21Shares reicht Antrag für Sui-ETF ein

Der Schweizer Krypto-Produkteanbieter 21Shares hat bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einen Antrag auf Registrierung eines börsengehandelten Fonds (ETF) auf die Kryptowährung Sui eingereicht. Der Antrag folgt auf eine strategische Partnerschaft.

Der regelrechte Sturm an Krypto-ETF-Anträgen bei der SEC hält weiter an. Seit dem Regimewechsel bei der Behörde stehen über 70 neue Produkte zur Beurteilung bereit. Bereits in den nächsten vier Wochen könnten die ersten Altcoin-ETFs das grüne Licht erhalten, wie CVJ.CH berichtete. Solana und XRP befinden sich unter den vielversprechendsten Kandidaten. Durch die Einreichung eines ETFs auf Sui erweitert sich die lange Liste an anstehenden US-Fonds um eine weitere Kryptowährung. Die Auflegung des "21Shares SUI ETF" steht unter dem Vorbehalt der Wirksamkeit des Formulars S-1 sowie der Genehmigung einer Formular 19b-4-Einreichung durch die SEC, wie aus dem Antrag hervorgeht.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Strategische Partnerschaft als Grundlage

Gleichzeitig geht der Produkteanbieter eine strategische Partnerschaft mit Sui ein, um die globale Reichweite der Layer-1-Blockchain auszubauen. Die Zusammenarbeit werde Produktkooperationen, Forschungsberichte und andere Initiativen hervorbringen und unterstreiche das wachsende Interesse institutioneller Akteure am Sui-Ökosystem. Laut einer Medienmitteilung habe sich Sui mit beeindruckender Geschwindigkeit, Durchsatzleistung und Skalierbarkeit zu einer Destination für die Tokenisierung realer Vermögenswerte, einschliesslich Stablecoins und DeFi, entwickelt.

"Seit unserer ersten Recherche zu Sui waren wir davon überzeugt, dass es sich zu einer der spannendsten Blockchains der Branche entwickeln könnte. Wir sehen, dass sich diese These bewahrheitet. Wir handeln aus Überzeugung, aber auch aufgrund der Nachfrage der Anleger, und unsere geplante Roadmap mit Sui spiegelt beides wider." - Duncan Moir, Präsident von 21Shares

21Shares hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und hat über Jahre hinweg ein robustes Angebot an Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte in Europa aufgebaut. Nun konzentriert sich das Unternehmen zunehmend auf den US-Markt. Bisher bietet der Produkteanbieter in den Vereinigten Staaten einen Bitcoin- und Ethereum-ETF an.

Sui: eine alternative Layer-1-Blockchain

Sui ist eine Layer-1-Blockchain, die von ehemaligen Meta-Entwicklern gegründet wurde. Das Netzwerk verspricht hohe Skalierbarkeit und Transaktionen mit geringer Latenz. Das objektorientierte Modell, das auf der Programmiersprache Move basiert, soll parallele Ausführung, Finalität im Subsekundenbereich und vielfältige On-Chain-Assets ermöglichen. Dadurch konkurriert Sui mit den aktuellen Platzhirschen Ethereum und Solana. Gemessen an gesamthaft hinterlegtem Vermögen ("Total Value Locked, TVL") rangiert Sui auf Platz 9 der Blockchain-Netzwerke.