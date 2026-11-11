Goldman Sachs, Citi & Co. sagen 270 Mio. USD für Stablecoin-Projekt zu

Goldman Sachs, Citigroup und weitere Banken haben rund 270 Mio. USD für einen gemeinsamen Stablecoin zugesagt. Der Betrag soll fünf Betriebsjahre eines in den USA zu gründenden Emittenten decken, der im ersten Halbjahr 2027 einen Dollar-Token ausgeben will.

Ein Stablecoin ist ein Token, der den Wert einer staatlichen Währung abbildet. Reserven des Emittenten sichern diese Bindung ab. Solche Token dienen vor allem Zahlungen und der Abwicklung von Geschäften auf Blockchains. Den Dollar-Markt beherrschen bisher zwei Krypto-Unternehmen, Tether und Circle. Ursprünglich prüften im Oktober 2025 zehn Banken einen gemeinsamen Token. Im September 2026 kündigten schliesslich 21 Finanzinstitute eine eigene Emissionsgesellschaft an. Name, Eigentümerstruktur und finanzielle Beiträge der Mitglieder blieben damals jedoch offen. Die 270 Mio. USD sind folglich die erste bekannte Zahl zu den Finanzen des Projekts, wie Bloomberg berichtet. Ins Visier nimmt das Konsortium einen Markt von rund 295 Mrd. USD, den USDT und USDC zu knapp 84% unter sich aufteilen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Was die 270 Millionen finanzieren sollen

Die Zusage soll den Betrieb des künftigen Emittenten über die ersten fünf Jahre sichern. Bloomberg beruft sich auf Insider. Als beteiligte Häuser nennt der Beitrag Goldman Sachs, Citigroup, Banco Santander und die Deutsche Bank. Der Bericht erschien im November 2026, gut zwei Monate nach der offiziellen Ankündigung des Konsortiums. Intern läuft die Initiative zudem offenbar unter dem Namen „Project Faro".

Wesentliche Punkte sind noch offen. Das Vorhaben hat weder einen CEO noch einen endgültigen Namen. Ebenso unklar ist, wie sich die 270 Mio. USD auf die Mitglieder verteilen und ob alle 21 Institute einzahlen. Auf fünf Jahre verteilt ergibt die Summe also rund 54 Mio. USD pro Jahr, und zwar für das gesamte Konsortium. Zudem ist das Geld laut Bloomberg für den Betrieb bestimmt. Das Gewicht der Meldung liegt deshalb in der mehrjährigen Verpflichtung. Und die Banken binden sich damit an ein eigenes Produkt. Den Rahmen dafür hat der US-Gesetzgeber zuvor mit dem GENIUS Act gesetzt.

Das 21er-Konsortium und sein Fahrplan bis 2027

Die erste Gruppe von zehn Banken prüfte im Oktober 2025 eine digitale Geldform auf öffentlichen Blockchains. Hinter ihr sollten Reserven im Verhältnis 1:1 stehen. Zu dieser Gruppe gehörten unter anderem Bank of America, Santander und UBS. Ende August 2026 berichtete das Wall Street Journal über die Pläne der Banken, kurz darauf folgte die offizielle Ankündigung. Darin erweiterten 21 Finanzinstitute den Kreis auf mehr als das Doppelte und kündigten eine gemeinsame Emissionsgesellschaft an. Diese soll zunächst in der zweiten Jahreshälfte 2026 entstehen, sofern die Bedingungen für den Vollzug eintreten. Danach folgt der Dollar-Token, geplant für das erste Halbjahr 2027. Später sollen der Euro als nächste Priorität und weitere G7-Währungen hinzukommen.

Geografisch ist das Konsortium breit aufgestellt. Aus Nordamerika sind Bank of America, Citi, Goldman Sachs und Wells Fargo dabei, aus Europa Santander, Deutsche Bank und UBS. Ferner sind die MUFG Bank aus Ostasien, Sirius International Holding aus dem Nahen Osten und die Standard Bank aus Afrika vertreten. Nicht alle Mitglieder sind allerdings Banken, denn mehrere Berichte führen auch den Vermögensverwalter Fidelity Investments auf. Die Bezeichnung „21 Banken" ist deshalb ungenau.

