YZY Money: Kanye West lanciert eigenen Memecoin

In der Nacht auf heute hat der US-amerikanische Rapper und Musikproduzent Kanye West seine eigene Kryptowährung "YZY Money" auf der Solana-Blockchain eingeführt. Während die Website gewisse Anwendungsfälle für den Token beschreibt, kann YZY als Memecoin eingestuft werden.

Ein halbes Jahr nach den Kontroversen rund um die TRUMP-, MELANIA- und LIBRA-Memecoins verkündet der Rapstar Kanye West auf seinem X-Konto, der offizielle YZY-Token sei soeben lanciert worden. Um die Echtheit der Kryptowährung zu bestätigen, erfolgte die Ankündigung über ein Selfie-Video. Knapp fünf Stunden nach dem Start handelt der Memecoin auf einer vollständig verwässerten Bewertung (Fully Diluted Valuation, FDV) von 1.2 Milliarden US-Dollar, wobei sich nur 30% aller Token im Umlauf befinden. Die öffentliche Reaktion auf das Projekt kann grob als "negativ" eingestuft werden.

YZY Money: Kryptowährung mit Nutzen oder Memecoin?

Die äusserst minimalistische Website beschreibt YZY Money als "ein Konzept, das Ihnen die Kontrolle gibt, frei von zentraler Autorität." Dieses besteht aus drei Teilen. Die Kryptowährung YZY auf der Solana-Blockchain soll die Währung darstellen, die alle Transaktionen innerhalb von YZY Money ermöglicht. Dann sei Ye Pay ein Krypto-Zahlungsabwickler, der es Händlern erlaubt, sowohl Kreditkarten- als auch Kryptowährungszahlungen zu akzeptieren. Und zuletzt sei die YZY Card das Debit-Zahlungsmittel für Ausgaben mit YZY und USDC bei Millionen von Händlern weltweit.

Laut Recherchen von CVJ.CH können zum aktuellen Zeitpunkt weder Ye Pay noch die YZY Card benutzt werden. Es bleibt also eine Kryptowährung ohne wirklichen Nutzen übrig, allgemein bekannt unter dem Begriff Memecoin. Dieser ähnelt stark den kontroversen Promi-Kryptowährungen TRUMP, MELANIA und LIBRA und weckte entsprechende Kritik auf sozialen Medien.

ye(@kanyewest) launched the $YZY token. Note: Only $YZY was added to the liquidity pool with no $USDC.

Dev may sell $YZY by adding/removing liquidity, similar to $LIBRA. Multiple insider wallets prepared funds in advance and immediately bought $YZY. Insider wallet 6MNWV8 knew… pic.twitter.com/qv7nsx0R4J — Lookonchain (@lookonchain) August 21, 2025

Tokenomics des Kanye-Memecoins

Lediglich 30% aller YZY-Token befinden sich derzeit im Umlauf. 20% klassifiziert die Website als "öffentliches Angebot" mit 10% in einem Solana-Liquiditätspool. Die restlichen 70% - bei heutigen Preisen rund 840 Millionen USD - werden der Yeezy Investments LLC zugewiesen. Die ersten 30% erhält die Firma im Besitz von Kanye West über zwei Jahre, wobei das Vesting in drei Monaten beginnt. Das Vesting für die restlichen 40% beginnt über zwei Tranchen nach sechs respektive zwölf Monaten und dauert ebenfalls zwei Jahre.

Die verhältnismässig schwache Kursentwicklung des YZY-Token unterstreicht die überwiegend negative Haltung gegenüber dem Projekt. Zum Vergleich: innerhalb des ersten Tages handelte TRUMP bei einer vollständig verwässerten Bewertung von 44 Milliarden USD und MELANIA bei 8 Milliarden USD. Offensichtlich nimmt der Appetit für Memecoins von prominenten Persönlichkeiten nach jedem weiteren Projekt ab.