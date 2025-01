Lucas A. Ereth über Assetisierung und die Demokratisierung des Finanzwesens

Im Gespräch mit CVJ.CH teilt Lucas A. Ereth, Managing Partner bei GenTwo, Einblicke in seinen Werdegang und die "Assetisierung". Dabei handelt es sich um einen Prozess, der bankfähige und nicht-bankfähige Vermögenswerte in investierbare Wertpapiere innerhalb des traditionellen Bankensystems umwandelt.

Mit Aktivitäten in 28 Ländern konzentriert sich GenTwo darauf, den Zugang zu Investitionen zu demokratisieren, indem das Unternehmen Vermögenswerte wie Uran, Wälder, geistiges Eigentum oder auch Memecoins mit dem traditionellen Finanzwesen verbindet. Damit möchte der Produkteemittent einen Markt von 78 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten erschliessen und Inklusivität sowie Fairness im Finanzökosystem fördern.

CVJ.CH: Bitte stellen Sie kurz sich und Ihren Werdegang in der Finanzwelt vor.

Lucas A. Ereth: Sicher. Mein Name ist Lucas Amadeus Ereth, und ich war schon immer fasziniert von Geld – was es repräsentiert und wie es sich bewegt. Als Kind erhielt ich jede Weihnachtsfeier eine Goldmünze von meiner Grossmutter. Ich schaute sie mir an und dachte: „Wow, was ist das? Was kann ich damit tun?“ Ich verstand es nicht ganz, aber ich war neugierig auf das Konzept des Werts. Es wurde mir erklärt, dass ich es gegen etwas eintauschen konnte, was meine Kuriosität weckte.

Mit der Zeit wuchs diese Faszination. Ich begann, Geld als mehr als nur ein Werkzeug zu sehen; es ist wie der Sauerstoff, der Ideen und Unternehmen am Leben erhält. Mit 19 Jahren begann ich meine unternehmerische Reise in Los Angeles, arbeitete an meinen ersten Unternehmungen parallel zu meinem Studium. Im Laufe der Jahre gründete ich sechs oder sieben Startups und sammelte Kapital für sie. So begann ich, die Mechanismen der Finanzwirtschaft zu verstehen.

Schliesslich hatte ich das Privileg, mit Tony Forstmann zu arbeiten, einem Pionier in der Hedgefonds-Branche. Er gründete den ersten Hedgefonds an der Wall Street im Jahr 1968 und spielte eine bedeutende Rolle bei der Entwicklung von Leveraged Buyouts und Private Equity. Die Arbeit in seinem Family Office hat mir viel über Finanzstrukturierung, Hedgefonds und die Bewegung von Geld beigebracht. Aber es öffnete mir auch die Augen für die Ineffizienzen und Reibungen im System. Es war kompliziert – vor allem, wenn Anwälte ins Spiel kamen – und diese Komplexität blieb bei mir als etwas, das gelöst werden musste.

Wann trat Krypto und Blockchain in den Vordergrund?

Es war ungefähr 2016-2017, als ein Freund von mir ein ICO durchführte und über Nacht 10 Millionen Dollar einnahm. Das war der Moment, als ich erstmals auf Krypto aufmerksam wurde. Als ich begann, die Blockchain und Bitcoin zu verstehen, war ich fasziniert. Die Blockchain ist ein vollständig verteiltes System, und sobald man dieses Konzept begreift, ist es revolutionär. Es geht nicht nur um digitale Währungen – es geht darum, ein faireres System der Wertverteilung zu schaffen.

Dann lernte ich von Ethereum und Smart Contracts, was eine völlig neue Welt von Möglichkeiten eröffnete. Zu diesem Zeitpunkt entschied ich mich, in die Schweiz zu ziehen und bei GenTwo Digital zu helfen. Die Idee war, Blockchain-Prinzipien zu nutzen, aber sie in das traditionelle Finanzwesen zu integrieren. Ich trat dem Unternehmen etwa drei Monate nach seiner Gründung bei und sah sofort das Potenzial, die Hürden im Finanzsystem zu beseitigen.

