Ethereum vs. Solana – das iOS vs. Android der Kryptowährungen

Solana hat Ethereum im vergangenen Jahr um 100% übertroffen, angetrieben durch die steigende Akzeptanz, hochkarätige Partnerschaften und das rasante Wachstum seines Ökosystems. Dennoch ist Ethereum für ein Wiederaufleben positioniert. Ein Vergleich von Ethereum vs. Solana.

In den letzten Monaten hat sich Solana zu einer führenden Plattform entwickelt, die zwei der beliebtesten Sektoren massgeblich beeinflusst: Memecoins und KI-Agenten. Die Relevanz in beiden Bereichen lässt sich auf zwei Schlüsselfaktoren zurückführen: Kosteneffizienz und höherer Durchsatz im Vergleich zu etablierten Blockchains. Diese Bedeutung wurde deutlich, als Präsident Donald Trump kurz vor seiner Amtseinführung seinen Memecoin auf Solana lancierte, was für zusätzliche Aufregung im Memecoin-Bereich sorgte.

Darüber hinaus kündigte die Virtuals-Plattform, eine wichtige Startrampe für KI-Agenten, die ursprünglich im Base-Netzwerk angesiedelt waren, ihre Expansion nach Solana an. Angesichts dieser Entwicklungen ist es ein günstiger Zeitpunkt, um zu untersuchen, wie sich Solana von Ethereum unterscheidet, ihre jeweiligen Stärken zu untersuchen und zu erörtern, warum die Zukunft von Ethereum trotz erheblicher Kritik als grösste Smart-Contract-Plattform nach Marktkapitalisierung vielversprechend bleibt.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Solana führt aktuell

Zunächst einmal hat Solana Ethereum im vergangenen Jahr deutlich übertroffen und in Sachen Wertentwicklung um über 100% übertroffen. Der Aufstieg von Solana ist auf seine strategischen Partnerschaften und sein wachsendes Ökosystem zurückzuführen, aber seine Wertentwicklung hat auch von Rückschlägen in der Skalierungsstrategie von Ethereum profitiert, die Bedenken hinsichtlich der langfristigen Rentabilität von Ethereum aufkommen liessen.

Ethereum verfügt über eine zusätzliche Schicht, die auf der Plattform aufbaut und dabei hilft, die Skalierungsbeschränkungen zu überwinden. Daher sollte der Vergleich nicht nur zwischen Ethereum und Solana erfolgen. Um den Kontext herzustellen, wird im Folgenden erläutert, wie sich die beiden Abwicklungsschichten in Bezug auf ihre technische Leistung unterscheiden:

Nutzung und Akzeptanz der Netzwerke

Die technischen Einschränkungen von Ethereum haben es verhindert, eine skalierbare Erfahrung zu bieten, die mit Solana vergleichbar ist. Folglich hat Solanas Layer-1-Architektur dem Projekt einen erheblichen Vorteil verschafft - nicht nur gegenüber Ethereum selbst, sondern auch gegenüber seinem gesamten Ökosystem von Layer-2-Lösungen.

Die wöchentliche Nutzerzahl zeichnet ein ähnliches Bild und zeigt, dass Solana auch Ethereum und seine L2s in der Gesamtaktivität übertrifft.

Solana hat eindeutig einen beispiellosen Anstieg der Benutzeraktivität erlebt. In der Vergangenheit kam es bei Solana zu erheblichen Netzwerkausfällen, die die Blockchain zuvor stundenlang lahmlegten. Diese Probleme wurden jedoch seit dem letzten grösseren Vorfall im Februar 2024 weitgehend behoben. Obwohl die Ursachen unterschiedlich waren, zeigten die meisten Vorfälle ein gemeinsames Problem auf: die Notwendigkeit verschiedener Validierungs-Clients, die über die ursprünglich von der Solana Foundation entwickelten Iterationen hinausgehen. Um dieses Problem anzugehen, hat Solana mehrere Lösungen implementiert, darunter die Entwicklung alternativer Validierungssoftware wie Firedancer von Jump Crypto, auf die wir später noch näher eingehen werden. Diese Diversifizierungsstrategie zielt darauf ab, die Widerstandsfähigkeit des Netzwerks zu stärken und das Risiko systemweiter Ausfälle zu minimieren.

