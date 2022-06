Keith Noyes und Florian Giovannacci über institutionellen Kryptohandel und Regulierung

Covario ist ein unabhängiges Crypto Prime Brokerage für institutionelle Anleger, das Krypto-Handel, Verwahrung, Finanzierung und mehr abdeckt. Keith Noyes, Chief Risk and Compliance Officer, und Florian Giovannacci, Head of Trading, teilen ihre Gedanken über die regulatorische Landschaft und die Handelstrends im Bereich der institutionellen digitalen Vermögenswerte.

Der jüngste Zusammenbruch des 60-Milliarden-Dollar-Ökosystems Terra-Luna schlug Wellen durch den gesamten Kryptomarkt. Sowohl Kleinanleger als auch institutionelle Fonds haben innerhalb weniger Tage Millionen von Dollar verloren, wobei einige Anleger eine unzureichende Regulierung anführten. Prime Broker Covario gibt Einblicke, wie institutionelle Händler mit solchen Situationen, unsicheren Zeiten im Allgemeinen und den langfristigen Auswirkungen des Terra-Zusammenbruchs umgehen.

CVJ.CH: Welche Rolle spielt ein Krypto-Prime-Broker auf dem institutionellen Finanzmarkt? Was sind die Vorteile der Zusammenarbeit mit einem Prime Broker für Institutionen?

Florian Giovannacci: Die Rolle eines Prime Brokers ist es, ein One-Stop-Treffpunkt zu sein, der Zugang zur gesamten Krypto-Landschaft (OTC, Exchange DMA, Leihen, Borgen, Staking, DeFi…) innerhalb eines sicheren, regulatorisch konformen Rahmens bietet. Der entscheidende Teil, der einen Prime-Broker von einem normalen Broker unterscheidet, ist der Finanzierungsteil. Dieser ermöglicht es den Kunden, den Bedarf an Sicherheiten für ihre Handelsstrategien zu optimieren (d.h. zu minimieren).

Keith Noyes: Institutionelle Anleger, insbesondere solche mit traditionellem Finanzhintergrund, sehen sich mit regulatorischen Anforderungen und Erwartungen in Bezug auf bewährte Marktpraktiken konfrontiert, die das Navigieren in der Krypto-Investitionslandschaft schwierig machen können. Ein Prime Broker versteht diese regulatorischen Anforderungen und unterstützt seine Kunden. Er hilft Lösungen zu finden, sei es in Bezug auf die Verwahrung, das Gegenparteirisiko oder KYC/AML zum Beispiel. Sie haben auch hohe Erwartungen in Bezug auf Ausführung, Latenz und Buchhaltung.

CVJ: Wie würden Sie den traditionellen institutionellen Anleger beschreiben, der Ihre Dienste in Anspruch nimmt?

Florian Giovannacci / Keith Noyes: Institutionelle Anleger haben viele verschiedene Hintergründe und viele verschiedene Motivationen für ihre Handelsstrategien. Viele Familienbetriebe und Vermögensverwalter sind direktionale Händler. Sie neigen dazu, nach gezielten Ein- und Ausstiegspunkten zu suchen und in der Zwischenzeit eine „Kaufen und Halten“-Strategie zu verfolgen. Andere wollen mit dem relativen Wert verschiedener Coins handeln oder einfach nur die attraktiven Leiherenditen nutzen. Das wird hauptsächlich bei angesehenen stabilen Coins angeboten, während sie auf Marktchancen warten.

Hedgefonds und andere systematische Händler versuchen oft, die Futures-Basis oder die Volatilitätsfläche von Instrumenten an verschiedenen Börsenplätzen zu arbitrieren. Einige richten quantitative Signalisierungsalgorithmen ein, um Veränderungen der Marktstimmung zu erfassen, während Hochfrequenzhändler Algorithmen mit geringer Latenz verwenden, um an Handelsplätzen zu handeln. Was fast alle diese institutionellen Anleger gemeinsam haben, ist das gestiegene Bewusstsein für regulatorische Anforderungen und die grössere Sensibilität für Kredit-, Verwahrungs- und operationelle Risiken.

