Krypto-Börse MEXC: eine Analyse ungewöhnlicher Marktmuster

Eine der am schnellsten wachsenden Krypto-Börsen seit dem FTX-Debakel ist MEXC. Die auf Altcoins fokussierte Plattform mit Sitz auf den Seychellen hat eine aggressive Wachstumsstrategie verfolgt, die zu ungewöhnlichen Marktmustern führte. Eine umfassende Analyse.

Krypto-Börsen haben schon immer um Marktanteil konkurriert. Der Fall von FTX und der zunehmende regulatorische Druck auf grosse Akteure wie Binance haben den Wettbewerb jedoch eine Stufe höher geschraubt, was sich in der Regel in Form von gebührenfreien Angeboten und regulatorischer Arbitrage äussert. Vor kurzem haben wir über Bybit geschrieben, dessen Wachstum von USDC-denominierten Spot-Paaren und einer aggressiven Strategie von Futures-Notierungen angeführt wurde; diese Vorgehensweise ist nicht unüblich. Es gibt noch eine andere Börse, die ein noch schnelleres Wachstum verzeichnet, wenn auch mit weitaus ungewöhnlicheren zugrunde liegenden Metriken: MEXC.

Eine Krypto-Börse mit Fokus auf Altcoins

MEXC wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz derzeit auf den Seychellen. Seit Beginn des jüngsten Bullenlaufs hat sie sich als Top-Börse nach Spotvolumen etabliert; ihr Derivatvolumen ist eher unauffällig. Tatsächlich hat MEXC seit September 2023 ein um 25 Mrd. USD höheres Altcoin-Volumen (d. h. ohne BTC, ETH oder Stablecoin-Stablecoin-Paare) als Bybit verzeichnet. Dies kann zumindest teilweise auf die seit langem bestehenden gebührenfreien Spot-Trading-Aktionen sowohl für Maker als auch für Taker zurückgeführt werden.

MEXC und Coinbase verzeichneten bis zum Beginn des neuen Jahres ein fast identisches Altcoin-Volumen; MEXC hat sich seither leicht verlangsamt. Während dieses Volumen beeindruckend ist, ist MEXC seit letztem Sommer auf unserem Radar. Dort begann die Börse, unglaublich tiefe Märkte anzubieten. Das folgende Diagramm verwendet die Asset Liquidity Metrics von Kaiko, um die Markttiefe für alle Kassainstrumente im Zusammenhang mit den 25 grössten Token zu aggregieren, ohne Stablecoins (d.h. SOL-USDT und ADA-GBP sind enthalten, USDC-USDT nicht).

MEXC ist sofort auffällig, da die Börse die gleiche 1%ige Markttiefe wie Binance und mehr als das Doppelte der .1%igen Markttiefe bietet. In einer Zeit, in der die Liquidität knapp ist, hat MEXC seine Markttiefe im mittleren Preissegment in nur drei Monaten verdoppelt.

Durchschnittliche Markttiefe auf Krypto-Plattformen

Die monatliche durchschnittliche 1%ige Markttiefe für Altcoins zeigt, wie sich der Abstand zwischen Binance und MEXC vergrössert hat.

Nach diesen Daten ist der BNB-Markt auf MEXC fast dreimal tiefer als auf Binance. Aber ist diese ganze Liquidität überhaupt notwendig? Das Volumen auf Binance ist so viel höher als das von MEXC, dass es nicht in das obige Diagramm einbezogen werden konnte, weil es die Y-Achse zu sehr verworfen hätte. MEXC hat seit September etwas mehr als 100 Mrd. USD an Volumen umgesetzt, während Binance sich 900 Mrd. USD nähert.

Um besser zu veranschaulichen, wie bizarr diese Zahlen sind, können wir das Verhältnis von Markttiefe zu Volumen abstauben. Dieses zeigt im Wesentlichen, wie viel Liquidität für einen Vermögenswert im Verhältnis zu seinem Volumen vorhanden ist. Höhere Werte zeigen mehr Liquidität/weniger Volumen und umgekehrt. Es ist auch wichtig, die verschiedenen Y-Achsen zu beachten.

