Wochenrückblick Kalenderwoche 35 – 2025

Solana-Händler auf historischem Tiefststand

Ausserdem: Die Aktivität auf Solana-basierten DEX-Plattformen ist im August stark eingebrochen. Die Zahl der täglichen Händler sank von 4.8 Millionen zu Jahresbeginn auf rund 900’000, ein Rückfall auf das Niveau vom Sommer 2024. Auch die täglichen Transaktionen gingen deutlich zurück, von 45 Millionen im Juli auf 28.8 Millionen. Auslöser sind laut Branchenbeobachtern vor allem eine Welle an Memecoin-Betrügereien, manipulierten Token-Pumps und gezielten Scam-Attacken. Trotz des Rückzugs vieler Retail-Trader zeigt Solana weiterhin Stärke. Günstige Transaktionskosten und eine klare Roadmap sichern dem Netzwerk langfristige Wettbewerbsfähigkeit im DeFi-Sektor. Zudem positioniert sich Solana als relevanter Akteur in der wachsenden Tokenisierungswelle.