Bei GenTwo konzentrieren Sie sich auf „Assetisierung“. Können Sie erklären, was das bedeutet und wie es sich von der Tokenisierung unterscheidet?

Assetisierung ist konzeptionell ähnlich wie Tokenisierung, funktioniert jedoch innerhalb des traditionellen Bankennetzwerks und nicht auf verteilten Ledgern. Tokenisierung verpackt Vermögenswerte in digitale Token und basiert auf Blockchain-Netzwerken. Assetisierung hingegen verpackt Vermögenswerte in Wertpapiere, die nahtlos in das Bankensystem integriert werden.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Skalierbarkeit und Zugänglichkeit. Das Bankennetzwerk ist das grösste Finanzsystem weltweit, durch das Billionen von Dollar fliessen. Durch die Nutzung dieser bestehenden Infrastruktur entfernt Assetisierung die spekulative Natur der Tokenisierung, während sie sicherstellt, dass Vermögenswerte innerhalb des regulatorischen und operationellen Rahmens bleiben, mit dem Banken vertraut sind. Es geht darum, Reibungen zu reduzieren und den Zugang zu Investitionen zu demokratisieren.

Verbriefung gibt es schon seit Jahrzehnten. Was macht Ihren Ansatz einzigartig?

Traditionelle Verbriefung wird von Banken kontrolliert, und die Vermögenswerte landen auf deren Bilanzen. Das führt zu einem konsolidierten Risiko. Wenn die Bank scheitert, sind auch die Vermögenswerte gefährdet, wie wir in der Finanzkrise 2008 gesehen haben. Bei GenTwo haben wir ein Modell der Verbriefung entwickelt, das eins zu eins und ausserhalb der Bilanz stattfindet. Jeder Kunde erhält ein eigenes Emissionsvehikel, das sicherstellt, dass seine Vermögenswerte unabhängig und sicher bleiben, egal was mit der Bank oder dem Emittenten passiert.

Dieser Ansatz dezentralisiert das Risiko und bleibt gleichzeitig mit dem Bankensystem kompatibel. Wir haben zwei Jahre mit führenden Rechtsexperten zusammengearbeitet, um einen robusten Rahmen zu schaffen. Deshalb nennen wir es die zweite Generation der Verbriefung – daher der Name GenTwo.

Welche Herausforderungen sehen Sie bei der Skalierung der Assetisierung weltweit?

Die grösste Herausforderung ist die Bildung und das Verständnis dafür. Das Finanzsystem ist unglaublich komplex, und die meisten Menschen verstehen nicht vollständig, wie es funktioniert. Es hat Jahre gedauert, bis ich alles zusammensetzen konnte. Krypto hat Grosses geleistet, um Finanzwesen zu entmystifizieren, aber es ist immer noch technisch und oft für den Normalverbraucher unzugänglich.

Die Benutzererfahrung ist ein weiteres Hindernis. Finanzprodukte, insbesondere im Bereich Krypto, haben oft eine schlechte UX/UI. Diese Tools benutzerfreundlich zu gestalten, ist entscheidend. Und schliesslich ist der Übergang von alten Finanzschienen zu neuen eine monumentale Aufgabe. Das aktuelle System basiert auf Jahrzehnte alter Infrastruktur wie SWIFT und IBANs, die nur teilweise interoperabel sind. Diese Systeme durch verteilte Ledger zu ersetzen, wird Jahre dauern – vielleicht fünf bis zehn Jahre oder sogar länger.

Die Schweiz war der erste Markt für GenTwo. Sehen Sie Europa noch immer als Vorreiter in dieser Innovation, oder holt die USA auf?

