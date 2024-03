Wochenrückblick Kalenderwoche 9 – 2024

Bitcoin knackt Allzeithoch?

Bereits am Montag hatte Bitcoin in einigen Ländern sein Allzeithoch geknackt. Denn lediglich im Westen beobachtet die überwältigende Mehrheit die Preisentwicklung der Kryptowährung in USD. Länder wie Argentinien werten ihre Währung jährlich in Rekordgeschwindigkeit ab. Eine global zugängliche, zensurresistente Digitalwährung bietet in diesen Regionen die einzige Rettungsleine. Bis Ende der Woche baute sich die Zahl der Handelspaare an neuen Höchstständen erheblich aus. Selbst in Euro steht Bitcoin an einem Allzeithoch.