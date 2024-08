Auswirkungen der Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov auf TON

Pavel Durov, der Gründer der beliebten verschlüsselten Messaging-App Telegram, wurde am 24. August in Paris im Rahmen von Vorermittlungen zu der vermeintlichen Rolle der Plattform bei zwölf kriminellen Verstössen verhaftet. In Reaktion auf die Verhaftung brach der Token des Open Network (TON), Toncoin, ein.

Investoren verkauften aus Angst einer Eskalation der laufenden Ermittlungen. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat zwar klargestellt, dass die Verhaftung nicht politisch motiviert sei. Telegram hat jedoch eine lange Geschichte der Ablehnung staatlicher Zugriffe auf Nutzerdaten. Im Jahr 2013 forderten russische Behörden von Telegram, Online-Communities von russischen Oppositionsaktivisten zu entfernen und persönliche Daten von Nutzern, die am Aufstand in der Ukraine teilgenommen hatten, zu übergeben. Durov lehnte diese Forderungen ab und verliess anschliessend das Land.

Was ist TON und was ist die Verbindung zu Telegram?

Während wir auf weitere Details zur Untersuchung warten, werfen wir einen Blick auf das Ökosystem rund um TON. On-Chain-Metriken geben Einblicke zur zukünftigen Performance der Blockchain. The Open Network (TON) ist eine Layer-1-Blockchain, die ursprünglich von Telegram entwickelt wurde. Das Projekt hatte mit erheblichen Herausforderungen zu kämpfen, insbesondere mit den US-Regulierungsbehörden wegen angeblicher Verstösse gegen das Bundeswertpapierrecht. Infolgedessen stellte Telegram im Mai 2020 seine Unterstützung für TON ein und ebnete den Weg für die TON Foundation, die im Jahr 2021 die Führung übernahm.

Obwohl sie unabhängig voneinander agieren, profitieren Telegram und TON von ihrer symbiotischen Beziehung. Gegründet im Jahr 2013, gehört Telegram heute zu den zehn führenden Social-Media-Plattformen mit rund 900 Millionen monatlich aktiven Nutzern. TON nutzt diese Nutzerbasis und bietet Telegram im Gegenzug die Krypto-Infrastruktur, die es benötigt, um von einer verschlüsselten Messaging-Plattform zu einer Super-App zu werden. Neben der Benutzerfreundlichkeit, die eine Schlüsselrolle bei der Akzeptanz von TON spielt, wird Telegram auch für seine Datenschutzrichtlinien geschätzt, die einige rechtliche Bedenken ausgelöst haben.

Was bedeutet das für TON, kurz und langfristig?

Obwohl sie eine enge Beziehung haben, operieren TON und Telegram unabhängig voneinander aus ihren jeweiligen Hauptsitzen in Zug, Schweiz, und Dubai, VAE. Ausserdem haben beide Unternehmen 2023 eine strategische Partnerschaft geschlossen, die ihre Beziehung weiter differenziert. Der jüngste Abverkauf von TON nach der Verhaftung von Durov könnte eine kurzfristige Überreaktion sein, die eher von der Marktstimmung als von einem grundlegenden Problem bei TON selbst getrieben ist.

Zum Beispiel erreichte das Transaktionsvolumen bei dezentralen Börsen (DEX) 167 Millionen US-Dollar nach Durovs Verhaftung, was darauf hindeuten könnte, dass Einzelpersonen aus TON aussteigen und in andere Vermögenswerte wechselten. Dennoch zeigte das DEX-Transaktionsvolumen von TON vor den potenziellen Problemen von Telegram einen robusten Aufwärtstrend. Das Wachstum des Transaktionsvolumens deutet darauf hin, dass Nutzer und Entwickler weiterhin aktiv mit dem Netzwerk interagieren, was auf Vertrauen in das langfristige Potenzial hinweist.

Telegram's Datenschutzrichtlinien

Falls Telegram seine Verschlüsselung ändert, um Regierungen Hintertüren zu den Nachrichten der Nutzer zu ermöglichen, könnten wir eine Abwanderung von Nutzern sehen. Dies würde sich langfristig auf den adressierbaren Markt von TON auswirken. Einer der Gründe für die hohe Akzeptanz von Telegram ist die datenschutzorientierte Infrastruktur der App, die mit den Ethiken der Krypto-Community übereinstimmt.

Zum Beispiel stieg Resistance Dog, REDO, ein auf TON basierender Memecoin, die den Kampf gegen digitale Zensur anführt, nach Durovs Verhaftung um 70%. Obwohl das Projekt selbst keine Datenschutzlösung ist, kann der Anstieg als Indikator für den wachsenden Verlangen nach sicheren, datenschutzorientierten Plattformen gesehen werden. Insbesondere als Reaktion auf neue Bedrohungen der Privatsphäre der Nutzer. In den letzten Jahren haben sich Memecoins im Allgemeinen zu Stellvertreterwetten auf das zugrunde liegende Netzwerk entwickelt, da sie die Aufmerksamkeit der Einzelhändler auf sich ziehen.