Solana DEXes verarbeiten die Hälfte des Nasdaq-Volumens

Während das in DEXs eingezahlte Kapital bei Ethereum einen grösseren Anteil ausmacht, übertrifft das DEX-Volumen von Solana Letzteres aufgrund seiner Kosteneffizienz und seines hohen Transaktionsdurchsatzes bei Weitem, wie in Abbildung 5 zu sehen ist. Noch beeindruckender ist, dass Solana im Januar sogar das monatliche Volumen von Coinbase übertraf und dabei fast die Hälfte des Volumens von Nasdaq ausmachte.

Aufstrebende Industrien auf Ethereum vs. Solana

Insgesamt hat Solana erfolgreich sowohl das Interesse der Nutzer als auch Kapital auf sich gezogen, wie im Bericht dargelegt. Diese Verlagerung ist auf die verbesserte Nachhaltigkeit des Netzwerks und die Lösung früherer Ausfallprobleme zurückzuführen, die zuvor eine breitere Akzeptanz verhindert hatten. Die verbesserte Zuverlässigkeit von Solana in Verbindung mit seiner skalierbaren Architektur hat es auch zur bevorzugten Plattform für aufstrebende Branchen gemacht. Ein bemerkenswertes Beispiel ist die dezentrale physische Infrastruktur (DePIN), bei der sieben der zehn aktivsten Knotenpunkte nun auf Solana laufen, wie unten dargestellt.

Solana hat über 50% des Sektors für Blockchain-basierte KI-Agenten erobert, der in den letzten 9 Monaten stark an Bedeutung gewonnen hat. Diese Dominanz ist auf dieselben Faktoren zurückzuführen, die Solana ideal für DePIN machten: die leistungsstarke, kostengünstige Architektur, die Mikrotransaktionen ermöglicht und die Betriebskosten senkt. Darüber hinaus verfügt Solana über ein florierendes KI-Ökosystem mit wichtigen Dienstleistern wie Render und IO.NET sowie zahlreichen Anwendungen für verteiltes Rechnen und KI-Dienste. Folglich hat sich die Infrastruktur von Solana als außerordentlich geeignet für den Betrieb von KI-Agenten erwiesen und sich als führende Plattform für diesen innovativen Bereich etabliert.

Mit Blick auf die Zukunft sind dezentrales KI-Training und Inferenz noch in der Entwicklung begriffene Konzepte, doch bis 2025 werden in diesen Bereichen voraussichtlich erhebliche Fortschritte erzielt werden. Diese Entwicklung wird wahrscheinlich den Status von Solana als bevorzugtes Ökosystem für KI-Experimente und -Innovationen in der Branche weiter stärken und mehr Entwickler und Kapital in das expandierende Ökosystem locken. Infolgedessen hat sich Solana bereits als führende Plattform für die Gewinnung neuer Entwickler herausgestellt und Ethereum zum ersten Mal überhaupt überholt, wie unten dargestellt.

Ethereum: die institutionelle Blockchain?