CVJ: Was sind die häufigsten Herausforderungen / Entwicklungen im institutionellen Krypto-Bereich?

Florian Giovannacci: Die Herausforderungen haben vor allem damit zu tun, dass man mit einem sich ständig verändernden Umfeld technologisch Schritt halten muss. Zum Beispiel sind Produkte, die vor nicht allzu langer Zeit noch eine Nische waren (z.B. NFTs, dezentrale Börsen), heute ein wichtiges Segment. Es ist eine ständige Herausforderung, an der Spitze der Innovation zu stehen und gleichzeitig Dienstleistungen auf institutionellem Niveau anzubieten.

Keith Noyes: Wir haben das Glück, unseren Hauptsitz in der Schweiz zu haben. Hier wird die Regulierungspolitik für Kryptowährungen gut durchdacht und entwickelt. Es gibt jedoch einen riesigen globalen Markt für Krypto-Assets. Unteranderem führt die regulatorische Unklarheit in Ländern wie den USA zu Unsicherheit, die das Wachstum hemmen kann. Aus historischen Gründen werden Kryptowährungen auch mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Deshalb ist es ein ständiger Kampf, die Regulierungsbehörden darüber aufzuklären, dass die Transparenz von Public-Ledger-Blockchains weitaus grösser ist als die von Fiat-Bar-Transaktionen.

CVJ: Wie sieht das Aufnahmeverfahren für Kunden oder Partner aus Sicht der Richtlinieneinhaltung aus, und warum ist es wichtig, dass die Anleger geschützt sind?

Keith Noyes: Wenn wir neue Kunden aufnehmen, beginnen wir mit KYC. Wir müssen das Unternehmen, seine wirtschaftlichen Eigentümer und Direktoren kennen und sie alle auf Sanktionen, PEP (politisch exponierte Personen) und negative Medienberichte überprüfen. Wir sehen uns auch das zugrundeliegende Geschäft sowie die Quellen und Verwendungszwecke der Mittel an. Dabei stellen wir sicher, dass dies ein stimmiges Bild ergibt. Dieses sollte mit der Investitionstätigkeit übereinstimmen, die sie mit uns durchführen wollen. Sobald sie an Bord sind, wird jede Transaktion durch unseren Blockchain-Forensik-Dienstleister überwacht und alle Warnungen werden untersucht.

Bei der Aufnahme eines Handelsplatzes (und bei der Aufnahme von Handelsplätzen durch uns) führen wir einige Prüfungen durch. Darunter fallen die Liquidität und die Produkte, die sie anbieten. Weiter was für unsere Kunden von Interesse ist und ob sie ein Kredit- oder Reputationsrisiko darstellen. Ausserdem wie ihre bisherige Erfolgsbilanz in Bezug auf Hacks, Zugriffsverweigerungsangriffe, aufsichtsrechtliche Verbote usw. aussieht.

CVJ: Das derzeitige Marktumfeld wird oft als „unsicher“ eingestuft. Wie verhalten sich Ihre Kunden unter diesen Umständen?

Florian Giovannacci: Das aktuelle Marktumfeld für Kryptowährungen ist nicht unsicherer als seit ihrer Entstehung. Native Krypto-Akteure haben eine höhere Risikotoleranz als im traditionellen Finanzwesen und sind an die kurze Abfolge von Bullen- und Bärenmärkten gewöhnt. Die jüngste hohe Korrelation zu US-Aktien hat jedoch ein neues Mass an Unsicherheit in Bezug auf die FED-Politik geschaffen.

Keith Noyes: Die Marktvolatilität und die Veränderungen im makroökonomischen Umfeld haben zu einer Neubewertung des „fairen Wertes“ für viele Token geführt. Diese Preisfindung ist noch im Gange und stellt die oben beschriebenen Buy-and-Hold-Investoren vor Herausforderungen. Viele von ihnen ändern derzeit ihre Annahmen über Ein- und Ausstiegspunkte und handeln weniger aktiv. Währenddessen warten sie darauf, dass sich eine klare Marktrichtung abzeichnet. Anleger, die mit Arbitrage oder anderen quantitativen Strategien handeln, sind von dieser Marktunsicherheit weniger betroffen. Sie handeln, wenn ihre Modelle eine Arbitragemöglichkeit oder ein bestimmtes Marktsignal anzeigen.

