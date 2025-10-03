Vanguard erwägt Zulassung von Krypto-ETFs – strategische Wende

Vanguard Group, der weltweit zweitgrösste Vermögensverwalter mit über 11 Billionen USD Assets under Management (AuM) und rund 50 Millionen Kunden, prüft erstmals, seinen Brokerage-Kunden Zugang zu Krypto-ETFs zu ermöglichen.

Dieser Schritt würde eine radikale Abkehr von der bisherigen Linie bedeuten, die Kryptowährungen kategorisch ausgeschlossen hatte. Bislang galt Vanguard als einer der letzten grossen Skeptiker. Gründer Jack Bogle warnte einst, man solle Krypto „meiden wie die Pest“, während Ex-CEO Tim Buckley 2024 noch betonte, Vanguard werde „niemals“ einen Bitcoin-ETF anbieten. Selbst nach dem Start der ersten US-Spot-Bitcoin-ETFs im Januar 2024 verweigerte Vanguard seinen Kunden den Zugang und sprach von einem „unreifen Asset ohne fundamentalen Wert“.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Von der Ablehnung zur Neubewertung

Nun scheint ein Kurswechsel bevorzustehen. Ein Sprecher von Vanguard erklärte gegenüber Bloomberg, man evaluiere laufend „unsere Brokerage-Angebote, die Präferenzen der Anleger und das sich entwickelnde regulatorische Umfeld“. Eigenständige Krypto-Produkte seien nicht geplant, wohl aber die Zulassung ausgewählter Drittanbieter-ETFs.

Als zentraler Faktor gilt die Ernennung von Salim Ramji zum CEO im Sommer 2025. Ramji war zuvor bei BlackRock verantwortlich für das ETF-Geschäft und gilt als innovationsgetrieben. Sein Vorgänger Tim Buckley trat nach anhaltender Kritik an der starren Krypto-Strategie ab.

Dazu kommt der massive Erfolg der Bitcoin-ETFs: seit dem Start 2024 sammelten die Produkte über 142 Milliarden USD an Vermögen ein, davon entfallen allein 84 Milliarden auf BlackRocks IBIT. Die ausserordentliche Entwicklung der Bitcoin-ETFs, in Performance als auch Mittelzuflüssen, hat den Druck auf Vanguard deutlich erhöht.

Hinzu kommt die Dynamik rund um die jüngsten SEC-Zulassungen für Altcoin-ETFs, die das Spektrum regulierter Produkte erheblich erweitert hat. Bei einem stark wachsenden Angebot und Handelsvolumen an den Börsen entsteht für viele Kunden der Eindruck, dass ihnen wesentliche Investitionsmöglichkeiten verwehrt bleiben. Besonders pikant ist dies bei einem Konzern, der sich selbst als umfassender Finanzdienstleister versteht.

Vanguard zwischen Tradition und Marktzwang

Sollte Vanguard die Tore öffnen, wäre dies zwar nicht die erste, wohl aber eine der symbolträchtigsten Bestätigungen für digitale Assets durch einen globalen Vermögensverwalter. Mit über 50 Millionen Kunden könnte ein erhebliches Volumen in bestehende Krypto-ETFs fliessen und die Mainstream-Adoption weiter beschleunigen.

Obwohl Vanguard noch keine finale Entscheidung getroffen hat, signalisiert die Debatte einen strategischen Wendepunkt. Ein Unternehmen, das sich bisher demonstrativ von Krypto distanzierte, erwägt nun die Öffnung, ausgelöst durch Führungswechsel, den Markterfolg der Konkurrenz und eine wachsende Kundennachfrage. Sollte der Schritt vollzogen werden, könnte er die Kräfteverhältnisse im globalen ETF-Markt neu ordnen und Krypto endgültig im Mainstream verankern.

Gleichzeitig zeigt dieser Kurswechsel, wie stark der Druck von Markt und Anlegern geworden ist. Selbst traditionelle Häuser kommen an digitalen Assets kaum mehr vorbei. Wie viele Assets under Management Vanguard aufgrund seiner konservativen Haltung bereits verloren hat, weiss nur der Konzern selbst. Das Signal ist jedoch eindeutig: Der Markt bestimmt die Regeln. Investoren erwarten ein möglichst breites Angebot, um ihre Renditechancen zu optimieren. Ein Finanzdienstleister, der vorgibt, welche Anlageklassen zulässig sind, steht dabei fast immer auf der falschen Seite.