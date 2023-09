JPMorgan hält ETF-Genehmigungen der SEC für sehr wahrscheinlich

Analysten von JPMorgan halten es für immer wahrscheinlicher, dass die Securities and Exchange Commission (SEC) gezwungen sein wird, die Anträge für börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds (BTC) von mehreren Vermögensverwaltungsfirmen zeitnah zu genehmigen.

JPMorgan, ein führendes Finanzinstitut, hat dieses mögliche Ergebnis in einem am Freitag veröffentlichten Bericht unterstrichen, der die Auswirkungen eines Bundesgerichtsurteils in Bezug auf den Antrag von Grayscale auf Umwandlung des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) in einen ETF beleuchtet.

In den letzten Wochen gab es eine Welle von Anträgen für Spot-Bitcoin-ETFs in den USA, ein Marktsegment, dem die SEC in der Vergangenheit mit Skepsis begegnet ist. Frühere Versuche, solche Produkte auf den Markt zu bringen, wurden von den Aufsichtsbehörden abgelehnt, häufig aufgrund von Bedenken wegen möglicher Marktmanipulation. Im Jahr 2023 ist jedoch ein Hauch von Optimismus aufgekommen, angetrieben durch die Einreichung eines Antrags des Wall Street-Schwergewichts BlackRock Inc. BlackRocks Erfolgsbilanz bei der Navigation durch die ETF-Landschaft hat dem Markt Vertrauen eingeflösst, was darauf hindeutet, dass die behördliche Genehmigung dieses Mal zu erreichen sein könnte.

Willkürlicher Entscheid

Der Kern der Angelegenheit liegt in einer entscheidenden Feststellung des Gerichts im Fall Grayscale gegen SEC. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Ablehnung der Initiative von Grayscale durch die SEC "launisch und willkürlich" war, da die Aufsichtsbehörde keine schlüssige Begründung für die unterschiedliche Behandlung gleichwertiger Produkte geliefert hatte. Insbesondere hob das Gericht den abweichenden Ansatz der SEC gegenüber futuresbasierten Bitcoin-ETFs hervor. Laut dem von Nikolaos Panigirtzoglou geleiteten Analystenteam wurde in dem Urteil betont, dass die Verflechtung des Bitcoin-Spotmarktes mit dem Bitcoin-Terminmarkt der CME die Unterscheidung zwischen Betrugs- und Manipulationsrisiken in beiden Sektoren abschwächt.

"Die Verschiebung der Entscheidung deutet wahrscheinlich darauf hin, dass mehrere Anträge für Bitcoin-Spot-ETFs gleichzeitig genehmigt werden, anstatt einem einzelnen Antragsteller einen First-Mover-Vorteil zu gewähren" - Nikolaos Panigirtzoglou, Analyst JPMorgan

Die Analyse von JPMorgan führt aus, dass die Feststellung des Gerichts, es gäbe keine Rechtfertigung für die Bevorzugung von Futures-basierten Bitcoin-ETFs gegenüber Spot-ETFs gibt, erhebliche Auswirkungen hat. Diese Schlussfolgerung stellt im Wesentlichen die Haltung der SEC in dieser Angelegenheit in Frage und macht eine Überprüfung früherer Genehmigungen für Futures-basierte ETFs erforderlich. Um ihre Ablehnung des Antrags von Grayscale auf Umwandlung von GBTC zu begründen, wäre die SEC gezwungen, ihre Zustimmung zu futuresbasierten Bitcoin-ETFs rückwirkend zurückzuziehen. JPMorgan ist der Ansicht, dass ein solcher rückwirkender Widerruf, sollte er durchgeführt werden, sich als äusserst störend und peinlich für die Aufsichtsbehörde erweisen könnte. Daher ist die Bank skeptisch, ob die SEC diesen Weg einschlagen wird.

JPMorgan dämpft Enthusiasmus

Die Vorfreude auf die Möglichkeit eines in den USA zugelassenen börsengehandelten Fonds (ETF), der direkt in Bitcoin investiert, wächst. Einer der Strategen von JPMorgan, Nikolaos Panigirtzoglou, bietet eine nuancierte Perspektive auf die potenziellen Auswirkungen, welche diese Ereignisse auf die Kryptowährungsmärkte haben könnte. Obwohl das Grayscale-Gerichtsurteil potenziell den Weg für die letztendliche Zulassung von Spot-Bitcoin-ETFs ebnet, betont er, dass die Auswirkungen dieser Zulassung auf den Kryptowährungsmarkt wohl schwächer sein könnten als erwartet.

Sein Bericht weist darauf hin, dass Spot-basierte ETFs bereits seit einiger Zeit ausserhalb der US-Grenzen existieren. Sie haben sich jedoch schwer getan, ein nennenswertes Anlegerinteresse zu wecken. Dieser Trend erstreckt sich auch auf die breitere Landschaft der Bitcoin-Fonds, die sowohl Futures-basierte als auch physisch unterlegte Fonds umfasst, welche seit dem zweiten Quartal 2021 nur ein begrenztes Anlegerinteresse verzeichnen.

Spot-basierte ETFs haben den Reiz, dass sie es Anlegern ermöglichen, Positionen auf unbestimmte Zeit zu halten und gleichzeitig die mit Futures-ETFs verbundenen Rollover-Kosten zu umgehen. Der Kryptowährungssektor geht davon aus, dass das mögliche Debüt von Spot-basierten ETFs einen Wendepunkt markieren könnte, der einen Zustrom von Mainstream-Kapital in den Markt einleitet.