MEXC schneidet nicht annähernd so gut ab wie Binance oder Coinbase. Während der Sommerflaute hatten viele der Top-Token monatelang ein Verhältnis von über 1, was an anderen Börsen unerreicht ist. Binance überschritt nie 0.04, während Coinbase 0.15 erreichte. Als die Volumina wieder anstiegen, sanken die Verhältnisse auf MEXC schnell, obwohl sie immer noch viel höher sind als an anderen Börsen. Der Medianwert seit September 2023 liegt bei 0.22 und ist damit mehr als doppelt so hoch wie der zweitplatzierte Kraken.

Kraken hat als Ausnahme ein so hohes Verhältnis, weil die Börse viele Instrumente pro Vermögenswert anbietet, die alle zur Berechnung der Markttiefe zusammengefasst werden. Auf Kraken ist SOL zum Beispiel in USD, USDT, BTC, ETH, EUR und GBP denominiert, während MEXC nur USDT, USDC und BTC hat.

Coinbase, Kucoin und Bybit bilden die nächste Stufe, gefolgt von OKX, Upbit und Binance. HTX und Poloniex - zwei Börsen, auf denen wir bereits verdächtigen Handel festgestellt haben - kommen auf absurde Werte von 0.004 bzw. 0.001. Als wir MEXC näher untersuchten, stiessen wir auf einige Muster, die uns bekannt vorkamen. Das folgende Diagramm zeigt jeden UNI-Handel auf Bybit (als Beispiel für eine Börse mit ähnlichem Volumen) und MEXC am 31. Januar 2024 mit einer logarithmischen y-Achse, um kleine Trades besser darzustellen.

Bei MEXC ist sofort ein Muster ersichtlich, da fast jeder einzelne Handel bei beiden Paaren zwischen 1.1 UNI und 1.9 UNI lag. Auf diese "Cluster"-Geschäfte entfielen 98.5% der UNI-USDT-Geschäfte von MEXC und 20% des Volumens. Beim Instrument UNI-USDC gab es den ganzen Tag über nur einen einzigen Nicht-Cluster-Handel. Wie erwartet, war das Volumen der Cluster-Käufe und -Verkäufe nahezu identisch. Insgesamt entfielen 40% des Volumens auf Cluster-Trades. Ein ähnliches Muster war bei einer Vielzahl von Instrumenten zu beobachten. So waren beispielsweise seit Anfang Februar nur 3% - 1'500 von 47'000 - der Abschlüsse im BNB-USDC-Instrument keine Clusterkäufe.

Schlussfolgerung

MEXC ist seit Monaten die ungewöhnlichste Börse in unserer Berichterstattung und wurde aus dem Q4 Token Liquidity Ranking ausgeschlossen. Während sein Marktanteil wuchs, erzählte die Liquidität eine verstärkte Version dieser Geschichte. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass Börsen die Metrik der 2%igen Markttiefe verfälschen, da diese prominent auf Webseiten wie CoinGecko und CoinMarketCap vorgestellt wird. MEXC ist jedoch in der Nähe des mittleren Kurses dominanter und hat entsprechend enge, wenn auch volatile Spreads.

Die 0% Spot-Maker- und Taker-Gebühren der Börse und die laschen Identifikationsmassnahmen (KYC) bedeuten, dass die verdächtigen Volumenmuster theoretisch von jedem Unternehmen stammen könnten. Selbst wenn es Market Maker gibt, die gerne den Spread für diese kleinen, vorhersehbaren Geschäfte kassieren, gibt es keinen Grund für eine so hohe Liquidität. Unabhängig davon, woher das Volumen und die Liquidität kommen - wobei wir zur einfachsten Antwort neigen - ist dies ein weiteres Beispiel dafür, wie wichtig die Untersuchung anomaler Daten ist.