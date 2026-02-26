Raphael Baumann wird Partner von PST Legal & Consulting

Die Zuger Wirtschaftskanzlei PST Legal & Consulting hat Raphael Baumann zum Partner befördert. Gleichzeitig übernimmt er die Co-Leitung des Bereichs Emerging Technologies & Artificial Intelligence.

Baumann ist seit 2019 als Rechtsanwalt bei der Kanzlei tätig. Er ist zugelassener Anwalt und Notar im Kanton Zug. Sein Fokus liegt auf Web3-Projekten, regulatorischen Fragestellungen rund um DLT, DeFi und digitale Assets. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor, die CVJ.CH vorliegt.

Spezialisierung auf Token Offerings und DeFi-Strukturen

Baumann hat zahlreiche Token Offerings sowie DeFi- und DAO-Strukturen rechtlich begleitet. Seine Arbeit reicht von der Konzeption über die Umsetzung bis zur regulatorischen Einordnung. Neben Web3 berät er auch klassische Start-ups und KMU, von der ersten Finanzierungsrunde bis zum Exit.

"Mandanten schätzen insbesondere seinen lösungsorientierten und pragmatischen Ansatz, sein ausgeprägtes Verständnis für unternehmerische und technologische Zusammenhänge sowie seine Fähigkeit, komplexe regulatorische Themen klar, effizient und praxisnah zu strukturieren." - PST Legal & Consulting

Die Ernennung unterstreicht den strategischen Ausbau der Kanzlei im Bereich neuer Technologien. PST Legal & Consulting positioniert sich seit über 30 Jahren im Wirtschaftsrecht. Die Kanzlei hat sich zunehmend auf FinTech, Blockchain und Kryptowährungen spezialisiert, denn die Nachfrage nach juristischer Expertise an der Schnittstelle von Technologie und Regulierung wächst stetig. PST Legal & Consulting wurde im diesem Jahr bei Chambers als führende Anwaltskanzlei im Bereich Fintech ausgezeichnet.

Standortvorteil Crypto Valley

PST Legal & Consulting ist an der Baarerstrasse 10 in Zug ansässig, im Herzen des sogenannten Crypto Valley. Die eigentümergeführte Kanzlei deckt 13 Spezialisierungsbereiche ab. Dazu gehören internationales und nationales Steuerrecht, Gesellschafts- und Vertragsrecht sowie Finanzmarktrecht.

Die Schweiz hat sich als führende Jurisdiktion für Blockchain-Unternehmen etabliert. Entsprechend steigen die regulatorischen Anforderungen weiter. So publizierte die FINMA im Januar 2026 die Guidance 01/2026 zur Verwahrung von Krypto-Assets. Sie richtet sich an Banken, Wertpapierfirmen und Vermögensverwalter, die Verwahr-, Handels- oder Anlageservices für Krypto-Assets anbieten. Konkret stehen Themen wie Cyber-Sicherheit, Schutz privater Schlüssel und Insolvenzschutz im Zentrum.

Baumanns Profil im Schweizer Krypto-Recht

Baumann verfügt über einen Master of Law der Universität Luzern. Vor seinem Eintritt bei PST Legal & Consulting sammelte er Erfahrung als Substitut in führenden Schweizer Wirtschaftskanzleien und als Auditor am Kantonalgericht Zug. Zwischen 2019 und 2020 veröffentlichte er sechs Fachartikel auf CVJ.CH zu Blockchain-Rechtsthemen. Darunter finden sich Beiträge zu ICOs, STOs, Tokenisierung und Krypto-Vererbung.