Google integriert Daten der Krypto-Plattformen Kalshi und Polymarket

Google kündigte an, dass seine Plattform Google Finance künftig Daten aus den Krypto-Prognosebörsen Kalshi und Polymarket integrieren wird. Nutzern soll damit ermöglicht werden, Wahrscheinlichkeiten zu künftigen Ereignissen direkt über die Suchfunktion abzurufen.

Mit der Integration von Prognosedaten in Google Finance weitet Google seinen Service von statischen Finanzkennzahlen hin zu vorausschauenden Marktinformationen aus. Die Kooperation mit Kalshi (regulierte US-Plattform) und Polymarket (dezentralisierte Prognosebörse) erlaubt es Nutzern künftig, Fragen wie „Wie hoch wird das US-BIP-Wachstum 2025?“ einzugeben und direkt Wahrscheinlichkeiten abzurufen, wie Bloomberg berichtet.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Krypto-Plattformen finden in den Mainstream

Die Zusammenarbeit zeigt, wie Google sein Finanz-Produkt neu positioniert: weg vom klassischen Börsenticker, hin zu einem interaktiven Recherche- und Prognosewerkzeug. Google erklärt, Nutzer könnten künftig die „Weisheit der Massen“ (wisdom of the crowds) nutzen, um zukünftige Ereignisse quantitativ einzuschätzen.

Für Kalshi und Polymarket bedeutet das eine bedeutende Legitimation: Ihre Märkte, bislang vor allem Motive der Krypto- bzw. Wettbranche, werden nun in eine Mainstream-Suchinfrastruktur integriert. Für die Branche der Prognose- und Event-Markets könnte dies ein Sprung nach vorne sein - hin zu grösserer Nutzerschaft und Sichtbarkeit.

Gestaffelte Ausrollung

Laut Produktbeschreibung von Google wird die Integration der Prognosemarktdaten direkt in die bestehende Google Finance- und Search-Infrastruktur eingebettet. Nutzer, die nach makroökonomischen Themen wie “US Inflation Rate 2026” oder “Federal Reserve Rate Cut Odds” suchen, erhalten künftig Echtzeit-Prognosen aus Kalshi, das unter Aufsicht der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) operiert, sowie aus Polymarket, einer dezentralen Plattform auf der Polygon-Blockchain. Googles AI-Modul Deep Finance speist die Daten über eine Schnittstelle ein, priorisiert und aggregiert die Ergebnisse durch KI-gestützte Kontextanalyse.

Google plant, die neuen Funktionen in den kommenden Wochen zunächst über Google Labs auszuspielen, beginnend in den USA und später in weiteren Regionen. Noch offen sind technische und regulatorische Fragen: Wie transparent wird Google darstellen, wie die Daten generiert und welche Risiken mit den Prognosemärkten verbunden sind? In Märkten dieser Art kann Liquidität gering, Volatilität hoch sein und Interpretationsbedarf entstehen. Dennoch unterstreicht die Ankündigung, wie sehr die Finanz-, Krypto- und Tech-Welten zunehmend verschmelzen.