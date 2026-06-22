Japanischer Pensionsfonds plant 1% Krypto-Allokation

Ein japanischer Pensionsfonds richtet seine Anlagestrategie neu aus und plant, ab dem Geschäftsjahr 2026 rund 1% seines Vermögens in Kryptowährungen zu investieren. Als explizites Motiv nennt der Fonds die Absicherung gegen Währungsrisiken, nicht kurzfristige Kursgewinne.

Hinter dem Schritt steht der National Business Corporate Pension Fund mit Sitz in Okayama. Konkret handelt es sich um eine Defined-Benefit-Betriebspension, die Rentenansprüche der Belegschaft von rund 1'200 angeschlossenen kleinen und mittleren Unternehmen verwaltet. Das Gesamtvermögen beträgt etwa 21.3 Mrd. Yen, also rund 131 Mio. USD, und der Deckungsgrad liegt über 140%. Die Entscheidung folgt auf rund sechs Jahre interner Forschung. Zunächst berichtete die Wirtschaftszeitung Nikkei darüber. Das geplante Krypto-Volumen beläuft sich auf etwa 213 Mio. Yen, umgerechnet rund 1.3 bis 1.4 Mio. USD. Den Zugang sucht der Fonds allerdings nicht über einen Direktkauf, sondern über passive Multi-Asset-Fonds eines nicht namentlich genannten Hedgefonds.

Krypto-Assets als Währungsschutz: Das Strategie-Rationale des Pensionsfonds

Im Zentrum der Entscheidung steht weniger eine Renditewette als die Diversifizierung des Währungsrisikos. Der Fonds verweist ferner auf die abnehmende Rolle des US-Dollars als Leitwährung und sieht in Krypto-Assets ein Instrument, das diese Verschiebung abfedern kann. Bitcoin zeige zudem nahezu keine Korrelation zum Dollar-Index, was den Diversifizierungseffekt stützt. Die Krypto-Allokation ist dabei Teil einer neu geschaffenen 5-Prozent-Tranche zur Währungsdiversifizierung, die auch Gold und Währungen aus Schwellenländern einschliesst. Krypto-Assets stehen in dieser Tranche somit nicht für sich, sondern neben klassischen Absicherungswerten gegen eine Schwäche der eigenen Heimatwährung.

Auffällig ist, dass die Entscheidung erst nach rund sechs Jahren interner Vorbereitung fiel. Das deutet folglich auf eine strategische statt opportunistische Motivation hin. Investmentdirektor Aiyuu Kiguchi begründet den Schritt mit einer strukturellen Verschiebung im globalen Währungsgefüge. Damit rückt der Fonds ein Argument in den Vordergrund, das institutionelle Anleger bislang selten offen als Allokationsgrund nennen.

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Portfolio-Umbau von 80% Yen auf diversifizierte Währungsstruktur

Die Krypto-Allokation ist Teil eines breiteren Währungsrebalancings. Im Geschäftsjahr 2025 hielt der Fonds zunächst 80% in Yen, 15% in US-Dollar und 5% in sonstigen Währungen. Für das Geschäftsjahr 2026 sinkt der Yen-Anteil hingegen auf 70%, während Industrieländer-Währungen 10% ausmachen sollen. Die verbleibenden 5% verteilen sich anteilig auf Schwellenländer-Währungen, Gold und Krypto-Assets. Damit reduziert der Fonds seine Heimatwährung deutlich, ohne die Aktienseite des Portfolios anzutasten. Die Verschiebung um zehn Prozentpunkte weg vom Yen zeigt insgesamt, dass die Krypto-Quote nur ein Baustein einer grösseren Umschichtung ist.