CVJ: Wie unterscheiden sich institutionelle Anleger von Kleinanlegern im Hinblick auf ihr Investitionsverhalten?

Florian Giovannacci: Im Vergleich zu Kleinanlegern haben institutionelle Anleger klarer definierte Strategien mit Ein- und Ausstiegspunkten und eine Risikomanagementabteilung, die dafür sorgt, dass die Händler diszipliniert nach vordefinierten Richtlinien handeln. Zudem unterliegen Kleinanleger nicht den Beschränkungen, die Regulierungsbehörden institutionellen Anlegern auferlegen können. Ferner sind sie in der Regel weniger aktiv bei den so genannten Meme-Coins, die in den letzten zwei Jahren an Popularität gewonnen haben.

Keith Noyes: Es mag zwar stereotyp sein, dies zu sagen, aber die meisten Kleinanleger sind stärker von Emotionen getrieben als institutionelle Anleger. Sie handeln mit ihrem eigenen Vermögen und sind daher in der Regel ängstlicher, wenn es um fallende Märkte geht. Sie nehmen bei steigenden Märkten langsamer Gewinne mit. Institutionelle Anleger sind in der Regel analytischer und sachlicher in ihrem Handeln.

CVJ: Was wird Ihrer Meinung nach in Zukunft passieren, damit Krypto massentauglich wird?

Florian Giovannacci: Eine weit verbreitete und klare Regulierung wäre der zu machende Schritt. Diese sollte eine Annahme durch die Banken ermöglichen, wobei einfach Zahlungen und Überweisungen über eine einzige Fiat-, Aktien- und Krypto-Plattform getätigt werden können. Zentralbanken schliessen sich mit ihren CBDCs an. Ein bisschen weniger Volatilität. Ich würde sagen, dass Kryptowährungen in vielen Ländern mit einer jungen Bevölkerungsgruppe, bereits zum Mainstream gehören. Wie man sehen kann, besitzen 40% der erwachsenen Bevölkerung in Nigeria oder 25% in der Türkei bereits Kryptowährungen.

Keith Noyes: Darüber hinaus können wir in nicht allzu ferner Zukunft erwarten, dass die Preisermittlung auf dem Devisenmarkt in den CBDC-Handelsraum übergeht. Darüber hinaus wird die Tokenisierung von Finanzanlagen die Art und Weise, wie diese Anlagen gehandelt und Risiken gehandhabt werden, vollständig zum Besseren verändern.

CVJ: Was würde passieren, wenn Krypto stärker reguliert wird?

Keith Noyes: Ich denke, das ist eine Frage des Wann und nicht des Ob. Sicherlich werden die Elemente der Kryptowährung, die immer mehr zum Mainstream werden, stärker reguliert werden – in vielen Fällen werden institutionelle Anleger dies für eine Teilnahme benötigen. Die grössere Frage ist, ob die innovative Seite der Technologie gedeihen kann. Sie erfordert normalerweisen weniger Regulierung und Standardisierung, um sich zu entwickeln. Eine übereifrige Regulierung könnte in diesem Fall sich kontraproduktiv auswirken.

Florian Giovannacci: Der Datenfluss wird schrittweise von unregulierten Handelsplätzen zu den regelkonformen Handelsplätzen wandern. Dadurch werden mehr Arbeitsplätze geschaffen und die Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit erhöht.n.

CVJ: Was bedeutet der Terra-Luna-Absturz für den Markt und das institutionelle Umfeld?

