Krypto Mythen 2026: Vier Irrtümer, die Anleger teuer zu stehen kommen

Zu Ostern geht es darum, die richtigen Hinweise zu lesen und nicht einfach den nächstliegenden Korb zu wählen. Im Krypto-Markt gilt dasselbe: Die sichtbarsten Signale führen oft in die falsche Richtung. Vier Krypto Mythen prägen das Denken vieler Anleger und sind problematischer, als sie auf den ersten Blick wirken.

Mythos 1: Nutzung bestimmt den Preis im Krypto-Markt

Die Annahme, dass steigende Nutzung automatisch zu steigenden Kursen führt, hält sich hartnäckig. Ethereum liefert das lehrreichste Gegenbeispiel des vergangenen Jahres.

Das Netzwerk verzeichnete 2025 wachsende DEX-Volumina, steigende TVL und einen deutlichen Anstieg der Stablecoin-Kapitalisierung. Gleichzeitig akkumulierte BitMine als grösste ETH-Treasury über 4.6 Millionen Token. Im August erreichte ETH ein Allzeithoch nahe 5’000 Dollar. Dennoch schloss Ethereum das Jahr rund 10 Prozent im Minus und blieb hinter Bitcoin zurück.

Ein zentraler Grund liegt in der Reife des Netzwerks. Ein grosser Teil der Bewertung ist im Lindy-Effekt verankert. Bewiesene Überlebensfähigkeit ist bereits eingepreist. Zusätzliche Nutzung wirkt daher weniger als Kurstreiber, sondern bestätigt bestehende Erwartungen. Was bei kleineren Netzwerken stark wirkt, verpufft bei einem Asset mit zeitweise hunderten Milliarden Dollar Marktkapitalisierung.

Kurzfristig dominieren Liquidität, Positionierung und Makro. Die Käufe von BitMine trieben den Kurs im Sommer, die Trendwende im vierten Quartal führte zur Korrektur. Wer Preisentwicklung direkt aus Netzwerknutzung ableitet, greift damit zu kurz.

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Mythos 2: Steigende Kurse bestätigen eine These im Krypto-Markt

Von 118 Token-Launches, die Memento Research für 2025 erfasste, handeln 85 Prozent unter ihrem Startkurs. Der Median-Token verlor über 70 Prozent. Dabei fehlte es vielen Projekten nicht an initialem Momentum. Kurse stiegen nach dem Launch, Listings zogen Kapital an, und Käufer interpretierten die Bewegung als Bestätigung. Tatsächlich dominierte 2025 eine andere Strategie: kurzfristige Gewinne realisieren und zurück in Bitcoin rotieren.

Das ist Reflexivität in ihrer destruktivsten Form. Überzeugung zieht Kapital an, Kapital treibt den Preis, der steigende Preis verstärkt die Überzeugung, bis die erste Welle verkauft. 2025 verkaufte sie fast immer. Airdrop-Empfänger, Frühinvestoren und Liquiditätsanbieter realisierten Gewinne, während Retail den Preisanstieg noch als Stärke interpretierte. Listings, einst ein Kaufsignal, wurden zum Verkaufssignal.

Plattformen wie Pump.fun haben diesen Kreislauf zusätzlich industrialisiert. Millionen neuer Tokens treffen auf begrenzte Liquidität und verstärken den kurzfristigen Charakter der Marktbewegungen. Wie stark diese Dynamik die Marktstruktur verändert hat, zeigt unsere Analyse zu Pump.fun und dem Altcoin-Markt. Steigende Kurse sind damit zunehmend kein Signal für Substanz, sondern Teil eines kurzfristigen Kapitalzyklus.

Mythos 3: Token funktionieren wie Aktien im Krypto-Markt

Viele dieser Krypto Mythen verstärken sich gegenseitig. Die Annahme, dass Tokenhalter bei Übernahmen oder Wertschöpfung automatisch profitieren, hält sich hartnäckig. 2025 lieferte mehrere Gegenbeispiele.

Im November übernahm Coinbase den Solana-DEX-Aggregator Vector.fun. TNSR stieg auf die Gerüchte um 153 Prozent, fiel nach Bekanntgabe der Details jedoch um 37 Prozent, da nur Team und Infrastruktur gekauft wurden. Tokenhalter gingen leer aus. Kurz darauf akquirierte Circle das Axelar-Entwicklerteam Interop Labs inklusive IP, schloss den AXL-Token aber explizit vom Deal aus. AXL verlor weitere 13 Prozent. Bereits im Juli hatte Kraken beim Vertex-Protokoll ähnlich gehandelt, auch hier blieb der Token ohne Anspruch.

Das Muster ist konsistent. Die Technologie wird übernommen, der ökonomische Wert fliesst an Eigenkapitalgeber, nicht an Tokenhalter. Kursanstiege spiegeln in solchen Fällen keine strukturelle Wertschöpfung wider, sondern kurzfristige Kapitalflüsse auf Basis unvollständiger Information. Token vermitteln im Gegensatz zu Aktien in der Regel keine Ansprüche auf Cashflows, Assets oder Übernahmeerlöse.

Mythos 4: Starke Narrative tragen langfristig

Narrative koordinieren Kapital und erzeugen Momentum, ihre Halbwertszeit ist jedoch kürzer als viele annehmen. Bitcoin galt lange als digitales Gold. 2025 zeigte sich die Grenze dieses Narrativs. Gold erzielte eine Rendite von 65 Prozent, während Bitcoin 6 Prozent verlor. Eine Differenz von 71 Prozentpunkten.

Dasselbe Muster zeigte sich eine Ebene tiefer. AI-Token waren laut CoinGecko das zweitpopulärste Narrativ des Jahres, verloren aber rund 50 Prozent ihres Marktwerts. GameFi fiel 75 Prozent, DePIN 77 Prozent, das Solana-Ökosystem 64 Prozent. Kein einziges der dominanten Narrative lieferte 2025 positive Renditen. Aufmerksamkeit korrelierte nicht mit Performance, sondern invers.

Narrative wirken über Reflexivität. Überzeugung zieht Liquidität an und verstärkt sich selbst. Diese Dynamik kann Trends beschleunigen, ersetzt aber keine Fundamentaldaten. Ohne messbare wirtschaftliche Aktivität verliert selbst ein dominantes Narrativ an Tragfähigkeit, oft schneller als erwartet.

Was zählt

Der Markt verschiebt sich 2026 von spekulativen Narrativen hin zu Faktoren wie Cashflows, Nutzung und regulatorischer Einbettung. Narrative bleiben kurzfristige Treiber. Wer sie nicht von strukturellen Faktoren trennt, bewertet den falschen Indikator.

Das eigentliche Easter Egg im Krypto-Markt liegt nicht im lautesten Narrativ. Es liegt dort, wo reale Nutzung entsteht, wirtschaftliche Aktivität messbar ist und der Token tatsächlich daran partizipiert. Diese Kombination ist seltener, als viele annehmen.