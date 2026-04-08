Künstliche Intelligenz in den Krypto-Märkten verlagert sich von der Analyse hin zur autonomen Ausführung. Ein gemeinsamer Bericht von Bitget und SlowMist beleuchtet die neue Risikokategorie, die entsteht, wenn KI-Agenten Transaktionen auslösen. Herkömmliche Sicherheitsmodelle decken diesen Übergang nicht ab.

Bis vor kurzem diente KI hauptsächlich als Werkzeug für Marktanalyse und Prognosen. Inzwischen agieren diese Systeme jedoch zunehmend als autonome Agenten. Sie führen Trades aus, verwalten Vermögenswerte und interagieren mit On-Chain-Protokollen - alles ohne ständige menschliche Aufsicht. Dieser Wandel von der Empfehlung zur Handlung schafft folglich Schwachstellen. Sie erfordern einen grundlegend anderen Ansatz für die KI-Agenten Sicherheit, wie der Bericht erläutert.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Automatisierte Ausführung verstärkt finanzielle Risiken

Wenn KI-Agenten über Empfehlungen hinausgehen und Transaktionen ausführen, haben Fehler oder Sicherheitsverletzungen unmittelbare finanzielle Folgen. Im Kryptomarkt wickeln sich Transaktionen beispielsweise nahezu sofort ab. Ein kompromittierter oder fehlgeleiteter Agent kann deshalb Entscheidungen treffen, bevor ein Mensch eingreifen kann. Die Geschwindigkeit, mit der Kapital in dezentralen Systemen fliesst, lässt praktisch keinen Spielraum für Fehler.

"Künstliche Intelligenz bewegt sich von der Rolle des Beobachters zu der des aktiven Marktteilnehmers. Das verändert die Natur des Risikos grundlegend. Die Frage ist nicht mehr, wie intelligent diese Systeme sind, sondern wie sicher sie operieren dürfen." - Gracy Chen, CEO von Bitget

Die Abwicklungsgeschwindigkeit im Kryptobereich macht dies besonders gefährlich. Im Gegensatz zum traditionellen Finanzwesen, wo Clearing-Verzögerungen als Puffer dienen, erreichen Blockchain-Transaktionen innerhalb von Sekunden ihre Endgültigkeit. Infolgedessen kann ein einziger falsch konfigurierter KI-Agent irreversible Verluste verursachen, bevor jemand das Problem erkennt. In traditionellen Märkten stützen sich Institutionen auf T+1- oder T+2-Abwicklungszyklen, die Zeit für manuelle Überprüfungen bieten. Die On-Chain-Ausführung eliminiert dieses Sicherheitsnetz jedoch vollständig.

Gleichzeitig wächst das Ausmass des potenziellen Schadens mit der Autonomie, die diesen Systemen zugestanden wird. Ein KI-Agent mit umfassenden Handelsberechtigungen und Zugang zu erheblichem Kapital kann Dutzende von Transaktionen pro Minute ausführen. Falls das zugrundeliegende Modell fehlerhafte Daten erhält oder Opfer eines Adversarial-Angriffs wird, potenziert sich der finanzielle Schaden rasch. Der Bericht betont deshalb, dass diese Kombination aus Geschwindigkeit und Autonomie ein völlig neues Risikoprofil für Finanzmärkte darstellt.

KI-Agenten Sicherheitslücken erstrecken sich über mehrere Ebenen

Autonome KI-Systeme eröffnen neue Angriffsflächen über ihren gesamten operativen Stack hinweg. Konkret kann Prompt Injection die Entscheidungsfindung manipulieren. Darüber hinaus können bösartige Plugins das Agentenverhalten verändern. Übermässig berechtigte APIs wiederum können Kapital unbeabsichtigten Aktionen aussetzen. Da diese Agenten ohne ständige Überwachung kontinuierlich laufen, bleibt das Zeitfenster für Ausnutzung dauerhaft offen.

Jeder dieser Angriffsvektoren zielt auf eine andere Systemebene ab. Prompt Injection nutzt beispielsweise die natürlichsprachliche Schnittstelle aus, über die viele KI-Agenten Anweisungen interpretieren. Angreifer können so versteckte Befehle in scheinbar harmlosen Datenfeeds einbetten. Bösartige Plugins hingegen kompromittieren die Werkzeuge, auf die ein Agent für Marktdaten oder Ausführungsrouting angewiesen ist. Die wohl direkteste Bedrohung stellen jedoch übermässig berechtigte APIs dar. Sie gewähren Agenten einen breiteren Zugang zu Geldern, als ihre vorgesehene Funktion erfordert.

Der Bitget-SlowMist-Bericht ordnet diese Schwachstellen nicht als Einzelfälle ein, sondern als systemisches Risiko. Mit anderen Worten: Sicherheit kann nicht mehr nur als Schutzmassnahme auf Anwendungsebene fungieren. Stattdessen muss sie die gesamte Architektur durchdringen, über die KI-Systeme mit Kapital interagieren. Jede Ebene - von der Datenerfassung bis zur Handelsausführung - erfordert unabhängige Verifizierungs- und Eindämmungsmechanismen.

Traditionelle Cybersicherheitsansätze konzentrieren sich auf Perimeterverteidigung und Zugangskontrolle. KI-Agenten operieren jedoch systembedingt innerhalb des Perimeters. Sie benötigen Zugang zu sensiblen Systemen, um zu funktionieren. Der Bericht fordert daher Defense-in-Depth-Strategien, die auf autonome Finanzagenten zugeschnitten sind.

