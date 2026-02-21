Wochenrückblick Kalenderwoche 8 – 2026

Der CLARITY Act, den das US-Repräsentantenhaus im Juli 2025 mit breiter Mehrheit verabschiedete, sollte regulatorische Klarheit für den Krypto-Markt schaffen. Doch im Senat ist das Gesetz an einem Grundsatzkonflikt hängengeblieben: Dürfen Stablecoin-Anbieter ihren Kunden Renditen zahlen, oder bleibt dieses Geschäft den Banken vorbehalten? Um den Streit zu lösen, lud das Weisse Haus beide Seiten zu Verhandlungen ein. Drei Treffen innerhalb von 17 Tagen brachten jedoch kein Abkommen. Beim dritten Meeting diese Woche legte Patrick Witt, Executive Director des President’s Council for Digital Assets, einen eigenen Gesetzesentwurf vor. Das Ergebnis fällt klar zugunsten der Banken aus: Passive Renditen auf ruhende Stablecoin-Guthaben sollen verboten werden. Der Hintergrund ist eine Angst vor Kapitalflucht – traditionelle Sparkonten bieten 0.1 bis 0.5 Prozent Zinsen, während Stablecoin-Plattformen 3 bis 5 Prozent zahlen. Statt ihr Angebot zu verbessern, wählen die Banken den politischen Weg. Die Deadline für eine Einigung liegt Ende Februar.