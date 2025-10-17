66% der Krypto-Nutzer planen, ihre Investitionen auszubauen

Im Jahr 2025 entwickelt sich der Kryptomarkt vor dem Hintergrund sich wandelnder makroökonomischer Bedingungen und einer starken Beteiligung sowohl von privaten als auch institutionellen Anlegern.

Da die globale Unsicherheit weiterhin die Märkte beeinflusst, ist die Anlegerstimmung zu einem der entscheidendsten Indikatoren geworden, um zu verstehen, wie sich die Akzeptanz und die Preisentwicklung künftig gestalten werden. Zu diesem Zweck hat Bitget, eine weltweit führenden Universal Exchanges (UEX), ihren Q3 2025 Crypto Market Confidence and BTC Investment Trend Report veröffentlicht. Der Bericht hebt hervor, dass trotz anhaltender makroökonomischer Unsicherheit weltweit eine beständige Optimismusstimmung unter den Anlegern herrscht.

Ausblick auf das Marktvertrauen

Die Umfrage erfasste Erkenntnisse von Tausenden Teilnehmern aus Europa, Lateinamerika, der MENA-Region, Afrika und Asien. Etwa 66% der Befragten gaben an, ihre Krypto-Investitionen in den kommenden Monaten erhöhen zu wollen. Die Hälfte plant, ihre Handelspositionen aktiv auszubauen, während 43% langfristige Spar- und Vermögensverwaltungsstrategien bevorzugen. Hinsichtlich der Kursentwicklung von Bitcoin erwarten 49%, dass der nächste Bullenmarkt zwischen 150’000 USD und 200’000 USD seinen Höhepunkt erreichen wird – und ein wachsender Anteil langfristiger Anleger rechnet sogar mit noch höheren Bewertungen.

Ethereum und Solana bleiben weltweit Favoriten unter den Investoren, mit einer Zustimmung von 67% bzw. 55%. Mainstream-Assets wie BTC und ETH bilden weiterhin das Rückgrat der Allokationsstrategien. Gleichzeitig erfreuen sich Plattform-Token, Meme-Coins und Layer-2-Projekte in bestimmten Regionen anhaltender, wenn auch spezialisierter Beliebtheit.

Regionale Highlights

Die regionalen Unterschiede waren besonders ausgeprägt. Nigeria (84%), China (73%) und Indien (72%) führten bei der Bereitschaft, ihre Allokationen zu erhöhen – ein deutliches Zeichen für die Rolle der Schwellenmärkte als zentrale Treiber der Krypto-Adoption. Im Gegensatz dazu zeigten entwickelte Märkte wie Deutschland, Frankreich und Japan eine vorsichtigere Haltung, während Südkorea durch einen ungewöhnlich hohen Anteil an Befragten auffiel, die ihre Investitionen verringern wollen. Spar- und konservative Anlagestrategien waren in Märkten wie der Ukraine (57%), Taiwan (53%) und China (52%) häufiger anzutreffen.

„Die Ergebnisse dieses Berichts zeigen eine aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit und einen bemerkenswerten Optimismus innerhalb der globalen Krypto-Community. Die Mehrheit der Nutzer plant, ihre Investitionen zu erhöhen. Diese starke Anlegerstimmung – insbesondere in den Schwellenländern – ist nicht nur eine Reaktion auf die aktuellen Marktbedingungen, sondern Ausdruck eines tiefen und wachsenden Vertrauens in das langfristige Potenzial digitaler Vermögenswerte. Aus unserer Sicht ist es genau diese anhaltende Begeisterung, die sich in einer Kombination aus dynamischen Handelsansätzen und umsichtigen Akkumulationsstrategien niederschlägt, welche die nächste Phase der Marktadoption und des Wachstums prägt.“ – Vugar Usi Zade, COO von Bitget

Marktauswirkungen

Die Ergebnisse unterstreichen, dass das weltweite Vertrauen in Kryptowährungen trotz makroökonomischer Gegenwinde stark bleibt. Kapitalzuflüsse werden vor allem durch Schwellenmärkte getrieben, in denen Krypto-Adoption zunehmend mit finanzieller Inklusion und Inflationsschutz verknüpft ist. Erfahrene Anleger prägen eine werteorientiertere Erzählung rund um Bitcoin, während Neueinsteiger zwischen vorsichtiger Erkundung und spekulativem Engagement abwägen.

Bitget interpretiert diese Signale als Beleg für die Reife der Branche. Anleger jagen nicht mehr nur Bullenmärkten hinterher – sie nutzen Kryptowährungen zunehmend als Instrument für langfristigen Vermögensaufbau, Zahlungen und finanzielle Autonomie.