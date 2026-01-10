Wochenrückblick Kalenderwoche 2 – 2026

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.
Selektierte Artikel der Woche:
Krypto-Anlageprodukte sammelten 2025 weltweit Nettozuflüsse von 47.2 Milliarden Dollar ein. Das geht aus dem Jahresbericht des Vermögensverwalters CoinShares hervor. Die Summe liegt nur knapp unter dem Rekordwert von 48.7 Milliarden Dollar aus dem Vorjahr. Auffällig ist jedoch der Trendwechsel bei den Anlageströmen: Bitcoin-Produkte verbuchten einen Rückgang von 35 Prozent auf 26.9 Milliarden Dollar. Ethereum dominierte hingegen mit Zuflüssen von 12.7 Milliarden Dollar, ein Plus von 138 Prozent. Solana und XRP verzeichneten noch stärkere Zuwächse mit 1’000 respektive 500 Prozent. Die USA blieben mit 42.5 Milliarden Dollar der dominierende Markt. Deutschland vollzog eine Kehrtwende von Nettoabflüssen zu Zuflüssen von 2.5 Milliarden Dollar. Die Schweiz verzeichnete solide 775 Millionen Dollar.
Morgan Stanley steigt als erste US-Grossbank in ETF-Emission ein
Die US-Investmentbank Morgan Stanley reichte zwei S-1-Registrierungsanträge bei der SEC für eigene Bitcoin- und Solana-ETFs ein. Der Morgan Stanley Bitcoin Trust soll die Kryptowährung direkt halten, ohne Derivate oder Hebelwirkung einzusetzen. Der Solana Trust plant zusätzlich, einen Teil der gehaltenen Token zu staken. Mit diesem Schritt wird Morgan Stanley zur ersten grossen US-Bank, die als ETF-Emittent in den Krypto-Markt eintritt. Bisher beschränkte sich das Haus auf den Vertrieb von Produkten externer Anbieter wie BlackRock und Fidelity. Die Bank verwaltet 1.81 Billionen Dollar in ihrer Investment-Management-Sparte. Der US-Spot-Bitcoin-ETF-Markt erreichte zuletzt ein Gesamtvermögen von 123.5 Milliarden Dollar.
US-Bankenausschuss setzt Abstimmung über Krypto-Marktstrukturgesetz an
Der Bankenausschuss des US-Senats plant in der kommenden Woche eine Abstimmung über die Crypto Market Structure Bill. Ausschussvorsitzender Tim Scott will den Entwurf trotz offener Streitpunkte zur Abstimmung bringen. Das Gesetz soll erstmals einen Ordnungsrahmen für digitale Vermögenswerte in den USA schaffen und die Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC klären. Umstritten bleiben Ethik-Regeln für politisch exponierte Personen mit Krypto-Engagements, Rendite-Modelle bei Stablecoins sowie die Regulierung dezentraler Finanzprotokolle. Ein positives Votum würde den Entwurf für die Behandlung im Senatsplenum freigeben. Die finale Verabschiedung erfordert jedoch weitere Verfahrensschritte im Repräsentantenhaus.
Wyoming lanciert ersten staatlich emittierten Stablecoin der USA
Wyoming schloss die operative Einführung des Frontier Stable Token (FRNT) ab und bringt damit den ersten staatlich emittierten Stablecoin der USA auf den Markt. Der fiat-unterlegte Token ist vollständig durch US-Dollar und kurzfristige Staatsanleihen gedeckt. Die Reserven verwaltet der Vermögensverwalter Franklin Templeton. FRNT läuft nativ auf der Solana-Blockchain und ist über Brückenlösungen auf sechs weiteren Netzwerken nutzbar. Der Handel erfolgt über die Kryptobörse Kraken. Die Zinserträge aus den Reserven fliessen dem Bundesstaat zu und sollen öffentlichen Zwecken wie dem Bildungswesen dienen. Mit dem Projekt positioniert sich Wyoming als Vorreiter bei der staatlichen Emission digitaler Zahlungsmittel.
Schweizer Krypto-Steuern 2025: ESTV publiziert offizielle Kursliste
Ausserdem: Die Steuererklärung 2025 steht vor der Tür, und die Eidgenössische Steuerverwaltung liefert die entscheidenden Zahlen: Bitcoin schloss das Jahr bei 69’571.99 Franken, Ethereum bei 2’364.08 Franken. Für Schweizer Privatanleger bleibt das steuerliche Umfeld attraktiv. Kursgewinne sind steuerfrei, solange man nicht als gewerbsmässiger Händler gilt. Die ESTV definiert klare Leitplanken: mindestens sechs Monate Haltedauer, keine Fremdfinanzierung und ein Handelsvolumen unter dem Fünffachen des Portfoliowerts zu Jahresbeginn. Wer jedoch Staking betreibt oder Airdrops erhält, muss diese Erträge als Einkommen versteuern. Die kantonalen Vermögenssteuersätze bewegen sich zwischen 0.3 und 1 Prozent, wobei Zug besonders günstig bleibt. Bis zum 31. März 2026 bleibt Zeit für die Einreichung.
