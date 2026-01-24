Wochenrückblick Kalenderwoche 4 – 2026

Republikanischer Senator legt Gegenentwurf zur Krypto-Regulierung vor

Der Streit um die Krypto-Zuständigkeit in den USA geht in die nächste Runde. Senator John Boozman präsentierte diese Woche einen 155-seitigen Gesetzesentwurf, der die Rohstoffbehörde CFTC zur Hauptaufsicht über Bitcoin und andere digitale Rohstoffe machen würde – eine direkte Alternative zum blockierten Clarity Act. Der Entwurf schafft vier neue Regulierungskategorien für Broker, Verwahrstellen, Dealer und Handelsplattformen, während Stablecoins und tokenisierte Wertpapiere bei der SEC verbleiben. Doch die Chancen auf Verabschiedung stehen schlecht: Der demokratische Senator Cory Booker verweigerte nach monatelangen Verhandlungen seine Unterstützung. Seine Begründung: Die CFTC sei personell nicht ausgestattet – statt der vorgeschriebenen fünf Kommissare ist derzeit nur einer im Amt. Ohne demokratische Stimmen fehlt dem Entwurf allerdings die nötige 60-Stimmen-Mehrheit im Senat.