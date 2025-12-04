Europäische Grossbanken starten Euro-Stablecoin-Projekt

Ein Bündnis von zehn prominenten europäischen Banken - darunter ING, UniCredit und BNP Paribas - hat angekündigt, einen gemeinsamen, an den Euro gebundenen Stablecoin herauszugeben.

Das neue Unternehmen, das in Amsterdam unter dem Namen Qivalis gegründet wurde, plant die Ausgabe eines Euro-Stablecoins. Qivalis wird von einem ehemaligen Manager der Kryptobörse Coinbase geleitet und will eine Lizenz als Electronic Money Institution (EMI) bei der niederländischen Zentralbank beantragen. Ein möglicher Markteintritt ist für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen - vorausgesetzt, die behördlichen Genehmigungen werden erteilt.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Warum ein Euro-Stablecoin

Mit dem Euro-Stablecoin wollen die Banken Europas Zahlungsinfrastruktur modernisieren und ihre Abhängigkeit von US-dollarbasierten Stablecoins reduzieren. Während Dollar-Stablecoins weltweit dominieren, blieb der Anteil eurobasierter Stablecoins bisher minimal - der Marktwert liegt nur im kleinen dreistelligen Millionenbereich. Mit einem europäischen Stablecoin streben die Banken nicht nur eine technische Innovation an, sondern auch eine Stärkung der europäischen Finanz- und Währungs­autonomie. Qivalis soll dabei nahtlos mit bestehenden Bank- und Zahlungsstrukturen interoperabel sein.

Das Unternehmen wird von erfahrenen Führungspersonen aus dem Fintech- und Bankenbereich geleitet - darunter ehemalige Manager von Krypto-Börsen und traditionellen Banken. Die Firma plant in den nächsten 18-24 Monaten ein Team von rund 45-50 Mitarbeitenden aufzubauen. Nachdem die Lizenz bei der niederländischen Aufsichtsbehörde beantragt ist, soll der Stablecoin, wenn alles genehmigt wird, spätestens im zweiten Halbjahr 2026 auf den Markt kommen.

Potenziale und Risiken des Euro-Stablecoins

Ein Euro-stablecoin, der von etablierten Banken getragen wird, kann klassische Vorteile von Stablecoins - schnelle, günstige und grenzüberschreitende Zahlung - mit regulatorischer Stabilität und Einlagensicherung verbinden. Solch ein Token könnte attraktiv für institutionelle Investoren, Unternehmen und Zahlungsdienstleister sein, die Kryptowährungen mit dem Vertrauen klassischer Finanzinstitutionen verbinden wollen.

Gleichzeitig bestehen regulatorische und marktbezogene Herausforderungen: Die Emission von Stablecoins könnte zu Abflüssen aus klassischen Bankeinlagen führen - mit möglichen Konsequenzen für Liquidität und Stabilität des Bankensektors. Die European Central Bank (EZB) hatte davor bereits warnend auf mögliche Risiken hingewiesen. Ausserdem muss Qivalis Transparenz, Reservehaltung und Compliance sicherstellen, um Regulierungsvorgaben und Marktvertrauen zu erfüllen.