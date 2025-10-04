Wochenrückblick Kalenderwoche 40 – 2025

Vanguard vor Kurswechsel

Dass im Finanzsektor an Blockchain und digitalen Assets kaum mehr ein Weg vorbeiführt, zeigt nun auch Vanguard. Einer der weltweit grössten Vermögensverwalter prüft erstmals, seinen Kunden Zugang zu Krypto-ETFs zu eröffnen. Das wäre ein drastischer Bruch mit der bisherigen Linie. Während BlackRock längst zum Marktführer avancierte, blieb Vanguard bisher stur auf Distanz zu digitalen Assets. Mit neuem CEO und steigendem Druck von Anlegern und Konkurrenz deutet nun vieles auf eine strategische Wende hin. Sollte der Schritt erfolgen, wäre er ein symbolträchtiger Meilenstein für die Mainstream-Adoption von Krypto und ein Signal, dass selbst die konservativsten Häuser den Anschluss suchen müssen.