Ethereums unruhiger Oktober: Volatilität, Wachstum und die 5’000-USD-Frage

Oktober erweist sich für Ethereum (ETH) als ein Monat mit starker Volatilität. Was mit institutioneller Euphorie und einem Anstieg über 4’700 USD begann, brach zur Monatsmitte rasch ein und liess den Preis auf etwa 3’800 USD fallen.

Diese scharfe Korrektur – ausgelöst durch Sorgen über eine sich verschärfende Liquidität und globale geopolitische Spannungen – erinnerte die Anleger daran, dass der Ethereum-Kurs trotz seiner strukturellen Stärke nach wie vor stark auf makroökonomische Kräfte reagiert.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

ETH-Kursentwicklung und jüngste Entwicklungen

Der Monat begann mit Optimismus, angefacht durch starke Zuflüsse in neu aufgelegte Spot-ETH-ETFs, die in den Tagen vor dem Einbruch fast 2 Milliarden USD verzeichneten. Doch die Rallye hielt nicht lange an. Die schnelle Umkehr wurde grösstenteils auf eine Verschlechterung der globalen Risikostimmung zurückgeführt, was zu weitreichenden Liquidationen überhebelter Retail-Positionen führte. Entscheidend war, dass die anschliessende Erholung auf rund 4’100 USD in der dritten Oktoberwoche darauf hindeutete, dass der Ausverkauf eher durch kurzfristige Panik als durch fundamentale Veränderungen ausgelöst wurde. Während institutionelle Zuflüsse kurzzeitig ins Stocken gerieten, sehen Analysten dies eher als vorübergehende Unterbrechung denn als Umkehr eines langfristigen Kapitalengagements.

Trotz der Kursschwankungen setzte das Ethereum-Netzwerk seine ambitionierte Entwicklung fort und untermauerte damit sein langfristiges Potenzial. Das nächste grosse Netzwerk-Upgrade, Fusaka, schreitet voran – der letzte Testlauf ist für den 28. Oktober angesetzt. Der Mainnet-Start wird Anfang Dezember erwartet. Das Upgrade soll die Kapazität erheblich steigern und die Transaktionskosten durch Infrastrukturverbesserungen wie PeerDAS und Verkle Trees senken. Ergänzend zu diesen technischen Fortschritten zeigen sich grosse Finanzinstitute zunehmend optimistisch: So veröffentlichte etwa die Citizens Bank eine Prognose, wonach ETH innerhalb von zwei Jahren über 10’000 USD steigen könnte. Diese Zuversicht basiert auf einem verknappten liquiden Angebot, das durch steigendes Staking, wachsende Treasury-Bestände und den fortlaufenden Token-Burn-Mechanismus verstärkt wird.

Globale Gegenwinde und sich wandelnde Politik

Die Kursschwankungen von Ethereum stehen in engem Zusammenhang mit globalen Ereignissen. Signale der US-Notenbank – darunter Hinweise auf eine mögliche moderate Zinssenkung Ende Oktober aufgrund sinkender Inflation – stärkten zwischenzeitlich die Risikobereitschaft. Gleichzeitig führten neue US-Zölle auf chinesische Waren, die ab dem 1. November in Kraft treten sollen, zu einem globalen Marktrückgang, der auch ETH belastete.

Unterdessen schreiten die regulatorischen Fortschritte langsam, aber stetig voran: Gesetze wie der GENIUS- und der CLARITY Act in den USA sowie der MiCAR-Rahmen in der EU sollen klare rechtliche Definitionen für digitale Vermögenswerte schaffen. Auch wenn diese Regelwerke noch unvollständig sind, haben sie die Transparenz für institutionelle Akteure erheblich verbessert und damit die Marktteilnahme insgesamt gefördert.

Die Anlegerstimmung erlitt jedoch einen deutlichen Dämpfer: Der Crypto Fear & Greed Index fiel zur Monatsmitte auf den niedrigsten Stand des Jahres und rutschte in die „Fear“-Zone. Auf Social Media überwogen vorsichtige Töne – viele Trader liquidierten Positionen, während das Volumen von Stablecoins zunahm, was oft als Zeichen für Kapitalflucht in sichere Häfen gilt. Dieser Retail-Pessimismus wurde jedoch von stabilen institutionellen Positionierungen kontrastiert: Erfahrene Investoren sahen den Rückgang als Gelegenheit zur Akkumulation. On-Chain-Daten von Anbietern wie Glassnode bestätigten dieses Bild – langfristige Wallets begannen wieder mit dem Aufkauf, statt Verluste zu realisieren.

Ausblick: Strukturelle Stärke vs. kurzfristige Volatilität

Nachdem ETH die Marke von 4’000 USD zurückerobert hat, bleibt das Ziel, das Niveau von 5’000 USD wieder zu erreichen, der zentrale mittelfristige Fokus. Dieses Vorhaben hängt von mehreren externen Faktoren ab – darunter anhaltende Kapitalzuflüsse aus neuen ETF-Produkten, eine erwartete Zinssenkung zur Verbesserung der Risikostimmung sowie historische saisonale Trends, die im letzten Quartal häufig Kursgewinne begünstigen. Der Weg dorthin bleibt jedoch herausfordernd.

Kurzfristig dürfte sich Ethereum in einer engeren Spanne zwischen 3’400 und 4’200 USD bewegen, während der Markt die jüngste Panik verdaut und anfällig für externe Einflüsse wie geopolitische Spannungen oder Stress im Kreditmarkt bleibt. Obwohl strukturelle Faktoren wie sinkendes Liquidangebot, Layer-2-Skalierung und das Wachstum im DeFi-Sektor ein starkes Fundament bilden, werden sie die makroökonomische Volatilität nicht sofort ausgleichen können.

Die Volatilität im Oktober hat den langfristigen Optimismus nicht gebrochen – sie hat jedoch gezeigt, dass Anleger globale Politik und Marktstimmung ebenso aufmerksam verfolgen sollten wie die technische Entwicklung des Netzwerks selbst.