Frohe Weihnachten!

Das Jahr 2025, geprägt von weiteren Adoptionsfortschritten und regulatorischer Klarheit, nähert sich seinem Abschluss. Das CVJ.CH-Team wünscht unserer Leserschaft entspannte Festtage. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und Ihre Treue und freuen uns darauf, Sie auch im neuen Jahr mit qualitativen Inhalten zu begleiten.

2025 war ein Jahr der Konsolidierung für die Krypto-Branche. Bitcoin etablierte sich oberhalb der 100'000-USD-Marke, institutionelle Anleger bauten ihre Positionen weiter aus und die Regulierung machte in zahlreichen Jurisdiktionen Fortschritte. Für CVJ.CH war die Lancierung von CVJ.AI der wichtigste Meilenstein: Unser KI-gestütztes Geschwisterportal filtert seither die bedeutendsten Neuigkeiten aus der Krypto- und Finanzwelt – effizient und zielgerichtet.

Im kommenden Jahr setzen wir auf Bewährtes. Statt neue Grossprojekte anzukündigen, konzentrieren wir uns auf das, was uns auszeichnet: fundierte Analysen, verlässliche Berichterstattung und die Einordnung komplexer Entwicklungen. Das Crypto Valley Journal bleibt Ihrer vertrauenswürdigen Quelle für professionellen Krypto-Journalismus treu.

Wir wünschen Ihnen erholsame Feiertage, Zeit mit Familie und Freunden sowie einen erfolgreichen Start ins neue Jahr.

* Frohe Festtage *

Team Crypto Valley Journal