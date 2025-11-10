Fed-Gouverneur Stephen Miran sieht stabilisierenden Einfluss durch Stablecoins

Der neuste Fed-Gouverneur Stephen Miran stellte fest, dass eine weitreichende Verbreitung von Stablecoins mittelfristig den neutralen Zins (r-Star) senken könnte. Um eine gesunde Wirtschaft weiterhin zu unterstützen, müsste die Zentralbank dann die kurzfristigen Leitzinsen niedriger ansetzen, als dies ohne diese Wirkung nötig wäre.

Miran warnte in einer Ansprache auf dem BCVC-Gipfel 2025, dass die wachsende Nutzung von US-Dollar-gebundenen Stablecoins das Angebot an verfügbaren Krediten erhöht - wodurch r-Star sinkt und die Leitzinsen zwangsläufig nach unten angepasst werden müssten. Gleichzeitig steigt die globale Nachfrage nach US-Treasuries, weil Stablecoins verstärkt Dollar-Assets nachfragen. Diese Dynamik könnte die US-Regierung zu günstigeren Refinanzierungskonditionen verhelfen - stellt aber zugleich eine neue Variable für die Geldpolitik dar.

Vertiefung mit konkreten Fakten

Laut Miran reiche ein konservativ geschätztes Wachstum von Stablecoins bereits jetzt aus, um einen Zins­druck von mehreren Basispunkten zu erzeugen. In einem Vortrag spricht er von einer möglichen Reduktion von etwa 40 Basispunkten im neutralen Zinsniveau. Er verwies darauf, dass die meisten Stablecoins in US-Dollar denominiert seien, sodass ihre Verbreitung direkt die Attraktivität von Dollar-Assets steigere.

Dabei erinnerte er an das Phänomen der „globalen Ersparnisüberschüsse“ Anfang der 2000er, die langfristig die US-Zinsen gedrückt hatten. Stablecoins könnten laut dem Fed-Gouverneur nun eine ähnliche Wirkung entfalten.

“Die amerikanischen Kapitalmärkte sind die grössten der Welt und tragen dazu bei, das Wirtschaftswachstum zu unterstützen, neue Ideen zu finanzieren und Kapital effizient zu verteilen. Allerdings könnte unsere Finanzinfrastruktur, ähnlich wie unsere physische Infrastruktur, eine Erneuerung vertragen. Stablecoins könnten hier eine Vorreiterrolle übernehmen und Dollarbestände und Zahlungen im In- und Ausland erleichtern. Seit der Einführung von Stablecoins vor einem Jahrzehnt wurde dieses Thema zwar bereits umfassend untersucht, doch angesichts der Möglichkeit einer raschen Zunahme der Emissionen ist es nun umso dringlicher, zu überlegen, was eine breite Akzeptanz für die Geldpolitik sowohl in den USA als auch im Ausland bedeuten könnte.” - Fed-Gouverneur Stephen Miran

Aktuelle Marktdaten und Fed-fokussierte Beobachtungen

Im Oktober 2025 erreichte die globale Marktkapitalisierung von US-Dollar-gebundenen Stablecoins rund 278 Mrd. USD, ein Zuwachs von über 20% seit Trumps Amtsantritt im Frühling. Innerhalb dieses Wandels halten USDT (Tether) etwa 59% des Marktanteils, gefolgt von USDC (Circle) mit etwa 25%.

Für Investoren und Marktteilnehmer bedeutet Mirans Hinweis: Stablecoins sind nicht nur Zahlungsinstrumente oder Handelsvehikel, sondern können makroökonomische Auswirkungen haben. Sollte der Fed-Neutralzins dauerhaft gesenkt werden müssen, könnten damit verbunden höhere Chancen für risikobehaftete Assets entstehen, aber auch die Gefahr einer längeren Phase niedriger Zinsen und potenzieller Systemrisiken.