Trotzdem hat Ethereum seine Position als zweitwichtigstes institutionell akzeptiertes Krypto-Asset in den USA gefestigt, nach dem Vorbild von Bitcoin bei den von der SEC genehmigten ETFs. Seit ihrem Debüt im Sommer 2024 haben Ethereum-ETFs Nettozuflüsse in Höhe von 2.26 Milliarden USD angezogen, wobei ein spürbarer Anstieg der Aktivität zu beobachten ist, wie in Abbildung 8 unten zu sehen ist. Dies könnte auf eine zunehmende Bedeutung hindeuten. In Europa hat Solana jedoch die Nase vorn und sichert sich einen Marktanteil von 13% (2.6 Milliarden USD AuM) gegenüber 12% (2.5 Milliarden USD AuM) von Ethereum. Diese Verschiebung spiegelt die beeindruckende Entwicklung von Solana wider. Die Plattform hat sich vom FTX-Rückschlag erholt und ist zu einem Kraftpaket in den Bereichen DeFi, DePIN und KI-Innovation geworden. Während Solana auf die mögliche Genehmigung seines US-ETFs wartet, deutet die europäische Entwicklung auf einen ähnlichen Erfolgskurs auf dem amerikanischen Markt hin.

Alles in allem wurde Solanas bemerkenswerter Aufstieg im vergangenen Jahr durch eine Reihe hochkarätiger Partnerschaften vorangetrieben, die seine Position in der Blockchain-Landschaft festigten. Die Integration des Netzwerks mit Shopify hat Millionen von Unternehmen Krypto-Zahlungsmöglichkeiten eröffnet, während die Zusammenarbeit mit Finanzriesen institutionelle Glaubwürdigkeit gebracht hat:

Franklin Templeton , das Billionen an Vermögenswerten verwaltet, plant die Einführung eines Investmentfonds auf Solana.

, das Billionen an Vermögenswerten verwaltet, plant die Einführung eines Investmentfonds auf Solana. Hamilton Lane , das 900 Milliarden US-Dollar verwaltet, führte den ersten institutionellen privaten Kreditfonds auf dem Netzwerk ein.

, das 900 Milliarden US-Dollar verwaltet, führte den ersten institutionellen privaten Kreditfonds auf dem Netzwerk ein. PayPal hat PYUSD eingeführt und nutzt Solana für Stablecoin-Transaktionen, die bereits ein Volumen von fast 30 Milliarden US-Dollar erreichen.

hat PYUSD eingeführt und nutzt Solana für Stablecoin-Transaktionen, die bereits ein Volumen von fast 30 Milliarden US-Dollar erreichen. Stripe setzte Solana ein, um grenzüberschreitende Transaktionen zu optimieren, und profitierte dabei von seinem hohen Durchsatz und den minimalen Gebühren.

setzte Solana ein, um grenzüberschreitende Transaktionen zu optimieren, und profitierte dabei von seinem hohen Durchsatz und den minimalen Gebühren. Visa hat Solana erfolgreich für grenzüberschreitende USDC-Überweisungen genutzt.

hat Solana erfolgreich für grenzüberschreitende USDC-Überweisungen genutzt. Citibank und Société Générale haben sich mit der Tokenisierung von Einlagen bzw. Anleihen befasst.

Solanas Anziehungskraft geht über den finanziellen Bereich hinaus, da laufende UI/UX-Entwicklungen wie Solana Blinks nahtlose Zahlungen über soziale Netzwerke ermöglichen. Die Einführung von Solanas Handheld-Geräten, wie dem Solana Seeker, vereinfacht die Benutzeranmeldung weiter und macht die Blockchain-Technologie zugänglicher denn je. Diese strategischen Schritte und Innovationen haben gemeinsam Solanas Position als effiziente und benutzerfreundliche Blockchain gestärkt, die auf Wachstum ausgerichtet ist.

Während Solana bei der Tokenisierung und bei Zahlungen erhebliche Fortschritte macht, bleibt Ethereum eine beeindruckende Grösse, insbesondere im Bereich der Tokenisierung. Der Fokus des Netzwerks auf Dezentralisierung hat es als "Wall Street Blockchain" positioniert und TradFi-Giganten wie BlackRock und UBS angezogen. Diese Institutionen nutzen die robuste Sicherheitsinfrastruktur von Ethereum für die Tokenisierung und betrachten die höheren Transaktionskosten als lohnenden Kompromiss für beispielloses Vertrauen und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus dominiert Ethereum diesen Sektor mit einem Wert von 3.8 Milliarden USD an Token-Vermögenswerten (ohne Stablecoins), was über 80% des Marktes ausmacht, wie unten dargestellt.