Die Schweiz war der ideale Startpunkt. Es ist ein anspruchsvoller und komplexer Markt, der sich hervorragend eignete, um unser Konzept zu beweisen. Aber wir hatten schon immer globale Ambitionen. Wir haben ein Büro in London eröffnet und bereits Kunden in 28 Ländern. Die USA stehen definitiv auf unserem Plan. Mit Unterstützung von strategischen Investoren wie Steve Cohen von Point72 sind wir positioniert, um die Assetisierung weltweit zu skalieren.

Und wohin geht die Reise in Zukunft?

Mit der Assetisierung stehen wir erst am Anfang und nutzen lediglich das Anfangspotenzial. In den letzten sieben Jahren haben wir Vermögenswerte im Wert von 5 Milliarden Dollar assetisiert und 1'400 Wertpapiere auf einige der innovativsten und exotischsten Vermögenswerte herausgegeben, die man sich vorstellen kann. Und das ist nur der Anfang. Es besteht ein riesige Universum von Vermögenswerte die nicht mit dem Bankenwelt kompatible sind – geistiges Eigentum wie Musik, Filme, Patente und andere immaterielle Vermögenswerte – die weltweit auf 78 Billionen Dollar geschätzt werden, ideale Kandidaten für Assetisierung.

Durch die Zugänglichmachung solcher Vermögenswerte in einem bankfähigen Rahmen erschliessen wir enormen Wert und Nutzen für Investoren. Darüber hinaus hat die breitere Verteilung dieser Vermögenswerte das Potenzial, ein gerechteres Finanzsystem zu schaffen. Die Möglichkeit, diese Vermögenswerte weit zu verteilen und zugänglich zu machen, könnte den Finanzsektor nicht nur inklusiver, sondern auch grundsätzlich fairer machen. Auch wenn das philosophisch klingt, glaube ich fest an sein transformatives Potenzial.

Wir haben bereits einige faszinierende Dinge assetisiert, von Uran und rumänischen Wäldern bis hin zu geistigem Eigentum wie Musik und Patenten. Ein interessantes Beispiel sind Memecoins – Krypto-Vermögenswerte, die viele als spekulativ betrachten, aber dennoch für bestimmte Investoren einen Wert haben. Durch die Assetisierung dieser Vermögenswerte machen wir sie innerhalb des traditionellen Bankensystems zugänglich. Es ist eine Brücke zwischen zwei Welten.

Wie sieht die langfristige Vision aus?

Assetisierung ist ein Werkzeug zur Katalyse von Ideen. Geld ist ein Katalysator – es schafft Arbeitsplätze, treibt Innovation voran und macht Ideen zur Realität. Indem wir den Zugang zu finanziellen Werkzeugen demokratisieren, ermöglichen wir es mehr Menschen, in ihre Überzeugungen zu investieren. Dies hat das Potenzial, ein gerechteres, inklusiveres System zu schaffen.

Langfristig glaube ich, dass alle Vermögenswerte tokenisiert oder assetisiert werden. Aber im Moment bietet die Assetisierung eine notwendige Brücke. Sie nutzt die bestehende Finanzinfrastruktur, um Innovationen zu ermöglichen und gleichzeitig Sicherheit und Zugänglichkeit zu wahren. Letztendlich geht es darum, ein einheitliches Finanzsystem zu schaffen, das für alle funktioniert. Auch wenn wir noch nicht dort sind, bin ich optimistisch, was das nächste Jahrzehnt bringen wird.

Lucas ist ein Serienunternehmer mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen digitale Medien, Risikokapital und der sich schnell entwickelnden Welt der digitalen Vermögenswerte. Seine Karriere begann in den Technologiezentren Kaliforniens, wo er praktische Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Startups in schnelllebigen, innovativen Umgebungen sammelte. Seit 2016 setzt sich Lucas für die Blockchain-Technologie und ihr transformatives Potenzial ein. Heute konzentriert er sich als Vorstandsmitglied bei GenTwo Digital darauf, eine Brücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und aufstrebenden Kryptotechnologien zu schlagen, und vertritt das Konzept der "Assetisierung", bei dem fast jedes Asset in investierbare und bankfähige Finanzprodukte umgewandelt wird.