Tschechische Nationalbank kauft 1 Mio. USD in Bitcoin & Krypto-Assets

Die Tschechische Nationalbank hat ein Pilotportfolio aus Bitcoin und weiteren digitalen Vermögenswerten im Gegenwert von rund 1 Million US-Dollar aufgebaut. Ziel der Initiative ist es, die gesamte operative Kette - von Erwerb über Verwahrung bis zu Compliance und Risikoanalyse - unter realen Bedingungen zu testen.

Das Portfolio wurde über eine regulierte Krypto-Börse erworben und besteht überwiegend aus Bitcoin, ergänzt durch Stablecoins und eine tokenisierte Einlage. Die ČNB betont, dass es sich nicht um offizielle Reserven handelt und keine Aufstockung geplant ist. Die Tests sollen sich über zwei bis drei Jahre erstrecken, um zu bewerten, welche Rolle digitale Assets künftig in staatlichen Finanzstrukturen spielen könnten.

Einordnung und technische Details

Im Fokus des Projekts steht die praktische Prüfung der betrieblichen Abläufe im Umgang mit digitalen Assets. Dazu gehört die Verwahrung per Multi-Signatur-Strukturen, die sichere Schlüsselverwaltung, die Implementierung interner Kontrollmechanismen sowie Stresstests für Krisenszenarien. Parallel evaluiert die Zentralbank AML- und KYC-Prozesse, die erforderlich sind, um Handels- und Abwicklungsrisiken sauber abzubilden. Die ČNB will damit feststellen, ob zukünftige digitale Finanzinstrumente - insbesondere tokenisierte Wertpapiere - sich technisch und regulatorisch nahtlos in den Staatsapparat integrieren lassen.

Der Gouverneur der Zentralbank, Aleš Michl, erklärte gegenüber Reuters, dass die Finanzwelt in Richtung tokenisierter Vermögenswerte steuere und die Landeswährung künftig in digitalen Umgebungen für Zahlungen, Handel und Staatsfinanzierung genutzt werden könnte. Dennoch betonte er, dass der Testlauf keine unmittelbare Änderung der offiziellen Reservepolitik bedeute. Die ČNB unterscheidet klar zwischen experimenteller Forschung und strategischer Vermögenshaltung.

Parallel macht sich in der Schweiz eine initiative Gruppe unter dem Namen Bitcoin‑Initiative für eine Aufnahme von Bitcoin in das Reservenportfolio der SNB stark. Wie CVJ.ch berichtet, präsentierte der Mitinitiator Luzius Meisser an der 117. ordentlichen Generalversammlung der SNB am 28. April 2025 die Forderung, die Verfassung dahingehend zu ändern, dass Bitcoin - neben Gold - Teil der Währungsreserven der Schweiz wird.

Bedeutung für Zentralbanken und globale Regulierung

Die Initiative reiht sich ein in eine zunehmende Zahl von Pilotprogrammen weltweit, in denen Zentralbanken Krypto- und Tokenisierungsprozesse unter realen Bedingungen testen. Während die meisten Währungsbehörden bislang zurückhaltend agieren, zeigt der Schritt Tschechiens, dass auch kleinere Volkswirtschaften aktiv prüfen, welche Infrastruktur, Sicherheitsstandards und regulatorischen Leitlinien notwendig sind, um digitale Assets perspektivisch in staatliche Systeme einzubetten.

Mit diesem Pilotprojekt positioniert sich die ČNB als einer der ersten Akteure in Europa, der Blockchain-basierte Vermögenswerte nicht nur theoretisch evaluiert, sondern praktisch testet. Der Ausgang der mehrjährigen Studie könnte mittel- bis langfristig Auswirkungen darauf haben, ob digitale Assets - insbesondere Bitcoin - in Zukunft in offiziellen Staatsbilanzen auftauchen oder zumindest im Rahmen staatlicher Finanzinfrastruktur verwendet werden.