Ungelöste Rätsel über Kontrolle von Informationen

Um uns ein ganzheitliches Bild machen zu können, müssen wir herausfinden, wo der TON-Code gehostet wird und wer ihn kontrolliert. Vom TON-Explorer wissen wir, dass seine 350 Validatoren geografisch zwischen den USA, Europa und Lateinamerika verteilt sind. Es gibt jedoch einige Hürden, diese Geheimnisse zu lüften. Es ist derzeit auch unklar, wie viele Validatoren Telegram selber kontrolliert.

Diese Details würden Licht auf die Governance des Projekts und seine Widerstandsfähigkeit gegenüber externem Druck wie der Verhaftung von Schlüsselfiguren wie Durov werfen. Das Verständnis der Dezentralisierung der TON-Entwicklung und -Kontrolle wird helfen zu klären, ob die jüngsten Marktreaktionen gerechtfertigt sind oder einfach aus Unsicherheit heraus entstanden. Das Mass, in dem das Projekt gegen individuelle Einflüsse isoliert ist, wird entscheidend sein für die Beurteilung seiner langfristigen Stabilität. Bisher hat Telegram auf die Verhaftung seines CEOs reagiert, indem es erklärte, dass es die EU-Vorschriften einschliesslich des Digital Services Act einhält. Die Firma argumentiert, dass die Inhaltsmoderation „innerhalb der Branchenstandards liegt und ständig verbessert wird“.

Muss sich TON Sorgen machen?

Auf fundamentaler Ebene hat TON mehrere seiner Krypto-Konkurrenten überholt. Das Netzwerk nutzt benutzerfreundliche Funktionen und Zugriff auf einen bestehenden adressierbaren Markt von 900 Millionen Telegram Nutzern. Trotz der aktuellen Probleme war es ein historisches Jahr für TON, mit einem Anstieg von 138% seit Jahresbeginn.

Dies spiegelt sich im enormen Wachstum des Total Value Locked (TVL) wider, einem Krypto-Indikator für verwaltete Vermögenswerte. Das TVL war zu Jahresbeginn bei lediglich 13.5 Millionen US-Dollar und erreichte am 20. Juli dieses Jahres einen Höchststand von 776 Millionen US-Dollar. Obwohl das TVL derzeit auf etwa 400 Millionen US-Dollar gesunken ist, ist es dennoch um 2'820% in diesem Jahr gestiegen. Der aktuelle Rückgang ist grösstenteils auf den erwähnten Preiseinbruch von TON zurückzuführen.

Ein signifikanter Anteil von TON's TVL konzentriert sich auf den DeFi-Sektor. Insbesondere auf Liquid Staking. Ton-Stakers weisen die höchste Liquid-Staking-Rate über alle Chains hinweg auf, was auf eine starke Nutzerbeteiligung im DeFi-Ökosystem hinweist. Diese hohe Teilnahmequote unterstreicht nicht nur die Attraktivität der DeFi-Anwendungen von TON, sondern auch das wachsende Vertrauen und Interesse an den Ertragsmöglichkeiten der Plattform.

Über Finanzmetriken hinaus

TON dreht sich jedoch nicht nur um DeFi. Wenn wir über diesen Sektor hinausblicken, sehen wir, dass das TON-Ökosystem aus Mini Apps besteht. Diese machen ein TVL von etwa 69 Millionen US-Dollar aus, wobei sich alleine die Top 20 Apps 50 Millionen US-Dollar sichern.

Während dieser Sektor nicht so gross ist wie TON's DeFi-Bereich, umfasst er dezentrale Anwendungen (dApps), die die benutzerfreundlichen Funktionen von TON nutzen, was es den Nutzern erleichtert, mit anderen Diensten zu interagieren. Diese Mini Apps sind entscheidend, um die Eintrittsbarrieren zu senken und die Nutzeraufmerksamkeit zu halten, während sie weitere Aktivitäten auf dem Netzwerk fördern.

Zum Beispiel hat Hamster Kombat, ein Tap-to-Earn-Spiel, in nur drei Monaten fast 250 Millionen Nutzer gewonnen. Damit ist es die drittschnellst wachsende App überhaupt! Dieses Niveau an Aufmerksamkeit zeigt die Fähigkeit von TON, Aktivitäten ausserhalb des DeFi-Sektors zu hosten, und könnte als Paradebeispiel für das Potenzial der Plattform dienen, ihre GameFi-Suite weiterzuentwickeln und die nächste Generation von Krypto-Nutzern an Bord zu holen.

