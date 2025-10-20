OwlTing geht via Direct Listing an die Nasdaq

Das taiwanesische Unternehmen OwlTing, spezialisiert auf Stablecoin-Infrastruktur, hat seinen Börsengang via Direct Listing an der Nasdaq Global Market unter dem Ticker OWLS vollzogen. Damit zählt OwlTing zu den ersten asiatischen Krypto-Firmen, die direkt an einer US-Börse gelistet sind.

OwlTing habe das Listing mit dem Ziel angestrebt, Transparenz zu betonen und bestehende Aktionäre nicht zu verwässern – daher sei das Direct Listing dem traditionellen IPO vorgezogen worden. Das Unternehmen positioniert sich als regulierter Infrastruktur-Partner im Stablecoin-Sektor mit wachsender Bedeutung im globalen Zahlungsverkehr.

Von E-Commerce zum Blockchain-Zahlungsanbieter

Ursprünglich in E-Commerce und Gastgewerbe tätig, wandelte sich OwlTing zu einem Anbieter von Blockchain-basierter Zahlungsinfrastruktur um. Mit OwlPay ermöglicht das Unternehmen die Abwicklung von Zahlungen in Stablecoins wie USDC oder in traditioneller Währung.

Im Geschäftsjahr 2024 meldete OwlTing Umsätze von 7.6 Mio. USD (plus 18% gegenüber Vorjahr) und ein Bruttozahlungsvolumen von 218 Mio. USD, ein Anstieg von 62%. Trotz Einbussen durch einmalige Listing-Kosten erwartet OwlTing, dass die Profitabilität mit Skalierung und verbesserten Margen steigen wird.

Wachsende Bedeutung regulierter Stablecoins

Das Listing unterstreicht den globalen Trend, dass Stablecoins und Zahlungssysteme zunehmend in regulierte Finanzmärkte geführt werden. OwlTing sieht sich als Bindeglied: Durch Regulierung, Compliance und technologische Infrastruktur will das Unternehmen stabile Brücken zwischen traditionellen Finanzsystemen und Blockchain-Zahlungen bauen. Die Wahl des Direct Listing statt IPO unterstreicht den Wunsch nach Sichtbarkeit, Governance und Kapitalströmen ohne Verwässerung.

Der Eintritt an die Nasdaq liefert OwlTing breiteren Zugang zu institutionellen Investoren und könnte die internationale Wahrnehmung der Firma stärken. Gleichzeitig betritt das Unternehmen ein Umfeld mit strengen regulatorischen Anforderungen und hoher Wettbewerbssituation, insbesondere durch etablierte Player wie Circle, Paxos oder Ripple. Um erfolgreich zu sein, muss OwlTing nicht nur Wachstum, sondern auch Compliance und technische Sicherheit gewährleisten.