Ripple startet milliardenschweres XRP-Treasury-Unternehmen

Die Firma Evernorth, unterstützt durch die Blockchain-Entwicklerfirma Ripple Labs, hat die Gründung eines mehr als 1 Milliarde US-Dollar schweren Fonds bekannt gegeben. Die Firma soll ähnlich wie der Bitcoin-Pionier MicroStrategy die Kryptowährung XRP durch Schuldverschreibungen anhäufen.

Über eine Fusion mit der börsennotierten SPAC-Gesellschaft Armada Acquisition Corp II will Evernorth an die US-Börse (Nasdaq) gehen und unter dem neuen Ticker „XRPN“ gehandelt werden. Mitinvestoren sind unter anderem die japanische Gruppe SBI Holdings (mit einem Zusagevolumen von rund 200 Mio. USD), der Mitgründer von Ripple, Chris Larsen, sowie namhafte Krypto-Investoren wie Pantera Capital, Kraken und GSR, wie Reuters berichtet.

XRP im Fokus einer Treasury-Firma

In einer Pressemitteilung gab Evernode seine Absicht bekannt, durch den geplanten Börsengang mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Kapital zu beschaffen. Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus dem Börsengang für den Erwerb von XRP auf dem freien Markt zu verwenden. Damit will Evernode das weltweit gröste institutionelle XRP-Treasury aufbauen. Dies steht im Einklang mit der übergeordneten Strategie von Ripple, Unternehmen zu unterstützen, die XRP als Reservewährung einsetzen.

Neben den Erlösen durch den Börsengang habe sich Ripple zur Einlieferung eigener XRP-Bestände bereiterklärt. Letzte Woche transferierte eine Adresse des Unternehmens rund 500 Millionen USD in XRP an eine neue Wallet, wie aus dem Blockexplorer des XRP Ledgers hervorgeht. Bisher hat niemand bestätigt, dass die Transaktion im Zusammenhang mit dem Deal steht.

Ripple springt auf den Zug auf

In der Krypto-Welt verstehen immer mehr Akteure digitale Assets als „Treasury-Assets“, und die Initiative ist Teil dieser breiteren Bewegung. Während Strategy (ehemals MicroStrategy) den Takt durch Bitcoin-Käufe im Wert mehrerer dutzend Milliarden angibt, fokussieren sich Akteure zunehmend auf die Anhäufung alternativer Kryptowährungen.

Ob Evernorth mit der Konkurrenz mithalten kann, hängt jedoch von mehreren Faktoren ab: dem erfolgreichen Abschluss der Börsennotierung, der Fähigkeit, das Kapital effizient in XRP umzusetzen, der Markt- und Regulierungsumgebung sowie der Akzeptanz solcher Vehikel durch Investoren. In jedem Fall markiert die Initiative einen weiteren Schritt in Richtung Institutionalisierung des Krypto-Markts - mit XRP im Zentrum.