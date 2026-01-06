Krypto-Fonds verzeichnen 47.2 Milliarden Dollar Zuflüsse in 2025: Altcoins holen auf

Krypto-Anlageprodukte schlossen das Jahr 2025 mit globalen Nettozuflüssen von 47.2 Milliarden US-Dollar ab. Dies geht aus dem aktuellen Jahresbericht des Vermögensverwalters CoinShares hervor. Die Summe liegt damit nur knapp unter dem Rekordwert von 48.7 Milliarden Dollar aus dem Vorjahr.

Das Jahr markierte jedoch einen deutlichen Wandel in den Anlageströmen. Während Bitcoin-Produkte einen Rückgang von 35 Prozent verbuchten, explodierten die Zuflüsse bei Ethereum, Solana und XRP. Somit zeigt sich ein klarer Trendwechsel: Investoren diversifizieren zunehmend weg von Bitcoin hin zu ausgewählten Altcoins, wie aus den Daten von CoinShares hervorgeht.

Bitcoin verliert Marktanteile an Ethereum und Solana

Bitcoin-basierte Anlageprodukte zogen 2025 lediglich 26.9 Milliarden Dollar an. Dies entspricht einem deutlichen Rückgang gegenüber den 41.4 Milliarden Dollar im Jahr 2024. Der Einbruch fiel dabei mit Phasen der Preisschwäche zusammen. Gleichzeitig flossen 105 Millionen Dollar in Short-Bitcoin-Produkte. Allerdings bleiben diese Vehikel mit nur 139 Millionen Dollar an verwaltetem Vermögen marginal.

Ethereum hingegen dominierte die Altcoin-Zuflüsse mit 12.7 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 138 Prozent gegenüber dem Vorjahr. XRP folgte mit 3.7 Milliarden Dollar, ein Wachstum von 500 Prozent. Solana übertraf zudem alle Erwartungen mit 3.6 Milliarden Dollar und einem Anstieg der Zuflüsse von 1'000 Prozent.

Die übrigen Altcoins zeigten jedoch ein gemischtes Bild. Die Kategorie "andere Altcoins" verzeichnete einen Rückgang von 30 Prozent auf nur 318 Millionen Dollar. Dabei führte Sui mit 152 Millionen Dollar die Liste an. Chainlink folgte mit 22 Millionen und ZCash mit 17 Millionen Dollar.

Rotation statt breiter Altcoin-Season

Die starken Zuflüsse in Ethereum, Solana und XRP lösten Spekulationen über eine bevorstehende «Altcoin-Season» aus. Allerdings bleibt das Bild differenziert. Jenseits dieser drei Namen fallen die Zuflüsse schnell ab. CoinShares vermutet daher, dass die Altcoin-Ströme weniger von breitbasierter Begeisterung angetrieben werden. Vielmehr spekulieren Anleger auf mögliche ETF-Zulassungen in den USA.

«Die Daten zeigen eindeutig eine Rotation in den Anlegerpräferenzen im Laufe des Jahres 2025.» - James Butterfill, Head of Research bei CoinShares

Das verwaltete Vermögen globaler Krypto-ETPs stieg auf rund 180 Milliarden Dollar Ende 2025, verglichen mit 160 Milliarden Dollar im Vorjahr.

USA dominieren, Deutschland und Kanada drehen ins Positive

Die Vereinigten Staaten blieben der dominierende Markt mit Zuflüssen von 42.5 Milliarden Dollar. Dies entspricht 90 Prozent des globalen Volumens. Jedoch bedeutet dies einen Rückgang von 12 Prozent gegenüber 2024. Die Konzentration auf den US-Markt bleibt folglich weiterhin ausgeprägt.

Deutschland vollzog hingegen eine bemerkenswerte Kehrtwende. Nach Nettoabflüssen von 43 Millionen Dollar im Jahr 2024 verzeichnete der Markt nun Zuflüsse von 2.5 Milliarden Dollar. Kanada folgte diesem Muster ebenfalls. Statt 603 Millionen Dollar Abflüssen flossen dort 1.1 Milliarden Dollar in Krypto-Produkte. Die Schweiz zeigte darüber hinaus Stärke mit Zuflüssen von 775 Millionen Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 11.5 Prozent. Schweden bildete allerdings einen Ausreisser mit Abflüssen von 775 Millionen Dollar.

2026 startet mit starken Zuflüssen

Das neue Jahr begann vielversprechend für Krypto-Anlageprodukte. Am ersten Handelstag 2026, dem 2. Januar, flossen 670 Millionen Dollar in US-Krypto-ETFs. Bitcoin-ETFs zogen dabei den Grossteil an. Ethereum-ETFs verbuchten gleichzeitig 174 Millionen Dollar, der grösste Tageszufluss seit 15 Handelstagen.

Ethereum-ETFs erholten sich damit von einem schwierigen Jahresende 2025. In den Monaten November und Dezember hatten diese Produkte Abflüsse von über 2 Milliarden Dollar verzeichnet. BlackRocks ETHA führt mit kumulativen Zuflüssen von 12.61 Milliarden Dollar die Liste der Ethereum-Produkte an.