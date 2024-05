Internationaler Währungsfonds (IWF) würdigt Bitcoin als Lösung für wirtschaftliche Ungleichgewichte

Der Internationale Währungsfonds veröffentlichte ein Forschungspapier über die Rolle von Bitcoin bei grenzüberschreitenden Kapitalströmen. Der IWF stellte fest, dass Länder mit grossen Kapitalzuflüssen tendenziell geringere Bitcoin-Zuflüsse haben und umgekehrt.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) wurde nach der Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Aufgabe gegründet, eine stabile Weltwirtschaft zu unterstützen. Aufgrund seiner Rolle und der enormen Ressourcen von mehreren Hundert Milliarden USD, die im Fonds gebunden sind, hat der IWF erheblichen Einfluss auf die Festlegung von Richtlinien. Historisch war dier internationale Währungsfonds eher kritisch gegenüber Bitcoin eingestellt. Jetzt anerkennt er das disruptive Potenzial der Technologie. Hier finden Sie eine Aufschlüsselung und Analyse des IWF-Berichts über Bitcoin als Grundstein für grenzüberschreitende Finanzströme.

Bitcoins Vorteile als Währung für grenzüberschreitende Transaktionen

Mit der fortschreitenden Globalisierung werden grenzüberschreitende Transaktionen immer wichtiger. Der Umtausch zwischen verschiedenen Währungen, die Abwicklung von Geschäften in unterschiedlichen Rechtsordnungen und mit unterschiedlichen Rechtssystemen erschwert jedoch die Zahlungsabwicklung. Dies führt zu verschiedenen Problemen wie hohen Gebühren, insbesondere für kleinere Transaktionsbeträge, langen Transaktionszeiten und langwierigen KYC-Prozessen. Bitcoin hingegen hat sich mit seinem dezentralen Charakter (keine Regierungsbehörde) und seiner globalen Reichweite als Konkurrent zum Status quo entwickelt.

Bitcoin-Transaktionen werden in einem öffentlichen Hauptbuch aufgezeichnet, das mit Hilfe von Block-Explorern von jedem online eingesehen werden kann. Da das Bitcoin-Netzwerk automatisiert ist und Transaktionen automatisch von sogenannten Minern verifiziert und abgerechnet werden, gibt es keine Instanz, die Verifizierungsbestätigungen vornimmt. Bitcoin-Transaktionen werden innerhalb von Minuten und rund um die Uhr abgewickelt, wobei eine allgemeine Gebühr auf der Grundlage der Netzwerknutzung erhoben wird. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn es darum geht, Geld schnell zu versenden, und ist auch für kleinere Zahlungen von Nutzen, da zwischengeschaltete Banken wegfallen. Bitcoin überwindet Grenzen. Jeder, der über einen Internetanschluss verfügt, kann eine Bitcoin-Wallet eröffnen, um überall auf der Welt Bitcoins zu senden oder zu empfangen.

Nach Angaben des IWF haben die grenzüberschreitenden Bitcoin-Ströme die bestehenden Kapitalströme noch nicht ersetzt. Der IWF weist jedoch auf die Schwierigkeit hin, den Wohnsitz von Einzelpersonen aufgrund der teilweisen Pseudonymität, die Bitcoin bietet, ordnungsgemäss zu messen und zu identifizieren. Nach Angaben des IWF haben die grenzüberschreitenden Bitcoin-Ströme die bestehenden Kapitalströme noch nicht ersetzt. Der IWF weist jedoch auf die Schwierigkeit hin, den Wohnsitz von Einzelpersonen aufgrund der teilweisen Pseudonymität, die Bitcoin bietet, ordnungsgemäss zu messen und zu identifizieren. In Anbetracht der oben genannten Vorteile von Bitcoin ist es aber durchaus möglich, dass Bitcoin in Zukunft bei grenzüberschreitenden Transaktionen mit Fiatwährungen konkurrieren wird.

Globale Bitcoin-Ströme zwischen Gerichtsbarkeiten

Der IWF verwendete drei Ansätze zur Messung der globalen Bitcoin-Ströme. Erstens durch die Messung von Cross-Exchange-Strömen auf der Grundlage von zentralisierten Exchange-Wallets. Zweitens wurde auch der Internetverkehr von Handelsbörsen analysiert, um einen Hinweis auf den Standort der Nutzer zu erhalten. Drittens wurden Bitcoin-Ströme auf der Grundlage von Fiat-Währungen gemessen, und zwar mit Daten der Peer-to-Peer (P2P)-Börse LocalBitcoins (die P2P-Börse hat ihren Betrieb im Februar 2023 eingestellt). Die Ergebnisse dieser Ansätze wurden mit Chainalysis ergänzt, einem Unternehmen für Blockchain-Analysen aus der Transaktionsverfolgung, das Software für die Untersuchung von Finanzverbrechen entwickelt hat.

Auf dem P2P-Marktplatz LocalBitcoins registrierte Bitcoin-Zuflüsse / Quelle: IMF Bericht

Ein Vergleich der weltweiten Bitcoin-Zuflüsse auf LocalBitcoins zeigt, dass einige südamerikanische Länder wie Argentinien, Venezuela oder Peru im oberen Quartil der Zuflüsse liegen. Einige afrikanische Länder wie Nigeria, Südafrika oder Kenia sind ebenfalls Hotspots für Zuflüsse. Interessanterweise sind auch Osteuropa und China vertreten.

