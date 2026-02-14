Wochenrückblick Kalenderwoche 7 – 2026

Bankenverbände fürchten Disruption

In den USA ist ein Machtkampf um den Zugang zum Zahlungssystem der US-Notenbank Federal Reserve entbrannt. Sieben US-Bankenverbände – darunter das Bank Policy Institute, das Financial Services Forum und die Clearing House Association – haben sich gegen den geplanten direkten Zugang von Krypto- und Fintech-Firmen gestellt. Im Dezember 2025 hatte die Fed sogenannte Payment Accounts vorgeschlagen, die Nichtbanken einen begrenzten Zugang zu Fedwire ermöglichen würden – mit Balance-Limits von 500 Millionen USD, aber ohne Kreditfazilitäten. Die Bankenlobby fordert unter anderem zwölf Monate nachgewiesenen Betrieb und direkte Bundesaufsicht für alle Antragsteller. Stablecoin-Emittent Circle hält den Zugang hingegen für entscheidend, und die Financial Technology Association kritisiert die Balance-Limits als unverhältnismässig restriktiv. Fed-Gouverneur Christopher Waller peilt eine Umsetzung im vierten Quartal 2026 an.