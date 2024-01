Wochenrückblick Kalenderwoche 4 – 2024

Seit der Genehmigung der ersten Spot-Bitcoin-ETFs in den USA dominiert der Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) die Handelsvolumina. Trusts des Krypto-Vermögensverwalters Grayscale sind Anlagevehikel, die Anlegern bereits im Jahr 2013 leichte Krypto-Investitionen ermöglichten. Entsprechend sammelte Grayscale über die Trusts Vermögenswerte im Umfang von über 30 Milliarden USD ein. Doch als Trusts waren die Grayscale-Produkte stets geschlossene Investmentvehikel. Anteile können von Käufern nicht frei erstellt oder eingelöst werden. Nur akkreditierte Investoren haben Zugang zum Primärmarkt, der eine sechsmonatige Sperrfrist für die Freischaltung auf dem Sekundärmarkt beinhaltet. Verschiedene Akteure versuchten, diesen Quasi-Arbitrage-Handel für sich auszunutzen. Doch was vor 2020 als Prämie im hohen zweistelligen Prozentbereich begann, drehte sich im Verlaufe der Jahre in einen tiefen Abschlag gegenüber dem Bitcoin-Preis. Das Flaggschiffprodukt GBTC verwandelte sich in eine tickende Zeitbombe. Diverse Akteure, die den Trade fremdfinanzierten, brachen zusammen. Einige Händler kauften GBTC zu einem Rekordabschlag von fast 50%. Durch die Umwandlung in einen ETF werden diese Gelder jetzt liquid. Seit Handelsstart flossen so 5 Mrd. USD aus dem Grayscale Trust; ein Teil davon landete in anderen ETFs, während insolvente Akteure wie FTX ihre Anteile in Fiat konvertierten.