Keith Noyes: Stablecoins sind sehr wichtig für die Marktentwicklung, aber der Terra-Luna-Absturz hat gezeigt, dass nicht alle Stablecoins gleich sind. Wir gehen davon aus, dass die jüngsten Ereignisse dieses Bewusstsein geschärft haben. Deshalbe führt es zu einer „Flucht in die Qualität“ in Richtung USDC. Er bietet die grösste Transparenz in Bezug auf seinen Prüfungsprozess. Dieser bietet die Gewissheit, da er wirklich eins-zu-eins mit den entsprechenden Fiat-Währungswerten unterlegt ist. Wir weisen auch darauf hin, dass USDT eine starke historische Marktposition hat. Er war der erste Anbieter und der Coin an mehreren beliebten Handelsplätzen beliebt ist. Wir sind jedoch besorgt über die laufenden Untersuchungen seiner Prüfungspraktiken durch die Aufsichtsbehörden und sind der Meinung, dass USDT nicht das gleiche Mass an Prüfungstransparenz wie USDC erreicht hat.

Florian Giovannacci: Trotz der Turbulenzen, die er ausgelöst hat, hat der Luna-Zusammenbruch die bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit der Kryptoindustrie gezeigt. Während einige wahrscheinlich immer noch ihre Wunden lecken, gab es keinen Zusammenbruch von Kreditgebern/Liquiditätsanbietern oder Kryptobörsen. Darüber hinaus ist der Feuerverkauf von BTC im Wert von 3 Mrd. USD durch die Luna Foundation Guard ohne grössere Auswirkungen auf den Preis ein Beweis für die hohe Liquidität in den wichtigsten Kryptopaaren. Eine interessante Tatsache für Teilnehemer, die in diesen Bereich einsteigen möchten.

CVJ: Welche Teile des Krypto-Ökosystems sind derzeit für institutionelle Händler am attraktivsten?

Florian Giovannacci: In diesen volatilen Märkten werden marktneutrale Strategien von den erfahrensten Teilnehmern bevorzugt. Wir sehen auch, dass Investoren allmählich sehr attraktive Einstiegspunkte bei Alt-Coins nutzen, um mit dem Aufbau von Long-Positionen zu beginnen. Die aktuellen Kreditrenditen sind im historischen Vergleich etwas niedrig. Darüber hinaus ist es eine grössere Herausforderung, Volumen anzuziehen, wenn die Raten als risikobereinigt betrachtet werden. Die Situation könnte sich jedoch schnell ändern, wenn sich die Stimmung verbessert.

Keith Noyes: Es gibt mehrere Bereiche, die attraktiv sind. Angesichts der in vielen Volkswirtschaften herrschenden Inflation werden Fiat-Währungen entwertet, und viele Krypto-Investoren suchen im „digitalen Gold“ nach besseren Wertaufbewahrungsmöglichkeiten. Einerseits suchen sie nach höheren Renditen durch Einsätze und Kredite. Andererseits sind die Kryptomärkte noch jung und wenig effizient. Sie bieten daher einen fruchtbaren Boden für den Handel mit algorithmisch gesteuerten Strategien.

Auch auf der Technologieseite gibt es spannende Entwicklungen, die für Krypto-Anleger besonders interessant sind. Es gibt Hunderte, wenn nicht Tausende von Anwendungsfällen für DLT. Diese sind noch in Entwicklung und die Unterstützung der siegreichen Protokolle wird sich wahrscheinlich als sehr lukrativ erweisen.

Keith N oyes ist Chief Risk und Beauftragter für Risikomanagement bei Covario. Keith war 12 Jahre bei der International Swaps und Derivate Vereinigung (ISDA) tätig, wo er die Position des APAC regional Direktor bekleidete. Derzeit ist er ein unabhängiger, nicht-exekutiver Direktor bei OTC Clear (Tochtergesellschaft der HKEx) und sitzt in deren Risikoausschuss. Ausserdem ist er Mitglied des Produktberatungsausschusses der Hong Kong Wertpapier- und Futureskommission. Keith baute die Abteilung für Aktienderivate von Merrill Lynch in APAC auf und arbeitete über 10 Jahre lang im Derivatehandel und in der Strukturierung. Keith hat einen Bachelor-Abschluss in Chinesisch und Wirtschaft vom Dartmouth College und einen Master-Abschluss in Business Administration, Finance, von der UCLA.

Florian Giovannacci ist Leiter des Handels bei Covario. Florian verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Handel, als Derivatehändler beim Hedgefonds Argentiere Capital und zuvor bei Derivative Partners. Er begann seine Karriere bei Socgen Corporate und Investment Banking.