Korrektur verunsichert Wall Street: US-Bitcoin-ETFs verzeichnen erhebliche Abflüsse

Seit der Einführung Mitte Januar dominierten die beeindruckenden Zuflüsse in die frisch genehmigten US-Bitcoin-ETFs die Schlagzeilen der Finanzmedien. Über 12 Milliarden USD flossen in einem Quartal in die Produkte: ein überwältigender Rekord. Jetzt beginnt der Trend zu drehen.

Am 11. Januar 2024 erhielten fast ein Dutzend Fondsanbieter das grüne Licht zur Lancierung der ersten Spot-basierten Bitcoin-ETFs in den Vereinigten Staaten. Unter den Emittenten befinden sich Finanztitanen wie BlackRock, Fidelity, und viele weitere. Seit dem Startschuss flossen wöchentlich mehrere hundert Millionen US-Dollar in die Produkte. Dies drückte den Bitcoin-Preis erheblich nach oben. Die jüngste Welle an negativen Schlagzeilen für Krypto-Assets sowie ein erschwertes Makro-Umfeld verunsichert die ETF-Käufer. Gestern verzeichneten die US-Bitcoin-ETFs über 500 Millionen USD an Abflüssen.

BlackRocks makelloser Rekord wird gebrochen

Abgesehen von Grayscales Bitcoin Trust (GBTC) erhielten die meisten ETFs täglich neue Gelder. Zeitweise überstieg der tägliche Nettozufluss 600 Mio. USD. Ein Grossteil wurde in BlackRocks IBIT und Fidelitys FBTC investiert. ARKB, ein gemeinsamer Fonds der US-amerikanischen ARK Invest und der Schweizer ETP-Emittentin 21Shares, rangierte an dritter Stelle nach Gesamtvermögen (Assets under Management, AuM). Über die vergangenen Wochen verlangsamten sich die Zuflüsse schliesslich. Und am 24. April stoppte der Ansturm auf IBIT. Einen Tag später verlor Fidelitys FBTC erstmals an AuM.

