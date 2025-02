FTX beginnt nächste Woche mit 16 Mrd. USD an Rückzahlungen

Die insolvente Kryptowährungsbörse FTX hat angekündigt, dass sie am 18. Februar 2025 mit der Rückzahlung von Kundengeldern beginnen wird. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in einem der grössten Insolvenzverfahren der Krypto-Geschichte.

Erste Rückzahlungen an Gläubiger mit Forderungen unter 50’000 US-Dollar starten am 18. Februar 2025. Insgesamt sollen 16 Milliarden USD an berechtigte Gläubiger ausgezahlt werden. Wie beim Fall Mt. Gox wird die Auszahlung in Zusammenarbeit mit den Plattformen BitGo und Kraken durchgeführt, um eine sichere und effiziente Verteilung der Gelder zu gewährleisten. Die Rückzahlungen basieren auf den Krypto-Bewertungen vom November 2022, was zu Diskussionen über die Fairness der Auszahlungen geführt hat.

FTX hat bekanntgegeben, dass die ersten Auszahlungen an Gläubiger mit Forderungen unter 50’000 USD erfolgen werden. Diese Gruppe, bekannt als "Convenience Class", umfasst Gläubiger mit anerkannten Ansprüchen, die alle erforderlichen Schritte zur Bestätigung abgeschlossen haben. Die betroffenen FTX-Kunden können ihre Rückzahlungen innerhalb von ein bis drei Werktagen nach dem 18. Februar 2025 erwarten.

Die Gesamtsumme der geplanten Rückzahlungen beläuft sich auf 16 Milliarden US-Dollar. Die Mittel für diese Auszahlungen stammen aus dem Verkauf von FTX-Vermögenswerten, darunter Kryptowährungen im Wert von etwa 11 Milliarden US-Dollar sowie Anteile an Anthropic AI im Wert von 4.2 Milliarden US-Dollar.

Ein kontroverser Aspekt der FTX-Rückzahlungen ist die Bewertung der Kryptowährungen zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs im November 2022. Damals handelte Bitcoin bei 16'000 USD, Ethereum bei 1'250 USD und Solana bei 9 USD. Wer damals einen Bitcoin auf der Krypto-Börse hielt, kriegt also 100% der 16'000 USD zurück. Gegenüber einem heutigen Preis von 96’000 USD schmerzt dieser Betrag. Das Extrembeispiel Solana bedeutet bei einem Preis von 194 USD einen "Verlust" von 95%.

Auch bei der Gesamtzahl von 16 Milliarden USD gibt es einige Nuancen. Insgesamt erhalten nichtstaatliche Gläubiger “nur” 12.3 Milliarden USD, wie der obigen FTX-Bilanz zu entnehmen ist. Die erste Sparte macht Schätzungen zufolge weniger als 20% aller Kunden aus. Mehr als 3 Milliarden USD an FTX-Rückzahlungen sollten Marktteilnehmer in den kommenden Wochen deshalb nicht erwarten.

FTX Repayments

1st Distribution: 18 Feb 2025 , 10pm ET

Claims <$50k ~ $1.2bn (119%) ~ $345m non KYC yet

Will be less than $1bn

Q2 25 likely: No date set yet

Claims >$50k: $17bn+ (stages~$7bn first)

*No $7bn next week pic.twitter.com/pKDf6buieN

— Sunil (FTX Creditor Champion) (@sunil_trades) February 12, 2025