In absoluten Zahlen entspricht die geplante Krypto-Quote rund 213 Mio. Yen, also etwa 1.3 bis 1.4 Mio. USD. Welche konkreten Kryptowährungen der Fonds über die Multi-Asset-Fonds hält, ist bislang nicht spezifiziert. Gemessen am globalen Krypto-Markt von rund 2 Bio. USD bleibt dieses Volumen jedoch ohne direkten Preiseinfluss. Die Signal-Funktion überwiegt somit die unmittelbare Marktwirkung. Die solide Ausgangslage mit einem Deckungsgrad über 140% und einer effektiven Aktienquote über 30% verschafft dem Fonds den nötigen Spielraum für solche Schritte. Ein Fonds mit dünnerer Deckung könnte sich eine Tranche in einem volatilen Anlagewert kaum erlauben.

Kryptowährungen im regulatorischen Moment

Die Allokation fällt gleichzeitig in eine Phase, in der Japan seinen regulatorischen Rahmen für Krypto-Assets grundlegend umbaut. Am 11. Juni 2026 verabschiedete das Unterhaus ein Gesetz, das Kryptowährungen als Finanzinstrumente reklassifiziert. Damit verschiebt sich die Aufsicht vom Payment Services Act zum Financial Instruments and Exchange Act. In der Folge greifen Insider-Trading-Verbote, strengere Offenlegungspflichten und die Aufsicht der Finanzbehörde FSA. Für institutionelle Anleger rückt Krypto damit näher an das regulatorische Niveau klassischer Wertpapiere.

Parallel ist eine Steuerreform geplant, welche die Kapitalgewinnsteuer auf Krypto-Assets von 55% auf 20% senken soll. Die Genehmigung des Oberhauses steht jedoch noch aus. Das Gesetz tritt schliesslich voraussichtlich 2027 in Kraft und öffnet potenziell den Weg für Krypto-ETFs in Japan. Damit entsteht zunächst die strukturelle Voraussetzung für weitere institutionelle Schritte. Ein gangbarer ETF-Pfad würde gerade jenen Pensionsfonds den Zugang erleichtern, die heute nur indirekt über Multi-Asset-Vehikel investieren.

Der Schritt des Fonds reiht sich ebenfalls in eine breitere Institutionalisierungswelle ein. Die Megabanken MUFG, Mizuho und SMBC planen einen gemeinsamen Stablecoin-Betrieb, dessen Start in den kommenden Geschäftsjahren erwartet wird. Die SBI Shinsei Bank wiederum will ab Herbst 2026 ein Krypto-Rewards-Programm für Einlagenkunden starten. Diese parallelen Vorhaben zeigen, dass die Allokation des Pensionsfonds kein Einzelfall bleibt, sondern in ein Muster aus regulatorischer Öffnung und unternehmerischer Vorbereitung passt.

GPIF bleibt aussen vor: die Grenzen des Signals

Der Kontrast zum staatlichen Pensionsfonds GPIF relativiert hingegen die Tragweite. Mit rund 1.5 Bio. USD an verwaltetem Vermögen gehört GPIF zu den grössten Pensionsfonds weltweit, hat Krypto-Assets bislang jedoch nicht in sein Anlageuniversum aufgenommen. Im März 2024 stellte die Institution lediglich eine Informationsanfrage zu Bitcoin als Anlageklasse, ohne daraus eine Allokationsentscheidung abzuleiten. Der Grössenunterschied zwischen beiden Fonds macht somit deutlich, wie begrenzt die direkte Marktwirkung des Vorstosses bleibt. Während der National Business Corporate Pension Fund ein Vermögen im dreistelligen Millionenbereich verwaltet, bewegt sich GPIF in einer anderen Grössenordnung.

Vor diesem Hintergrund bleibt der National Business Corporate Pension Fund vor allem ein Pionier mit kleiner Bilanz. Sein Schritt ist eine der ersten öffentlich bestätigten Krypto-Allokationen eines japanischen Betriebspensionsfonds und trägt damit Signalwirkung. Ob daraus mehr als ein Einzelfall wird, hängt davon ab, wie andere Betriebspensionen die neue regulatorische Lage deuten. Aus diesem Signal würde allerdings erst dann ein Marktfaktor, wenn deutlich grössere Fonds wie GPIF oder vergleichbare Akteure dem Beispiel folgten.