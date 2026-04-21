Nächste Kaufwelle: Strategy erwirbt weitere Bitcoin für 2.54 Milliarden USD

In der letzten Woche hat Strategy, das von Michael Saylor geführte Unternehmen, weitere 34'164 Bitcoin erworben. Der Gesamtpreis belief sich auf 2.542 Milliarden USD, der Durchschnittspreis pro Coin auf 74'395 USD. So verbuchte der grösste Unternehmens-Bitcoin-Halter seinen grössten Zukauf seit November 2024.

Mit der Transaktion wächst der Bestand auf 815'061 BTC bei kumulierten Investitionen von 61.56 Milliarden USD. Strategy überholt damit zum Zeitpunkt der Meldung den BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) mit rund 802'823 BTC und rückt zum grössten institutionellen Bitcoin-Halter auf. Das Unternehmen legte den Kauf am 20. April via 8-K-Meldung bei der SEC offen.

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Finanzierung über ATM-Programme

Die Mittel stammen ausschliesslich aus den At-The-Market-Programmen (ATM), über die Strategy laufend Aktien am Sekundärmarkt platziert. Konkret verkaufte das Unternehmen im Berichtszeitraum 21'795'389 STRC-Aktien mit einem Nettoerlös von 2'176.3 Millionen USD. Hinzu kamen 2'165'000 MSTR-Stammaktien für weitere 366.0 Millionen USD. Die Summe der Emissionserlöse entspricht exakt der Bitcoin-Investition von 2.5 Milliarden USD.

STRC ist die jüngste Klasse an Preferred Shares, die Strategy zur Bitcoin-Finanzierung begab. Das Instrument trägt den Namen Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred und rentiert aktuell mit 11.5 Prozent annualisiert. Zuletzt schlug das Unternehmen vor, die Dividende halbmonatlich auszuschütten, um den Börsenkurs näher am Nennwert zu halten. Bei den Preferred-Klassen STRF, STRK und STRD verzeichnete Strategy hingegen keine Verkäufe.

Der verbleibende ATM-Spielraum ist beträchtlich. Bei STRC stehen 19.463 Milliarden USD offen, bei MSTR weitere 26.730 Milliarden USD. Zusammen sind das mehr als 46 Milliarden USD an ungenutzter Emissionskapazität. Solange die Kapitalmärkte Zeichnungsbereitschaft zeigen, bleibt das Unternehmen struktureller Nachfrager am Bitcoin-Markt.

Symbolische Überholung von BlackRock

Die Zahlen markieren eine institutionelle Wegmarke. Strategy hält nun direkt 3.8 Prozent des maximalen Bitcoin-Angebots von 21 Millionen Coins. BlackRocks IBIT, seit Januar 2024 der dominante Spot-ETF, kommt zum Zeitpunkt der Meldung auf 802'823 BTC. Die Differenz von rund 12'000 BTC ist angesichts der täglichen IBIT-Flüsse volatil, doch der Abstand bleibt symbolisch bedeutsam.

Der Unterschied zwischen beiden Vehikeln ist strukturell. IBIT hält Bitcoin treuhänderisch für ETF-Anleger, die jederzeit zurückgeben können. Strategy verwahrt die Coins direkt auf der Bilanz und hat historisch keine Position liquidiert. Auffällig ist, dass bei BlackRock das Anlegerverhalten den Bestand bestimmt, während Strategys Bestand aus einer aktiven Management-Entscheidung resultiert. Somit steht erstmals ein operatives Unternehmen an der Spitze der institutionellen Bitcoin-Rangliste.

Die MSTR-Aktie hatte in der Vorwoche rund 30 Prozent zugelegt, nachdem Bitcoin am vorausgegangenen Wochenende kurz über 78'000 USD gehandelt hatte. Zum Zeitpunkt der 8-K-Meldung lag der Spotpreis zwischen 75'000 und 76'000 USD. Die kumulierte Strategy-Position liegt mit einem Einstand von 75'527 USD derzeit nahe der Gewinnschwelle.

Von der Software-Firma zum Bitcoin-Proxy

Strategy entstand 1989 als MicroStrategy für Business-Intelligence-Software. Die Wende kam im August 2020, als Saylor Bitcoin zum primären Treasury-Asset erklärte und den ersten Kauf von 21'454 BTC für 250 Millionen USD tätigte. Seither hat das Unternehmen die Softwaresparte zur Nebenrolle degradiert. Der Börsenwert folgt heute nahezu ausschliesslich der Bitcoin-Position.

Die ATM-Programme haben Strategy in einen permanenten Emittenten verwandelt. Die Aktie dient als Hebelinstrument auf Bitcoin, während Preferred Shares wie STRC institutionellen Anlegern einen laufenden Zinsertrag bieten. Dieser Ertrag speist sich indirekt aus dem Aufschlag zwischen Aktienkurs und Bitcoin-Net-Asset-Value. Tragfähig bleibt das Modell nur, solange MSTR über dem inneren Wert der gehaltenen Coins notiert. Schrumpft der Aufschlag, schrumpft auch die Finanzierungskapazität.

Der aktuelle Kauf rangiert als drittgrösster Einzelerwerb der Unternehmensgeschichte. Die beiden grösseren Transaktionen fielen in den November und Dezember 2024, als Bitcoin seine Rally Richtung 100'000 USD begann. Saylor kündigte die Transaktion am Vorabend auf X mit seinem üblichen "Orange Dot"-Chart an. Die Marktreaktion fiel entsprechend routiniert aus: MSTR legte nachbörslich nur moderat zu, da Investoren die Käufe inzwischen als wiederkehrendes Muster einpreisen.