Off-Chain-Nutzer und aktive Adressen zeigen TONs Wettbewerbsvorteil gegenüber Ethereum

Die beträchtliche Anzahl an Off-Chain-Nutzern hebt die starke Retention des Mini App-Ökosystems hervor. Viele dieser Apps verlassen sich auf Off-Chain-Komponenten, ein Trend, der sich wahrscheinlich verstärken wird, da Web3-Spiele auf nachhaltiges Kostenmanagement setzen. Dies spiegelt die Nutzer Nachfrage und ihr Engagement wider und zeigt die erfolgreiche Integration zwischen Telegram und TON.

Ebenso wird TONs zunehmende Aufmerksamkeit durch das Überholen der täglichen aktiven Nutzer von Ethereums Mainnet hervorgehoben. Derzeit verzeichnet TON fast 500'000 tägliche Nutzer, 33 % mehr als auf der Plattform des Smart-Contract-Riesen. Ausserdem liegt TON im Vergleich zu Ethereum-Scaling-Lösungen nur hinter Base, wenn es um aktive Adressen geht! Dies ist bemerkenswert, da Base, ähnlich wie TON, eine grosse, bestehende Nutzerbasis (über Coinbase) hat, was die Effektivität der Ansprache eines aktiven und bestehenden Marktes unterstreicht.

Ungeahnte Transaktionsvolumen während der DeFi-Expansion

Die täglichen Transaktionen sind in den letzten acht Monaten stark angestiegen, von unter 500'000 auf fast 2 Millionen. Dieses Wachstum ist auf wichtige Entwicklungen zurückzuführen, die die Netzwerkauslastung gesteigert haben. Darunter die Einführung von Werbeeinnahmenteilungen auf TON, die Bereitstellung von USDT und die Möglichkeit für philippinische Staatsbürger, Sozialversicherungsbeiträge mit USDT auf TON zu leisten – ein neuartiger Anwendungsfall. Derzeit beträgt die Marktkapitalisierung von TON's Stablecoin 620 Millionen Dollar. Dies ist hauptsächlich getrieben durch USDT, was darauf abzielt, das DeFi-Potenzial von TON freizusetzen. Am 13. August hat das Netzwerk über 1.2 Milliarden Dollar verarbeitet, sein bisher höchstes tägliches Transaktionsvolumen.

Trotz des explosiven Wachstums von TON zeigte das Netzwerk eine bemerkenswerte Skalierbarkeit. Während vergleichbare Netzwerke mit steigenden Gebühren zu kämpfen haben, blieben bei TON die durchschnittlichen Transaktionskosten unter 0.10 Dollar. Dies steht im Gegensatz zu Netzwerken wie Cardano, das trotz deutlich geringerer Akzeptanz und weniger Anwendungen routinemässig höhere Gebühren aufrechterhält. Selbst als die Aktivität zunahm, erreichte die Gebühr nur knapp 0.45 Dollar. Obwohl dies teurer ist als bei Blockchains wie Sui und Solana, ist es wichtig zu beachten, dass die Hauptchancen von TON darin liegen, eine Vielzahl neuer Krypto-Einsteiger aus dem Web2-Bereich zu gewinnen. Diese Nutzer priorisieren einen benutzerfreundlichen und vertrauten Prozess, den TON bietet, im Gegensatz zu geringfügig niedrigeren Transaktionskosten.

Netzwerkwachstum unabhängig von Durovs Situation

Auch wenn die Situation rund um Telegram sicherlich von Bedeutung ist und den adressierbaren Markt von TON beeinflussen könnte, ist es wichtig zu erkennen, dass TON unabhängig operiert und in diesem Jahr beeindruckendes Wachstum gezeigt hat. Die robuste Akzeptanz des Netzwerks, unterstützt durch den Ansatz, eine Super-App zu werden, die durch benutzerfreundliche Funktionen und ein vielfältiges Ökosystem unterstützt wird, positioniert es gut, um eine neue Welle von Krypto-Nutzern zu gewinnen.

In den letzten Jahren haben soziale Medienplattformen Gegenreaktionen wegen Bedenken zur Meinungsfreiheit und Sicherheit erfahren. Sie behalten jedoch weiterhin eine treue Nutzerbasis aufgrund starker Netzwerkeffekte. Ebenso wird Telegram wahrscheinlich sein hohes Nutzerengagement und seine Beliebtheit beibehalten, selbst wenn es zu politischen Änderungen kommt, da die Nutzer eine robuste Bindung zur Plattform haben. Für Investoren, die daran interessiert sind, die jüngste Korrektur auszunutzen, gibt es auf dem europäischen Markt ETPs, die Anlegern Zugang zu TON bieten.