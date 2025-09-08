SOL Strategies an der Nasdaq gelistet

Die kanadische Blockchain-Firma SOL Strategies hat die Zulassung für eine Notierung ihrer Aktien am Nasdaq Global Select Market erhalten. Der Handel unter dem Tickersymbol STKE beginnt am 9. September, was das Ende des OTC-Handels (OTCQB) bedeutet, während die Notierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter „HODL“ bestehen bleibt.

SOL Strategies ist ein börsennotiertes kanadisches Unternehmen, das mit Fremdkapital in die Solana-Blockchain investiert und Validator-Knoten betreibt, um zusätzliche Belohnungen zu verdienen. Bislang hat SOL Strategies rund 500 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln in Form von Wandelanleihen gesichert. Nun erhält das Unternehmen die Zulassung zur Nasdaq-Notierung und startet am 9. September 2025 unter dem Ticker STKE. Das Unternehmen stärkt damit seine Position als führender institutioneller Investor im Solana-Ökosystem und signalisiert die wachsende Akzeptanz von Solana in traditionellen Finanzmärkten.

Mehr Liquidität und Zugang zu institutionellem Kapital

SOL Strategies CEO Leah Wald erklärte, dass diese Listung den Aktieninhabern mehr Liquidität verschaffen und dem Unternehmen Zugang zu tieferen Kapitalmärkten eröffnen wird. SOL Strategies setzt damit seinen Fokus auf den Ausbau von Validatoren und Investitionen ins Solana-Ökosystem fort. Auf der CSE stieg der Kurs der HODL-Aktie unmittelbar nach der Ankündigung um rund 20%.

Das Unternehmen SOL Strategies gehört zu den grössten Solana-fokussierten Institutionen - mit einer klaren Position als strategische Gateway-Firma in Richtung institutioneller Kapitalgeber. Der Schritt kommt zu einer Zeit, in der auch andere Blockchain-Akteure - etwa Galaxy Digital, Multicoin Capital oder Jump Crypto - Milliarden in Solana-Schatzstrategien investieren wollen.

Solana im Fokus institutioneller Strategien

Die Nasdaq-Notierung ist mehr als ein Börsenzugang, sie signalisiert die zunehmende institutionelle Relevanz von Solana. In Kombination mit technischen Fortschritten wie dem Alpenglow-Upgrade, das eine Transaktionsfinalität von unter 150 ms ermöglicht, sendet dieser Schritt ein starkes Signal: Solana etabliert sich als ernstzunehmende Plattform für schnelle, skalierbare Blockchain-Infrastruktur.

Die Nasdaq-Listung von SOL Strategies könnte auch Signalwirkung für andere Krypto-Unternehmen haben, die einen Brückenschlag zwischen dezentraler Innovation und traditionellen Kapitalmärkten anstreben. Während Bitcoin- und Ethereum-Produkte bereits seit einiger Zeit an US-Börsen Fuss gefasst haben, ist dies einer der ersten grossen Schritte für ein reines Solana-Unternehmen. Analysten sehen darin einen Hinweis darauf, dass Investoren künftig stärker auch auf alternative Layer-1-Ökosysteme setzen könnten.