Rechtlich soll sich der Token am GENIUS Act ausrichten, dem ersten US-Bundesrahmen für Zahlungs-Stablecoins aus dem Jahr 2025. Wo anwendbar, soll er ausserdem die EU-Verordnung MiCA erfüllen, die Stablecoins in der EU regelt. Vorgesehen ist er für grenzüberschreitende Zahlungen und das Settlement digitaler Vermögenswerte, im Geschäft mit Gross- und Privatkunden ebenso wie mit institutionellen Anlegern. Auffällig ist, wer fehlt. JPMorgan steht nicht auf der Liste der genannten Mitglieder. Kurz vor der Ankündigung hatte die Bank erklärt, keine Pläne für einen eigenen Stablecoin zu haben.

USDT und USDC halten rund 84 Prozent des Markts

Mit Stand 9. November 2026 lag das gesamte Angebot an Stablecoins laut DefiLlama bei rund 295 Mrd. USD. Davon entfielen rund 177 Mrd. USD auf Tethers USDT, ein Anteil von knapp 60%. Circles USDC kam auf rund 70 Mrd. USD oder 24%. Zusammen halten die beiden Marktführer somit 247 Mrd. USD und knapp 84% des Markts. Alle übrigen Stablecoins teilen sich die verbleibenden rund 48 Mrd. USD. Wer neu eintritt, startet folglich bei null gegen zwei etablierte Emittenten.

Gleichzeitig schrumpft der Markt. Seit seinem Höchststand im Mai 2026 ist das Angebot gesunken. Und allein in der Woche bis 9. November ging es um 1.5% zurück. Das Konsortium bereitet seinen Markteintritt daher in einer Phase vor, in der Stablecoins insgesamt Volumen verlieren. Ein schrumpfender Markt verschärft den Wettbewerb um die vorhandenen Bestände, zumal mit Open USD ein weiterer Dollar-Token um Anteile wirbt.

Konkurrenzankündigungen schlagen sich auch im Kurs von Circle nieder. Am Tag der Vorstellung von Open USD im Juni 2026 verlor die Aktie rund 16.5%. Nach dem WSJ-Bericht über die Bankenpläne Ende August fiel der Rückgang mit 2.3% vergleichsweise gering aus.

Open USD und Qivalis laufen parallel

Das Bankenprojekt ist nicht das einzige Stablecoin-Konsortium, das auf den Dollar setzt. Im Juni 2026 stellte der Verbund Open Standard den Token Open USD (OUSD) vor. Zu den Gründungspartnern zählen Coinbase, Mastercard, Shopify, Stripe und Visa, insgesamt umfasst die Gruppe inzwischen mehr als 200 Partner. Die Partner haben über 1 Mrd. USD für die Anfangsliquidität zugesagt, die Erträge aus den Reserven fliessen an sie. Ende September 2026 kam der Token schliesslich in Umlauf. Open USD stützt sich somit auf Zahlungsnetzwerke und Händlerplattformen, das Bankenkonsortium hingegen auf Settlement und grenzüberschreitende Zahlungen.

In Europa verfolgt das Bankenkonsortium hinter Qivalis ein vergleichbares Projekt für den Euro. Das Gemeinschaftsunternehmen mit Sitz in Amsterdam geht auf eine Ankündigung vom September 2025 zurück. Gegründet haben es unter anderem ING, UniCredit und CaixaBank, im Dezember 2025 kam ferner BNP Paribas als zehntes Haus hinzu. Auf seiner Website nennt Qivalis allerdings inzwischen 37 Banken aus 15 Ländern als Unterstützer. Die niederländische Zentralbank DNB hat das Unternehmen demnach als E-Geld-Institut zugelassen. E-Geld gibt es derzeit jedoch noch nicht aus. Den Start eines Euro-Stablecoins hat Qivalis für die zweite Jahreshälfte 2026 angekündigt.

Aus der Schweiz ist im 21er-Konsortium einzig UBS als Mitglied belegt. Der Bundesrat schickte im Oktober 2025 eine Änderung des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) in die Vernehmlassung, die bis Februar 2026 dauerte. Neu schafft die Vorlage unter anderem die Bewilligungskategorie des Zahlungsmittelinstituts. Die Ausgabe wertstabiler Zahlungsmittel wäre einem solchen Institut vorbehalten. Banken müssten daher eigens eine Tochtergesellschaft gründen, was die Bankiervereinigung kritisierte. Die Botschaft ans Parlament war frühestens für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen, ein Datum für das Inkrafttreten nennt die Vorlage nicht.