Binance erhält globale Regulierungslizenz in Abu Dhabi

Die weltweit grösste Kryptobörse Binance hat eine umfassende Regulierungsgenehmigung für den Abu Dhabi Global Market (ADGM) erhalten. Die Financial Services Regulatory Authority (FSRA) des internationalen Finanzzentrums genehmigte drei separate Lizenzen für die globale Plattform Binance.com.

Die Genehmigung umfasst drei regulierte Einheiten: Nest Exchange Limited als anerkannte Investmentbörse (Recognised Investment Exchange), Nest Clearing and Custody Limited als anerkanntes Clearinghaus (Recognised Clearing House) mit zusätzlichen Verwahrungs- und CSD-Dienstleistungen, sowie Nest Trading Limited als Broker-Dealer für ausserbörsliche Dienstleistungen. Nach Abschluss der operativen Vorbereitungen soll Binance.com die regulierten Aktivitäten im ADGM ab dem 5. Januar 2026 aufnehmen. Der Schritt deutet auf die Etablierung von Abu Dhabi als globalen Hauptsitz der Börse hin.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Drei-Säulen-Struktur für vollständige Marktinfrastruktur

Die regulatorische Struktur deckt das gesamte Spektrum der Börsenaktivitäten ab. Nest Exchange Limited erhält die Erlaubnis, eine multilaterale Handelsplattform (Multilateral Trading Facility) zu betreiben, die für alle börsenbasierten Handelsaktivitäten verantwortlich ist – einschliesslich Spot- und Derivateprodukte. Die Clearing- und Verwahrungseinheit Nest Clearing and Custody Limited übernimmt zentrale Infrastrukturfunktionen für die Abwicklung und sichere Verwahrung digitaler Vermögenswerte.

Diese umfassende Lizenzierung macht Binance zur ersten Börse, die einen vollständigen Marktinfrastruktur-Stack innerhalb der ADGM-Jurisdiktion betreibt. Das ADGM hatte bereits 2018 als eine der ersten Jurisdiktionen weltweit einen umfassenden Regulierungsrahmen für Krypto-Asset-Aktivitäten eingeführt. Der damals veröffentlichte Rahmen adressiert Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Verbraucherschutz, Technologie-Governance und Verwahrungsoperationen.

Signalwirkung nach DOJ-Einigung

Die Entwicklung erfolgt in einem kritischen Moment für Binance. Im November 2023 hatte sich das Unternehmen mit dem US-Justizministerium (Department of Justice) auf einen Vergleich über 4.3 Milliarden US-Dollar geeinigt. Binance bekannte sich schuldig der Verschwörung zur Verletzung des Bank Secrecy Act, der unterlassenen Registrierung als Geldtransfer-Unternehmen sowie der Verletzung des International Emergency Economic Powers Act. Gründer Changpeng Zhao trat als CEO zurück, bekannte sich persönlich schuldig und zahlte eine Geldstrafe von 50 Millionen Dollar. Im April 2024 wurde er zu vier Monaten Haft verurteilt und am 27. September 2024 aus der Haft entlassen.

Unter CEO Richard Teng, der Zhao im November 2023 ablöste, hat Binance die Compliance-Ausgaben massiv erhöht und die Unternehmensstruktur von einer gründergeführten Organisation zu einer von einem Verwaltungsrat gesteuerten Einheit transformiert. Gemäss den Bedingungen des US-Vergleichs muss Binance für drei Jahre einen unabhängigen Compliance-Monitor betreiben. Allerdings verhandelt das Unternehmen aktuell mit dem DOJ über eine vorzeitige Beendigung dieser Überwachungsanforderung.

Abu Dhabi als Krypto-Hub

Die VAE haben sich in den vergangenen Jahren als eines der krypto-freundlichsten Regulierungsumfelder positioniert. Während Dubai mit der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) seit März 2022 über eine eigene Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte verfügt, setzt Abu Dhabi auf das etablierte ADGM-Framework. Die beiden Finanzfreizonen ADGM und Dubai International Financial Centre (DIFC) konkurrieren um die Ansiedlung internationaler Krypto-Unternehmen.

Die Securities and Commodities Authority (SCA) der VAE unterzeichnete im September 2024 ein Kooperationsabkommen mit VARA, das es lizenzierten Virtual Asset Service Providers ermöglicht, in der gesamten VAE zu operieren. Binance verfügt bereits seit längerem über eine VARA-Lizenz für den Dubai-Markt. Die nun erhaltene ADGM-Genehmigung geht jedoch deutlich weiter: Sie erlaubt den globalen Betrieb der Plattform Binance.com unter Abu Dhabi-Regulierung – nicht nur Dienstleistungen für lokale Kunden.

Faktischer Hauptsitz ohne formale Bestätigung

Auf die Frage, ob Abu Dhabi nun offiziell als globaler Hauptsitz von Binance gilt, vermied CEO Richard Teng eine direkte Antwort. Ein Unternehmenssprecher widersprach allerdings nicht der Einschätzung von Fortune, dass Binance faktisch Abu Dhabi als Hauptsitz gewählt habe. Binance hatte sich jahrelang als bewusst "nomadische" Organisation ohne festen Hauptsitz positioniert – eine Strategie, die nach den regulatorischen Herausforderungen in den USA unter Druck geraten war.

Die ADGM-Lizenzierung könnte einen Wendepunkt markieren. Mit einer umfassenden Regulierung unter einem international anerkannten Framework kann Binance gegenüber institutionellen Investoren Rechtssicherheit demonstrieren. Teng berichtete im September 2024 von einem Anstieg institutioneller und Unternehmenskunden um 40 Prozent im Jahresvergleich. Die Abu Dhabi-Lizenz dürfte diesen Trend weiter beschleunigen – vorausgesetzt, die operativen Standards erfüllen die Anforderungen der FSRA ab Januar 2026.