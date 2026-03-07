Wochenrückblick Kalenderwoche 10 – 2026

Trump warnt Banken scharf vor Clarity Act-Blockade

Der Digital Asset Market Clarity Act steckt im US-Senat fest – und die amerikanische Bankenbranche trägt massgeblich dazu bei. Im Kern geht es darum, ob Krypto-Börsen Renditen auf Stablecoin-Bestände anbieten dürfen. Der im Juli 2025 unterzeichnete Genius Act verbietet dies für Emittenten, schweigt aber zur Rolle von Intermediären wie Börsen. Coinbase etwa bietet bereits rund 3.5 Prozent auf USDC-Bestände – ein Vielfaches dessen, was US-Sparkonten mit durchschnittlich unter 0.4 Prozent abwerfen. Die Argumentation der Bankenlobby ist dabei aufschlussreich: Das Bank Policy Institute warnte, renditebringende Stablecoin-Produkte könnten Einlagen von bis zu 6.6 Billionen Dollar abziehen. Bank of America CEO Brian Moynihan bezifferte das Risiko auf 30 bis 35 Prozent aller Bankeinlagen. Im Grunde räumt die Branche damit ein, dass ihre eigenen Produkte einem offenen Wettbewerb nicht standhalten würden. US-Präsident Trump warf den Banken daraufhin vor, die Gesetzgebung als Geisel zu halten, und forderte die sofortige Verabschiedung. Auf Polymarket liegt die Wahrscheinlichkeit dafür bei 72 Prozent.