IBIT FBTC BITB ARKB GBTC Andere Total (USDm) 01. Apr 2024 165.9 44 1.1 -0.3 -302.6 6.2 -85.7 01. Feb 2024 163.9 35.8 4.2 15.9 -182 0.7 38.5 01. Mar 2024 202.5 49.3 42.3 55.1 -492.4 3.6 -139.6 01. May 2024 -36.9 -191.1 -29 -98.1 -167.4 -41.2 -563.7 02. Apr 2024 150.5 44.8 4.3 -87.5 -81.9 9.3 39.5 02. Feb 2024 105.8 78.9 11.5 22.6 -144.6 5.8 80 03. Apr 2024 42 116.7 23 0 -75.1 6.9 113.5 04. Apr 2024 144 106.6 11.2 12 -79.3 18.9 213.4 04. Mar 2024 420.1 404.6 90.9 38.2 -368 -23.1 562.7 05. Apr 2024 308.8 83 7.4 0 -198.9 2.7 203 05. Feb 2024 137.3 38 0 0 -107.9 0.7 68.1 05. Mar 2024 788.3 125.6 3.7 63.7 -332.5 -0.5 648.3 06. Feb 2024 45.2 37.7 11.3 8.6 -72.7 3.5 33.6 06. Mar 2024 281.7 205.7 28.6 41.3 -276.2 50.9 332 07. Feb 2024 56.2 130.1 21.4 3.3 -80.8 15.8 146 07. Mar 2024 244.2 473.4 41.4 42.1 -374.8 46.2 472.5 08. Apr 2024 21.3 6.3 40.3 9.3 -303.3 2.3 -223.8 08. Feb 2024 204.1 128.3 60.5 86.4 -101.6 27.3 405 08. Mar 2024 336.3 130.3 8 1.7 -302.9 49.6 223 09. Apr 2024 128.7 3 3.8 0 -154.9 0 -19.4 09. Feb 2024 250.7 188.4 29.1 136.5 -51.8 -11.4 541.5 10. Apr 2024 33.3 76.3 24.3 7.3 -17.5 0 123.7 11. Apr 2024 192.1 4.6 11.1 0 -124.9 8.4 91.3 11. Jan 2024 111.7 227 237.9 65.3 -95.1 108.5 655.3 11. Mar 2024 562.9 215.5 49.8 13 -494.1 158.3 505.4 12. Apr 2024 111.1 0 0 0 -166.2 0 -55.1 12. Feb 2024 374.7 151.9 33 40 -95 -11.2 493.4 12. Jan 2024 386 195.3 17.4 39.8 -484.1 48.6 203 12. Mar 2024 849 51.6 24.6 93 -79 105.8 1'045 13. Feb 2024 493.1 163.6 10.8 40 -72.8 1.6 636.3 13. Mar 2024 586.5 281.5 5.6 44.6 -276.5 42 683.7 14. Feb 2024 224.3 118.9 47.2 101.5 -131.2 -21 339.7 14. Mar 2024 345.4 13.7 0 3.5 -257.1 27.2 132.7 15. Apr 2024 73.4 0 0 0 -110.1 0 -36.7 15. Feb 2024 330.9 97.4 120.2 88.9 -174.6 14.6 477.4 15. Mar 2024 139.8 155.6 20.5 0 -139.4 22.3 198.8 16. Apr 2024 25.8 1.4 0 -12.9 -79.4 7.1 -58 16. Feb 2024 191.4 116.7 20.9 140 -150.4 11.7 330.3 16. Jan 2024 212.7 102 50.2 122.3 -594.4 54.5 -52.7 17. Apr 2024 18.1 0 -7.3 -42.7 -133.1 0 -165 17. Jan 2024 371.4 358.1 68.2 50.3 -460.6 66.4 453.8 18. Apr 2024 18.8 37.4 12.8 9.5 -90 7.2 -4.3 18. Jan 2024 145.5 177.9 20.1 41.8 -582.3 70.4 -126.6 18. Mar 2024 451.5 5.9 17.6 2.7 -642.5 10.5 -154.3 19. Apr 2024 29.3 54.8 4.9 12.5 -45.8 4 59.7 19. Jan 2024 201.5 222.3 56.7 62.6 -590.4 90.9 43.6 19. Mar 2024 75.2 39.6 2.5 0 -443.5 0 -326.2 20. Feb 2024 154.3 71.7 11.1 27.4 -137 8.1 135.6 20. Mar 2024 49.3 12.9 18.6 23.3 -386.6 21 -261.5 21. Feb 2024 96.5 52.5 0 10.7 -199.3 4 -35.6 21. Mar 2024 233.4 2.9 12 2 -358.8 14.5 -94 22. Apr 2024 19.7 34.8 2.2 22.6 -35 17.9 62.2 22. Feb 2024 125.1 158.9 7.9 6.7 -55.7 8.5 251.4 22. Jan 2024 260.6 158.7 41.6 65 -640.5 27.2 -87.4 22. Mar 2024 18.9 18.1 16.3 5.4 -169.9 59.6 -51.6 23. Apr 2024 37.9 4.4 23.2 33.3 -66.9 -0.3 31.6 23. Feb 2024 167.5 52.5 12 34.5 -44.2 10.2 232.5 23. Jan 2024 160.1 157.7 26.3 61.8 -515.3 3.3 -106.1 24. Apr 2024 0 5.6 0 4.2 -130.4 0 -120.6 24. Jan 2024 66.2 125.7 19.1 24.9 -429.3 35.1 -158.3 25. Apr 2024 0 -22.6 -6 -31.3 -139.4 -18.3 -217.6 25. Jan 2024 170.7 101 20 16.1 -394.1 6.5 -79.8 25. Mar 2024 35.5 261.8 14 0 -350.1 54.2 15.4 26. Apr 2024 0 -2.8 -3.8 5.4 -82.4 0 -83.6 26. Feb 2024 111.8 243.3 37.2 130.6 -22.4 19.4 519.9 26. Jan 2024 87.1 100.1 30.9 46.4 -255.1 5.4 14.8 26. Mar 2024 162.2 279.1 16.7 73.6 -212.3 98.7 418 27. Feb 2024 520.2 126 18.4 5.4 -125.6 32.5 576.9 27. Mar 2024 323.8 1.5 0 200.7 -299.8 17.3 243.5 28. Feb 2024 612.1 245.2 9.9 23.8 -216.4 -1.2 673.4 28. Mar 2024 95.1 68.1 67 27.6 -104.9 29.9 182.8 29. Apr 2024 0 -6.9 6.8 -31.3 -24.7 4.5 -51.6 29. Feb 2024 603.9 44.8 21.7 9.9 -598.9 10.9 92.3 29. Jan 2024 198.4 208.2 20 17.2 -191.7 3 255.1 30. Apr 2024 0 -35.3 -34.3 3.6 -93.2 -2.4 -161.6 30. Jan 2024 299.2 119.2 21.9 16.8 -220.7 10.9 247.3 31. Jan 2024 116.2 232 17.8 14.8 -187.7 4.5 197.6 Flows insgesamt 15'441.7 7'927.5 1'712.5 2'124.9 -17'469.9 1'486.9 11'223.6 Flows Durchschnitt 200.5 103 22.2 27.6 -226.9 19.3 145.8

Aufschlüsselung der Zu- und Abflüsse der US-Spot-Bitcoin-ETFs (USDm) / Quelle: CVJ.CH

Bis gestern konnte BlackRock seine makellose Historie beibehalten. Dann zwangen die steigenden Makro-Bedenken und eine Trendwende an den Aktienmärkten das Vertriebsteam des weltgrössten Vermögensverwalters in die Knie. Ein Abfluss von 563 Mio. USD war der Stand zum Ende des Tages, wie auf der automatisierten ETF-Übersicht von CVJ.CH ersichtlich war. Statt "buy the dip" (dt. = kauf die Korrektur) hiess es "risk off". Der Bitcoin-Preis korrigierte innerhalb zwei Tage um über 10%. Jetzt steht die Kryptowährung nur leicht über dem durchschnittlichen Einstiegspreis der ETF-Investoren, der laut Berechnungen der Redaktion um 56'989 USD liegt.

Die Krypto-Welle ist nicht vorbei, meint BlackRock-Manager

Verunsichern lässt sich BlackRock allerdings nicht. Robert Mitchnick, Leiter der Digital-Asset-Abteilung beim weltgrössten Vermögensverwalter, erwartet eine kommende Einstiegswelle von Staatsfonds, Pensionskassen und Stiftungen. Dies teilte er der Krypto-Publikation CoinDesk mit. Und dieses Interesse sei nicht neu. BlackRock habe mit dieser Art von Institutionen bereits mehrere Jahre über Bitcoin gesprochen.