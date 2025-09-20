Wochenrückblick Kalenderwoche 38 – 2025

Ein weiterer Angriff erschüttert eine Krypto-Börse im Crypto Valley. Die Westschweizer Plattform Swissborg meldete vergangene Woche einen Hack von rund 41 Millionen USD in Solana aus dem SOL-EARN-Programm. Nach dem 22-Millionen-Hack der Zuger Plattform Lykke, die im Dezember Insolvenz anmelden musste, sind Anleger entsprechend verunsichert. Die Dimensionen unterscheiden sich jedoch deutlich: Lykke verwaltete laut Gerichtsdokumenten zum Zeitpunkt des Vorfalls rund 68 Millionen USD – das Loch verschlang ein Drittel der Kundengelder und war kaum zu stopfen. Swissborg dagegen verwahrt laut unabhängiger Proof-of-Reserves-Prüfung Kundengelder im Wert von rund 1.84 Milliarden USD. Der Schaden beläuft sich damit wie offiziell bestätigt auf etwa 2.2% des Gesamtvermögens. Swissborg ist finanziell deutlich besser aufgestellt und dürfte mehrere Optionen zur Deckung des Verlusts haben. Dennoch bekräftigen solche Vorfälle das alte Bitcoiner-Credo: „Not your keys, not your coins.“