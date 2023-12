Das Schweizer Modell: Wie regulatorische Klarheit den Erfolg auf den Kryptomärkten fördert

Beim Kryptowährungsmarkt können die regulatorischen Rahmenbedingungen über den Erfolg eines Landes entscheiden. In den jüngsten Entwicklungen hat sich die SEC in den USA darauf vorbereitet, Anträge für Krypto-ETFs zu prüfen. Es wird darüber entscheiden, ob Kryptounternehmen weiterhin in den Staaten bleiben wollen.

Die Unsicherheit in Bezug auf ETFs (und Krypto-Assets im Allgemeinen) in den Vereinigten Staaten hat die Innovation und das Wachstum in der US-Kryptoindustrie gebremst. Die jüngsten Äusserungen von Coinbase-CEO Brian Armstrong machen dieses Problem nur noch deutlicher. Kryptounternehmen wollen klare Regeln und allgemeine, nationale und internationale Richtlinien.

US-Markt verliert Unternehmen durch unklare Regulierung

Der regulatorische Ansatz für die Kryptoindustrie in den USA ist unklar, was die Unternehmen vor Herausforderungen stellt, um reibungslos zu funktionieren. Dies ist der Grund, warum mehrere Unternehmen den amerikanischen Markt im vergangenen Jahr verlassen haben. Die Regulierungsbehörden auf Bundes- und Landesebene verfolgen unterschiedliche Ansätze bei der Regulierung von Kryptogeschäften und -transaktionen. Das schafft Verwirrung und behindert das Wachstum. Darüber hinaus verdeutlichen die jüngsten Geldstrafen der SEC, Klagen und Zwangsmassnahmen gegen Kryptounternehmen die Probleme, mit denen die USA bei der Zulassung von Kryptowährungen konfrontiert sind.

Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der Regulierung und Kooperation. Die Zusammenarbeit bei bewährten Praktiken und Lösungen wird viel effektiver sein als die Umsetzung strenger Disziplin ohne jeglichen Dialog. Und bis die USA mehr davon auf den Tisch bringen, ist der Markt, in dem wir arbeiten müssen, eindeutig die Schweiz.

Klar geregeltes Umfeld in der Schweiz

Wir sind in der Schweiz ansässig, weil es hier einen seit langem etablierten, klaren und unterstützenden Regulierungsrahmen für Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte gibt. Dies hat ein starkes und kollaboratives Ökosystem in Zug - Crypto Valley - gefördert, das die Aufklärung und das Verständnis der Regulierungsbehörden für die von uns verwendeten Technologien weiter vorantreibt. Wir beobachten ein zunehmendes Kundeninteresse und einen Zustrom von Kunden aus anderen Märkten in die Schweiz.

Mit der Bekanntmachung der ETFs steigt auch das allgemeine Interesse an Krypto-Assets und Krypto-Asset-Produkten. Der Erfolg der Schweiz liegt nicht nur in klaren Vorschriften, sondern auch in der Zusammenarbeit zwischen Regulierungsbehörden und Kryptounternehmen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) und die Blockchain Task Force arbeiten zusammen, um klare Richtlinien und eine effiziente Lösung von Streitigkeiten zwischen Kryptounternehmen und ihren Banken zu gewährleisten. So haben Schweizer Kryptounternehmen aufgrund der Klarheit und der Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden eine grössere Chance, erfolgreich zu sein.

Die Klarheit des Schweizer Regulierungsrahmens und die kooperative Beziehung zu den Regulierungsbehörden fördern die Beschäftigung und das Wirtschaftswachstum in der Kryptoindustrie. Zug wurde als Nummer eins auf der CoinDesk-Liste "Crypto Hubs 2023: Best Places to Live Freely and Work Smart list". Die Stadt beherbergt über 600 Krypto- und Blockchain-Firmen, die über 3'000 Menschen beschäftigen.

Erfolg durch Regulierung

Der Anstieg der Projekte und die wachsende Zahl der Beschäftigten in der Schweiz sind ein Zeichen für die wachsende Bedeutung der Schweiz in der Krypto-Industrie. Dieser Erfolg wird grösstenteils dem klar definierten regulatorischen Rahmen der Schweiz zugeschrieben, der im Gegensatz zu den aggressiven Taktiken steht, die häufig in den USA zu beobachten sind. In Verbindung mit starken Daten unterstreicht dies das Potenzial der Schweizer und europäischen Märkte im globalen Kryptowährungssektor und macht sie für Unternehmen im Kryptobereich attraktiver.

Der regulatorische Ansatz der Schweiz für die Kryptowährungsbranche hat sich als erfolgreich erwiesen. Er ist ein Beispiel dafür, wie klare Richtlinien und eine unterstützende Beziehung zwischen den Regulierungsbehörden und den Akteuren das Wirtschaftswachstum fördern können. Ich glaube, dass das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte jedes Jahr stärker und einflussreicher wird und die globalen Märkte beeinflusst. Klare Regeln für die Funktionsweise werden allen Märkten weltweit zugute kommen.