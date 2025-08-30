Wochenrückblick Kalenderwoche 35 – 2025

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.
Selektierte Artikel der Woche:
Fed-Chef Jerome Powell signalisierte letzte Woche in Jackson Hole eine mögliche Zinssenkung im September. Die veränderte Risikolage rechtfertige laut ihm eine Anpassung der Geldpolitik. Die Märkte reagierten positiv: US-Aktien stiegen, Anleiherenditen fielen, und Kryptowährungen legten zu. Besonders Ethereum und Altcoins profitierten deutlich von der Aussicht auf lockerere Finanzierungsbedingungen. Ethereum erreichte erstmals wieder sein Allzeithoch von November 2021. Das wirft die Frage auf: Beginnt jetzt eine neue Altcoin-Season? Fundamentale Blockchain-Nutzung und gestärkte Rechtssicherheit in den USA sprechen für eine Fortsetzung der Rallye.
Unternehmen häufen Ethereum an
SharpLink Gaming folgt dem Vorbild von MicroStrategy und baut Ethereum (ETH) gezielt als Firmenreserve auf. Unter der Leitung von Ethereum-Mitgründer Joseph Lubin investierte das Unternehmen zuletzt rund 252 Mio. USD in ETH und hält nun 800’000 Coins im Wert von 3.7 Mrd. USD. Die Strategie kombiniert aggressive Käufe mit Staking, um laufende Erträge zu erzielen. Wie zuvor Bitcoin spürt nun auch Ethereum den wachsenden Kaufdruck börsennotierter Firmen, die ihre Bilanzen zur Krypto-Akkumulation nutzen.
Krypto-Zahlungen bei Spar: Hype oder Adoption?
Seit April akzeptieren Spar-Filialen im Kanton Zug Zahlungen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Das Angebot trifft auf rege Nachfrage: Inzwischen unterstützen über 100 Filialen in der Schweiz die Krypto-Bezahloption. Kunden zahlen unkompliziert per QR-Code direkt an der Kasse. Grund für die rege Integration seien erhebliche Kosteneinsparungen bei den Transaktionsgebühren. Die Krypto-Zahlungen seien beliebt und würden jeden Tag benutzt, lässt sich Spar zitieren. Migros und Coop zeigen sich hingegen zurückhaltend. Auf Anfrage von CVJ.CH betonen beide Detailhändler, dass derzeit keine ausreichende Nachfrage für Krypto-Zahlungen bestehe.
Tokenisierung: Eine Bedrohung für traditionelle Broker
Der Handel mit tokenisierten Aktien – digitalen Abbildungen klassischer Wertpapiere – nimmt zu, vor allem auf Krypto-Börsen wie Kraken und Coinbase. Für traditionelle Börsen entsteht dadurch neuer Wettbewerbsdruck. Die World Federation of Exchanges (WFE) fordert nun strengere Regeln. Tokenisierte Wertpapiere sollen laut WFE denselben regulatorischen Vorgaben unterliegen wie klassische Aktien. Die europäische ESMA sowie nationale Behörden sind gefordert. Klassische Börsenbetreiber haben die disruptive Kraft der Tokenisierung scheinbar erkannt. Dennoch dürfte der Regulierungshammer den Trend kaum stoppen. Vielmehr profitieren agile Anbieter wie Robinhood, die sich schnell an neue Marktstrukturen anpassen.
Solana-Händler auf historischem Tiefststand
Ausserdem: Die Aktivität auf Solana-basierten DEX-Plattformen ist im August stark eingebrochen. Die Zahl der täglichen Händler sank von 4.8 Millionen zu Jahresbeginn auf rund 900’000, ein Rückfall auf das Niveau vom Sommer 2024. Auch die täglichen Transaktionen gingen deutlich zurück, von 45 Millionen im Juli auf 28.8 Millionen. Auslöser sind laut Branchenbeobachtern vor allem eine Welle an Memecoin-Betrügereien, manipulierten Token-Pumps und gezielten Scam-Attacken. Trotz des Rückzugs vieler Retail-Trader zeigt Solana weiterhin Stärke. Günstige Transaktionskosten und eine klare Roadmap sichern dem Netzwerk langfristige Wettbewerbsfähigkeit im DeFi-Sektor. Zudem positioniert sich Solana als relevanter Akteur in der wachsenden Tokenisierungswelle.
