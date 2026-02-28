Wochenrückblick Kalenderwoche 9 – 2026

Das Frankfurter Joint Venture Allunity hat mit dem CHFAU den ersten MiCAR-konformen Franken-Stablecoin lanciert – getragen von der DWS Group, Flow Traders und Galaxy Digital. Dass ein Schweizer-Franken-Produkt aus Deutschland kommt, hat einen regulatorischen Grund: Die FINMA verlangt seit 2024, dass die Identität sämtlicher Stablecoin-Halter überprüft wird, inklusive Zwischenhalter. Keine andere grosse Jurisdiktion fordert Vergleichbares, was Emissionen aus der Schweiz faktisch verunmöglicht. Allunity nutzt stattdessen den EU-Rahmen und kann mit einer BaFin-Lizenz den Token grenzüberschreitend vertreiben. Die Swiss Blockchain Federation kritisiert die FINMA-Anforderungen als wettbewerbsfeindlich. Der Bundesrat arbeitet zwar an einer Gesetzesanpassung, doch vier Branchenverbände und die Bankiervereinigung bemängeln den Entwurf als zu restriktiv. Das Crypto Valley gerät unter Zugzwang.