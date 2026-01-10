Wochenrückblick Kalenderwoche 2 – 2026

Schweizer Krypto-Steuern 2025: ESTV publiziert offizielle Kursliste

Ausserdem: Die Steuererklärung 2025 steht vor der Tür, und die Eidgenössische Steuerverwaltung liefert die entscheidenden Zahlen: Bitcoin schloss das Jahr bei 69’571.99 Franken, Ethereum bei 2’364.08 Franken. Für Schweizer Privatanleger bleibt das steuerliche Umfeld attraktiv. Kursgewinne sind steuerfrei, solange man nicht als gewerbsmässiger Händler gilt. Die ESTV definiert klare Leitplanken: mindestens sechs Monate Haltedauer, keine Fremdfinanzierung und ein Handelsvolumen unter dem Fünffachen des Portfoliowerts zu Jahresbeginn. Wer jedoch Staking betreibt oder Airdrops erhält, muss diese Erträge als Einkommen versteuern. Die kantonalen Vermögenssteuersätze bewegen sich zwischen 0.3 und 1 Prozent, wobei Zug besonders günstig bleibt. Bis zum 31. März 2026 bleibt Zeit für die Einreichung.