Plattformen strukturieren Infrastruktur für Resilienz um

Angesichts dieser Risiken überdenken Plattformen, die KI-Agenten einsetzen, nun ihre Sicherheitsarchitekturen. Ein weitverbreiteter Ansatz besteht darin, Analyse, Ausführung und Fondszugang in separate Module aufzuteilen. Diese Struktur verhindert, dass eine einzelne Schwachstelle in unbeabsichtigte Transaktionen eskaliert. Jedes Modul arbeitet mit eigenen Berechtigungen und einem eigenen Prüfpfad.

Zugleich folgen Berechtigungen nun dem Prinzip der minimalen Rechte. Transaktionssimulation und Verifizierungsprozesse laufen ebenfalls ab, bevor die Ausführung die Finalisierung erreicht. Diese Kontrollen stellen sicher, dass selbst vollständig autonome KI-Agenten innerhalb definierter und begrenzter Grenzen operieren. Das Ziel ist Eindämmung ohne Einbussen bei der operativen Geschwindigkeit. Ein KI-Agent, der Marktdaten analysiert, greift beispielsweise niemals direkt auf Auszahlungsfunktionen zu.

Ausserdem befürwortet der Bericht ein geschlossenes Sicherheitsmodell. In diesem Rahmen adressieren Teams Risiken vor, während und nach der Ausführung. Zunächst umfassen Pre-Execution-Prüfungen Transaktionssimulation und Parametervalidierung. Während der Ausführung markiert Echtzeitüberwachung anomales Verhalten. Post-Execution-Audits verifizieren anschliessend, ob die Ergebnisse den beabsichtigten Parametern entsprechen. Kontinuierliches Monitoring, begrenzte Berechtigungen und verifizierbare Transaktionsflüsse bilden zusammen die Grundlage dieses Ansatzes. Kurz gesagt: Sicherheit wandelt sich von einem reaktiven Prozess zu einem eingebetteten Prinzip des Systemdesigns.

SlowMist, ein Blockchain-Sicherheitsunternehmen, das über 1'000 Krypto-Sicherheitsvorfälle untersucht hat, bringt besondere Expertise in diese Analyse ein. Das Unternehmen hat sich konsequent für mehrschichtige Sicherheitsarchitekturen in der dezentralen Finanzwelt eingesetzt. Die Zusammenarbeit mit Bitget an diesem Bericht signalisiert, dass grosse Branchenakteure die Sicherheit von KI-Agenten als prioritäres Anliegen anerkennen.

Von Performance zu Vertrauen im automatisierten Finanzwesen

KI-Agenten integrieren sich immer tiefer in den Handel, die Vermögensverwaltung und On-Chain-Aktivitäten. Dadurch verschwimmt die Grenze zwischen Nutzerabsicht und Systemausführung zunehmend. In diesem Umfeld hängt Zuverlässigkeit nicht allein von Leistungskennzahlen ab. Vielmehr kommt es gleichermassen darauf an, wie gut Systeme innerhalb kontrollierter Grenzen operieren.

Vertrauen im automatisierten Finanzwesen erfordert demnach eine Neudefinition. Derzeit bewerten Nutzer KI-Handelstools primär nach Rendite und Genauigkeit. Der Bericht argumentiert jedoch, dass Sicherheitsarchitektur ein ebenso wichtiges Bewertungskriterium werden sollte. Ein KI-Agent, der starke Renditen erzielt, aber ohne angemessene Eindämmungsmechanismen operiert, birgt langfristig ein grösseres Risiko. Ein konservatives System mit robusten Schutzmassnahmen ist dagegen sicherer.

Dieser Wandel hat auch regulatorische Implikationen. Finanzbehörden weltweit entwickeln derzeit Rahmenwerke für KI im Finanzwesen. Dabei wird die Unterscheidung zwischen beratenden und ausführungsfähigen Systemen voraussichtlich zu einer zentralen regulatorischen Grenze. Dementsprechend könnten Systeme, die autonom Transaktionen ausführen, strengeren Aufsichtsanforderungen unterliegen als solche, die lediglich Empfehlungen generieren.

Insgesamt automatisiert sich die Finanzaktivität auf jeder Ebene zunehmend. Die unterstützende Infrastruktur muss dabei nicht nur Geschwindigkeit und Zugang berücksichtigen, sondern auch Eindämmung und Resilienz. Der Bitget-SlowMist-Bericht bietet einen Referenzrahmen für Digital-Asset-Plattformen, Entwickler und Nutzer, die diesen Übergang bewältigen.

Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschliesslich der allgemeinen Information und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Finanzberatung dar, noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder digitalen Vermögenswerten. Alle geäusserten Ansichten basieren auf aktuellen Marktbeobachtungen und können sich ändern. Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Digitale Vermögenswerte sind volatil und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Leser sollten ihre eigene unabhängige Recherche durchführen und professionelle Beratung einholen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Es können Einschränkungen gelten. Dieser Inhalt richtet sich an ein globales Publikum. Bitget kann den Zugang zu seinen Dienstleistungen für Nutzer einschränken oder begrenzen. Dies dient nur der Information und stellt keine Finanzberatung dar. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen von Bitget.