China erlebt hohe Bitcoin-Zuflüsse trotz Krypto-Verbot

Off-Chain-Transaktionsdaten und Bewegungen in CNY (Chinesischer Yuan Renminbi) zu USD wurden verwendet, um Bitcoin-Zuflüsse nach Festlandchina zu ermitteln. Die Ergebnisse zeigen, dass Bitcoin zu einem wichtigen Medium für Überweisungszahlungen geworden ist, mit dem Kapitalkontrollen umgangen werden. Andere vom IWF zitierte Literatur zeigt, wie Off-Chain-Bitcoin-Transaktionen die grenzüberschreitende Kapitalflucht erleichtern. Dies ist insofern interessant, als dass China oft Schlagzeilen wegen seines harten Vorgehens gegen die Kryptoindustrie gemacht hat.

China hat im Jahr 2021 Transaktionen und Mining im Zusammenhang mit Kryptowährungen verboten und sogar die Online-Suche nach Kryptowährungen zensiert. Diese starke Anti-Krypto-Haltung macht es zunehmend schwieriger, Kryptowährungen innerhalb Chinas zu handeln. Es wurde auch festgestellt, dass trotz der jüngsten Zulassung von Bitcoin- und Ethereum-ETFs in Hongkong dies keine Auswirkungen auf die chinesischen Märkte haben würde, da Einzelpersonen und Unternehmen der Zugang zu diesem Marktsegment untersagt ist. Offenbar haben Einzelpersonen aber immer noch die Möglichkeit, Bitcoin zu verwenden oder die Kryptowährung in den lokalen CNY zu tauschen.

Wird der IWF striktere Bitcoin-Regulierung durchsetzen?

Der IWF scheint Bitcoin als eine legitime Lösung für grenzüberschreitende Finanzströme zu betrachten und weist darauf hin, dass die Verwendung von Kryptowährungen für solche Transaktionen in Zukunft wahrscheinlich zunehmen wird. Der IWF weist jedoch auch auf die Notwendigkeit hin, in Zukunft angemessene politische Reaktionen zu bewerten und zu entwickeln. Die Institution kritisiert den hohen Grad an Pseudonymität, da die einzelnen Nutzer nicht eindeutig identifiziert werden können. Sie räumt auch ein, dass zunehmende Regulierungen wie die 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie in der Europäischen Union ein Faktor für die Schliessung von LocalBitcoins gewesen sein könnten.

Der IWF ist zwar eine wichtige Institution in der globalen Finanzlandschaft, seine Bedeutung liegt jedoch in seiner Rolle als globaler Kreditgeber, der Mitgliedsländern mit Währungsschwierigkeiten finanzielle Unterstützung gewährt. Die Mittel des IWF werden in Sonderziehungsrechten (SZR) gehalten, einer internationalen Art von Reservewährung, die 1969 vom IWF geschaffen wurde. Der Fonds verfügt derzeit über rund 982 Mrd. SZR und hat eine Kreditvergabekapazität von rund 695 Mrd. SZR (rund 932 Mrd. US-Dollar ab Dezember 2023, laut IWF-Factsheet). Angesichts dieses immensen Zugangs zu Mitteln und seiner Funktion als Kreditgeber hat der IWF ein starkes Interesse daran, die Finanzmärkte zu seinen Gunsten zu regulieren.

Geschichte und Funktion des IWF im Kontext von Bitcoin

Der IWF wurde 1944 auf der Konferenz von Bretton Woods in den USA mit dem Auftrag gegründet: " (...) die weltweite währungspolitische Zusammenarbeit zu fördern, die finanzielle Stabilität zu sichern, den internationalen Handel zu erleichtern, eine hohe Beschäftigung und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern und die Armut in der Welt zu verringern." Die in Bretton Woods gefassten Beschlüsse hatten Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und legten den Grundstein für ein neues Währungssystem mit dem US-Dollar als Reservewährung, an die die Währungen anderer Länder gekoppelt wurden. Der US-Dollar wiederum war an Gold gebunden, was bedeutete, dass jedes Land, das US-Dollar besaß, diese in Gold umtauschen konnte. Die Golddeckung des US-Dollars wurde in den 1970er Jahren schrittweise abgeschafft.

Der IWF fördert die Wechselkursstabilität und erleichtert den internationalen Handel, indem er sich für eine weltweite währungspolitische Zusammenarbeit einsetzt und die finanzielle Stabilität gewährleistet. Der IWF konzentriert sich auf die Stabilisierung und Förderung der Volkswirtschaften seiner 190 Mitgliedsländer durch Politikberatung und Überwachungstätigkeit. Er sammelt und analysiert Wirtschaftsstatistiken, bewertet die Wirtschaftspolitik der Mitglieder und gibt Ratschläge, wie makroökonomische Stabilität und nachhaltiges Wachstum erreicht werden können. Trotz der antagonistischen Geschichte in Bezug auf Bitcoin räumt der IWF ein, dass die traditionelle Wirtschaft ihre Schwächen hat und die Verwendung von Kryptowährungen ein Symptom für die Ungleichgewichte darstellt.