Ethereums Sicherheit, das robuste DeFi-Ökosystem und der First-Mover-Vorteil machen die Plattform auch zum Marktführer bei fiat-besicherten Stablecoins mit einem Wert von 115 Milliarden US-Dollar in Form von Token, die als Proxy für finanzielle Liquidität dienen. Darüber hinaus verfügt Ethereum dank seines Vorreitervorteils über beispiellose Netzwerkeffekte, die seine Dominanz im DeFi-Sektor untermauern. Wir gehen davon aus, dass dieser Sektor unter der neuen Regierung ein beträchtliches Wachstum verzeichnen wird, was sich auch in den jüngsten Akquisitionen von ETH durch World Liberty Financial zeigt. Diese haben sich bisher auf insgesamt 200 Millionen USD belaufen.

Konklusion: Wichtige Upgrades und Wettbewerbslandschaft

Das Pectra-Upgrade von Ethereum verbessert die Effizienz beim Staking und führt die Account Abstraction (AA) ein, die Gas-Sponsoring und Zahlungen in verschiedenen Token (mit automatischer Umrechnung in ETH) ermöglicht, um die Nutzererfahrung zu vereinfachen.

von Ethereum verbessert die Effizienz beim Staking und führt die Account Abstraction (AA) ein, die Gas-Sponsoring und Zahlungen in verschiedenen Token (mit automatischer Umrechnung in ETH) ermöglicht, um die Nutzererfahrung zu vereinfachen. Solanas Firedancer-Upgrade zielt durch modulares Design und einen dritten Validierungsclient auf über 1 Million TPS ab, verbessert die Skalierbarkeit und reduziert das Risiko eines Single-Point-of-Failure.

zielt durch modulares Design und einen dritten Validierungsclient auf über 1 Million TPS ab, verbessert die Skalierbarkeit und reduziert das Risiko eines Single-Point-of-Failure. Wettbewerbsposition: Solana dominiert die Bereiche hohe Geschwindigkeit und niedrige Kosten (AI/DePIN), während Ethereum bei der Tokenisierung/DeFi durch institutionelles Vertrauen und Netzwerkeffekte führend ist.

Solana dominiert die Bereiche hohe Geschwindigkeit und niedrige Kosten (AI/DePIN), während Ethereum bei der Tokenisierung/DeFi durch institutionelles Vertrauen und Netzwerkeffekte führend ist. Branchenausblick: Beide Ketten koexistieren, indem sie sich spezialisieren – Solana auf Innovation mit hohem Durchsatz, Ethereum auf die Tiefe des Ökosystems und die institutionelle Akzeptanz.

Angesichts der zukünftigen Entwicklung der Multichain-Technologie von Kryptowährungen werden beide Netzwerke nebeneinander existieren und dabei asymmetrisch miteinander konkurrieren. Unsere Analyse deutet darauf hin, dass Solana in der Lage ist, grössere Marktanteile zu erobern, was durch die jüngste Umkehrung des Preis-Umsatz-Verhältnisses von Ethereum belegt wird, wie in Abbildung 10 unten dargestellt. Diese Verschiebung spiegelt die Dominanz von Solana in hochaktiven Sektoren wie Memecoins und KI-Agenten wider, in denen seine Architektur kosteneffiziente Innovationen ermöglicht. Während Solana derzeit eine höhere Attraktivität aufweist, behalten beide Ketten ihre unterschiedlichen Rollen bei – Ethereum für Finanzierungen auf institutioneller Ebene und Tokenisierung, Solana für skalierbare Verbraucheranwendungen – und ergänzen sich somit gegenseitig im Sinne einer strategischen Diversifizierung.