Wochenrückblick Kalenderwoche 21 – 2025

Robinhood möchte Real-World Assets anbieten

Real-World Assets (RWAs) beziehen sich auf physische oder immaterielle Vermögenswerte wie Immobilien, Rohstoffe oder Unternehmensanteile, die in der dezentralen Blockchain-Wirtschaft tokenisiert und genutzt werden können. Ähnlich wie bei Stablecoins sind RWAs durch reale Werte gedeckt und spiegeln diese auf der Blockchain wider. Robinhood, einer der weltweit führenden Aktienbroker, plant, dieses Konzept seinen Kunden schnell anzubieten. Das Unternehmen hat einen Regulierungsvorschlag bei der US Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, um die Einführung der Robinhood RWA Exchange (RRE) voranzutreiben – eine Plattform, die auf den Blockchains Solana und Base basiert. Auch andere Finanzriesen in den USA setzen zunehmend auf die Tokenisierung. Seit März 2024 bietet BlackRock einen tokenisierten Geldmarktfonds auf der Ethereum-Blockchain an, der mittlerweile 3 Milliarden USD verwaltet. Zudem testete die Investmentbank JPMorgan in der vorletzten Woche ihre erste RWA-Transaktion auf einer öffentlichen Blockchain.