sommer führte zu einem Mini-Crash bei japanischen Aktien. Auch der High-Beta-Index NASDAQ korrigierte stark. Bitcoin, dessen Verhalten eng mit dem von Technologieaktien korreliert, stürzte ein.

Ist der Zyklus des Bitcoin-Preises also gebrochen?

Wahrscheinlich nicht. Der Bitcoin-Preiszyklus dürfte kaum durchbrochen worden sein. Denn die Abweichungen vom historischen Muster lassen sich durch einige Faktoren erklären, wie die Einführung der Spot-ETFs, den ungewöhnlichen Abbau von Bitcoin-Beständen und die von TradFi erzeugte Volatilität.

Im Übrigen nimmt die regulatorische Unsicherheit ab, wie die kürzlich erfolgte Einführung des European Market In Crypto Asset (MiCA) zeigt. Auch die Zahl der Institutionen, die ihren Kunden Kryptowährungen als Anlage anbieten, nimmt zu, was auf eine solide institutionelle Akzeptanz hindeutet.